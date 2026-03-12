Μπέντζαμιν Νετανιάχου: «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι η νέα μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης»

Η «στιγμή» που ο λαός του Ιράν θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει την ελευθερία του «πλησιάζει», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε απόψε (12.03.2026) στα εβραϊκά μέσα, από την έναρξη του πολέμου.

Εκτός από τον στόχο της αποσυναρμολόγησης των πυραυλικών και πυρηνικών δυνατοτήτων του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας βομβαρδισμών, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι «εργαζόμαστε για την προώθηση ενός άλλου στόχου: τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν στον ιρανικό λαό να απομακρύνει το σκληρό τυραννικό καθεστώς που τον καταπιέζει εδώ και σχεδόν πενήντα χρόνια».

«Επιφέρουμε συντριπτικά πλήγματα στους Φρουρούς της Επανάστασης, στις βάσεις τους, στις δυνάμεις τους στους δρόμους, στα σημεία ελέγχου τους – και θα ακολουθήσουν και άλλα», συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Ζούμε ιστορικές ημέρες για το Κράτος του Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου κατά την πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του, τη Χεζμπολάχ, στον Λίβανο», τόνισε. «Η Χεζμπολάχ νιώθει τη δύναμή μας και θα τη νιώσει ακόμη περισσότερο. Θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», συμπλήρωσε.

Το Ιράν δεν είναι πλέον το ίδιο ύστερα από σχεδόν δύο εβδομάδες σφοδρών αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων που έχουν επιφέρει καίρια πλήγματα στις επίλεκτες δυνάμεις του καθεστώτος, σημείωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός. «Λέω στον ιρανικό λαό: Η στιγμή που θα μπορέσετε να ξεκινήσετε ένα νέο μονοπάτι ελευθερίας πλησιάζει. Αυτή η στιγμή πλησιάζει. Στεκόμαστε δίπλα σας. Σας βοηθάμε. Αλλά τελικά, εξαρτάται από εσάς. Είναι στα χέρια σας», πρόσθεσε.

«Το Ισραήλ συντρίβει τη Χεζμπολάχ και το τρομοκρατικό Ιράν», το οποίο δεν είναι πλέον το ίδιο μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες κοινών επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ, τόνισε στη συνέχεια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Μέσω μιας πρωτοφανούς σύμπραξης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πετύχει τεράστια επιτεύγματα, που αλλάζουν την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή και ακόμη πέρα από αυτήν», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας πως ήταν σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι οι δυο τους μιλούσαν «ανοιχτά».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σημείωσε πως το Ιράν έχει υποστεί πλήγματα στην ελίτ των δυνάμεών του, τόσο σε ότι αφορά τους Φρουρούς της Επανάστασης όσο και στην Μπασίτζ, ενώ αναφερόμενος στον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που σήμερα (12/03) απευθύνθηκε για πρώτη φορά στον ιρανικό λαό μετά τον διορισμό του, είπε πως «δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια», ενώ τον χαρακτήρισε «μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης».

«Εξοντώσαμε τον παλιό τύραννο, και ο νέος τύραννος, η μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης, δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νετανιάχου έκανε παρόμοιες δηλώσεις πριν από πέντε ημέρες, λέγοντας στον ιρανικό λαό σε ένα βιντεομήνυμα ότι «η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει». Το ίδιο είπε και την Τρίτη.

Ωστόσο, στην αποψινή συνέντευξη Τύπου, υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο ιρανικός λαός θα είναι πρόθυμος και ικανός να ανατρέψει το καθεστώς.

Ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό του ότι οι στρατιωτικές φιλοδοξίες του Ιράν απαιτούσαν μια γρήγορη εκστρατεία: «Αν δεν είχαμε δράσει αμέσως, μέσα σε λίγους μήνες οι βιομηχανίες θανάτου του Ιράν θα είχαν γίνει άτρωτες σε οποιαδήποτε επίθεση.

Επομένως, βγήκαμε μαζί στη μάχη — οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ — για να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε και να εμποδίσουμε το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Για να εμποδίσουμε το Ιράν να αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους που απειλούν το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος μας».

Ερωτηθείς για τις ενέργειες που ενδέχεται να λάβει το Ισραήλ εναντίον του νέου Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ του Ιράν και του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ο Νετανιάχου απάντησε: «Δεν θα εξέδιδα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής σε κανέναν από τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης… Δεν σκοπεύω να δώσω ένα ακριβές μήνυμα εδώ για το τι σχεδιάζουμε ή τι πρόκειται να κάνουμε».

Ο Ισραηλινός ηγέτης δήλωσε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ δεν αποτελούν πλέον τις ίδιες απειλές που αποτελούσαν κάποτε.