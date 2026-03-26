Μπαγκλαντές: Τους 24 έφτασαν οι νεκροί από την πτώση του λεωφορείου στο ποτάμι

Όλο και αυξάνονται οι νεκροί από την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε χθες (25/3/2026) στο Νταουλάτδια της περιφέρειας Ρατζμπάρι στο Μπαγκλαντές, όταν ένα λεωφορείο στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί σε φέρι μποτ έχασε τον έλεγχο και έπεσε κατακόρυφα στον ποταμό Πάντμα. Οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 24 και είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν όλο και περισσότερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aljazeera, το λεωφορείο στο Μπαγκλαντές, στο οποίο επέβαιναν 40 άτομα, αναποδογύρισε και εντοπίστηκε βυθισμένο σε βάθος σχεδόν 9 μέτρων μέσα στον ποταμό, με το βίντεο που το δείχνει μα πέφτει στο νερό να σοκάρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει ένας αξιωματούχος της Πυροσβεστικής, οι διασώστες ανέσυραν 22 πτώματα από το εσωτερικό του βυθισμένου λεωφορείου, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, 11 γυναίκες και έξι άνδρες. Δύο ακόμα γυναίκες πέθαναν λίγο αργότερα από τη διάσωσή τους.

«Το λεωφορείο περίμενε να επιβιβαστεί σε πορθμείο όταν έπεσε στον ποταμό. Μερικοί επιβάτες βγήκαν από το λεωφορείο, αλλά τα μέλη των οικογενειών τους πέθαναν, παγιδευμένα μέσα», δήλωσε στο AFP μία 35χρονη αυτόπτης μάρτυρας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τη στιγμή που του λεωφορείο χάνει τον έλεγχο και πέφτει με φόρα στο νερό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: Tragedy in Bangladesh! A Souhardo Paribahan bus with ~50 passengers plunged 30ft into Padma River at Daulatdia Ghat (Rajbari) while boarding ferry on Mar 25 eve. 18 dead (incl ids, women), 35+ missing; bus recovered after 6hrs rescue op w/ divers & MV Hamza. … pic.twitter.com/KvwYeRTziB — RB. (@rahul4bisht) March 26, 2026

Bus sinks in seconds: dozens dead after river tragedy



In Bangladesh, a bus carrying dozens of people plunged into the Padma River while attempting to board a ferry. The vehicle lost control, overturned, and sank about 9 meters deep. Around 40–50 passengers were on board.



At… pic.twitter.com/7nkBHgExoe — NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2026

Εκκωφαντικές είναι και οι κραυγές των ανθρώπων που είδαν το τραγικό γεγονός και προσπάθησαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έπεσαν στη θάλασσα.

Οι αρχές φοβούνται ότι ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών επιβατών.