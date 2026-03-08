Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τα υπερπολυτελή διαμερίσματα στο Λονδίνο με θέα την ισραηλινή πρεσβεία και αξία 200 εκατ. λίρες

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – που θεωρείται ότι θα διαδεχθεί τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ ως ο νέος Αγιατολάχ του Ιράν – κατέχει δύο ακίνητα στο Κένσινγκτον, στο δυτικό Λονδίνο, με εκτιμώμενη αξία άνω των 50 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ , γιος του πρόσφατα δολοφονηθέντος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ του Ιράν κατέχει δύο πολυτελή διαμερίσματα με θέα στην ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο. Κατέχει τα διαμερίσματα από το 2014, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Τα διαμερίσματα του έκτου και του έβδομου ορόφου, τα οποία διαθέτουν δωμάτια για υπηρέτες στο ισόγειο, βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το Παλάτι του Κένσινγκτον, την επίσημη κατοικία του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο Χαμενεΐ κατέχει 11 πολυτελείς κατοικίες στο Χάμπστεντ του βόρειου Λονδίνου, μέσω μιας εταιρείας-βιτρίνα καταχωρημένης στη Νήσο του Μαν. Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Χαμενεΐ σε όλο τον κόσμο εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες. Τα κεφάλαια για τις αγορές φέρεται να προήλθαν από το πρόγραμμα παράκαμψης κυρώσεων του Ιράν στον τομέα του πετρελαίου. Οι ιδιοκτησίες εκτιμώνται ότι υπερβαίνουν σε αξία τα 200 εκατομμύρια λίρες.

Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο δεύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ο εκλεκτός για τη διαδοχή του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις ιρανικές αρχές, αλλά ισραηλινά και δυτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Μοτζάμπα, γνωστός για τη σκληροπυρηνική του στάση, έχει επιλεχθεί για να αναλάβει τη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη της 47χρονης Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Υποψίες για παρακολούθηση της ισραηλινής πρεσβείας

Η αποκάλυψη ότι ο Χαμενεΐ – ηγετικό μέλος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης– κατέχει διαμερίσματα με θέα την ισραηλινή πρεσβεία, εγείρει φόβους ότι οι ιδιοκτησίες ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για κατασκοπεία.

Αυτή η αποκάλυψη έρχεται μετά τη σύλληψη τεσσάρων Ιρανών στο βόρειο Λονδίνο νωρίς το πρωί της Παρασκευής για υποψίες κατασκοπείας υπέρ των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Οι άνδρες, που είναι Ιρανοί και διπλής υπηκοότητας βρετανο-ιρανοί, υποπτεύονται ότι παρακολουθούσαν εβραϊκούς χώρους και πρόσωπα, όπως συναγωγές και πιθανώς πιστούς.