Μπαγκλαντές: Τους 24 έφτασαν οι νεκροί από την πτώση του λεωφορείου στο ποτάμι

Οι αρχές φοβούνται ότι ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών επιβατών
Η στιγμή που το λεωφορείο πέφτει στο Μπαγκλαντές

Όλο και αυξάνονται οι νεκροί από την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε χθες (25/3/2026) στο Νταουλάτδια της περιφέρειας Ρατζμπάρι στο Μπαγκλαντές, όταν ένα λεωφορείο στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί σε φέρι μποτ έχασε τον έλεγχο και έπεσε κατακόρυφα στον ποταμό Πάντμα. Οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 24 και είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν όλο και περισσότερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aljazeera, το λεωφορείο στο Μπαγκλαντές, στο οποίο επέβαιναν 40 άτομα, αναποδογύρισε και εντοπίστηκε βυθισμένο σε βάθος σχεδόν 9 μέτρων μέσα στον ποταμό, με το βίντεο που το δείχνει μα πέφτει στο νερό να σοκάρει.

Όπως αναφέρει ένας αξιωματούχος της Πυροσβεστικής, οι διασώστες ανέσυραν 22 πτώματα από το εσωτερικό του βυθισμένου λεωφορείου, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, 11 γυναίκες και έξι άνδρες. Δύο ακόμα γυναίκες πέθαναν λίγο αργότερα από τη διάσωσή τους.

«Το λεωφορείο περίμενε να επιβιβαστεί σε πορθμείο όταν έπεσε στον ποταμό. Μερικοί επιβάτες βγήκαν από το λεωφορείο, αλλά τα μέλη των οικογενειών τους πέθαναν, παγιδευμένα μέσα», δήλωσε στο AFP μία 35χρονη αυτόπτης μάρτυρας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τη στιγμή που του λεωφορείο χάνει τον έλεγχο και πέφτει με φόρα στο νερό.

Εκκωφαντικές είναι και οι κραυγές των ανθρώπων που είδαν το τραγικό γεγονός και  προσπάθησαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έπεσαν στη θάλασσα.

Οι αρχές φοβούνται ότι ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών επιβατών.

