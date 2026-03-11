Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τα δισεκατομμύρια στο εξωτερικό, το «παιδί του 1 εκατ. λιρών» και ο άνθρωπος – κλειδί Αλί Ανσάρι

Μπορεί να μην έχει κάνει καμία δημόσα εμφάνιση από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν ωστόσο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «προήχθη» ξαφνικά στον βαθμό του αγιατολάχ – μετά την εξόντωση του πατέρα του Αλί Χαμενεΐ – και ανακηρύχθηκε ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή δημοσιεύματα αποκαλύπτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο πλούτου, επιχειρηματικών σχέσεων και διεθνών επενδύσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Jerusalem Post, η ταχεία ανάδειξή του επιβεβαιώνει την επιρροή που ασκούσε επί χρόνια στο παρασκήνιο της εξουσίας, καθώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρούνταν εδώ και καιρό ένας από τους πιο ισχυρούς αλλά λιγότερο ορατούς παράγοντες του Ιράν.

Η οικονομική αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων και ο «άνθρωπος – κλειδί»

Παράλληλα με την πολιτική του επιρροή, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να συνδέεται με μια εκτεταμένη οικονομική αυτοκρατορία. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων βρίσκονται στο Λονδίνο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, πέρα από το Ιράν. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά δεν εμφανίζονται επίσημα στο όνομά του, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ιχνηλάτηση της πραγματικής ιδιοκτησίας τους.

Αναφέρεται ακόμη ότι ο Χαμενεΐ διαθέτει υπερπολυτελή ακίνητα στο κεντρικό και βόρειο Λονδίνο, ένα από τα οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ισραηλινή πρεσβεία, σε μια από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες περιοχές της βρετανικής πρωτεύουσας.

Κεντρικό ρόλο στο οικονομικό δίκτυο που συνδέεται με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να διαδραματίζει ο Ιρανός επιχειρηματίας Αλί Ανσάρι, ο οποίος θεωρείται στενός οικονομικός του σύμβουλος.

Οι δύο άνδρες φέρεται να ανέπτυξαν στενή σχέση ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Αν και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι γνωρίστηκαν κατά την περίοδο του πολέμου Ιράν -Ιράκ, η σχέση τους φαίνεται να ενισχύθηκε μέσω των δικτύων του IRGC, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στον μηχανισμό ασφαλείας όσο και στην οικονομία της χώρας.

Οι δεσμοί μεταξύ των οικογενειών τους είχαν ήδη διαμορφωθεί νωρίτερα, καθώς ο πατέρας του Ανσάρι είχε διοριστεί από τον Αλί Χαμενεΐ στην επιτροπή ανοικοδόμησης μετά τον πόλεμο Ιράν–Ιράκ.

Τα ταξίδια στο Λονδίνο και η θεραπεία γονιμότητας

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε παντρευτεί τη Ζάχρα Χαντάντ Αντέλ, κόρη του Γκολάμ-Αλί Χαντάντ-Αντέλ, στενού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη. Η σύζυγός του σκοτώθηκε κατά την επίθεση στην κατοικία του ανώτατου ηγέτη.

Σύμφωνα με έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιοποιήθηκαν από τα WikiLeaks, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Λονδίνο τέσσερις φορές μεταξύ 1998 και 2007 για θεραπείες γονιμότητας σε δύο ιδιωτικές κλινικές, το Wellington και το Cromwell.

Ένα από αυτά τα ταξίδια διήρκεσε περίπου δύο μήνες και συνοδεύτηκε από μεγάλο αριθμό συγγενών και σωματοφυλάκων, με το συνολικό κόστος να υπολογίζεται περίπου στο ένα εκατομμύριο λίρες. Για τον λόγο αυτό, το πρώτο τους παιδί, ο Μοχάμεντ Μπακέρ, έχει αποκαλεστεί σε ορισμένους κύκλους «το αγόρι του 1 εκατομμυρίου λιρών».

Το διεθνές δίκτυο επιχειρήσεων

Με τα χρόνια, ο Αλί Ανσάρι εξελίχθηκε σε έναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

Αρχικά αξιοποίησε κρατικά προνόμια στη βιομηχανία και το εμπόριο στο Ιράν και στη συνέχεια επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε χώρες όπως η Βρετανία, η Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Μαλαισία.

Μέσω υπεράκτιων εταιρειών και σύνθετων οικονομικών δομών, φέρεται να συνέβαλε στην παράκαμψη διεθνών κυρώσεων και στη μεταφορά κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση των Φρουρών της Επανάστασης και οργανώσεων που συνδέονται με το Ιράν στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και η Χεζμπολάχ.

Το δίκτυο επενδύσεων που συνδέεται με τον Ανσάρι εκτείνεται σε πολλές χώρες και περιλαμβάνει πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο, ξενοδοχεία στη Γερμανία, τουριστικά θέρετρα στην Ισπανία και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η συνολική αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτές σημειώνουν ότι το οικονομικό δίκτυο γύρω από το γραφείο του ανώτατου ηγέτη αποτελεί βασικό πυλώνα της εξουσίας του ιρανικού καθεστώτος. Ένα σημαντικό μέρος αυτού του πλούτου, σύμφωνα με ειδικούς, διακινείται μέσω ευρωπαϊκών δικτύων και ιδιαίτερα μέσω της Βρετανίας.

Ο Ανσάρι εθεάθη τελευταία φορά στο Ντουμπάι, στο οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Υπό κανονικές συνθήκες, η θέση του ως οικονομικού σύμβουλου του νέου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω συσσώρευση πλούτου.

Ωστόσο, σε μια κατάσταση όπου η ίδια η επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας ως καθεστώτος αντιμετωπίζει σοβαρή απειλή, είναι απίθανο ο Ανσάρι να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την είδηση ​​του διορισμού του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη, καταλήγει το δημοσίευμα.