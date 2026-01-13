Συμβαίνει τώρα:
Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον αρνήθηκαν να καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Επστάιν

«Κάθε άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει πότε έχει δει ή έχει υποφέρει αρκετά και είναι έτοιμος να αγωνιστεί για αυτή τη χώρα, τις αρχές της και τον λαό της, ανεξάρτητα από τις συνέπειες», έγραψαν οι Κλίντον σε μια μακρά επιστολή την οποία δημοσίευσαν οι New York Times
Ο Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται σε αρχεία του Τζέφρι Επστάιν
Ο Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται σε αρχεία του Τζέφρι Επστάιν / U.S. Justice Department / Handout via REUTERS

Σε ανοιχτή ρήξη με το Κογκρέσο οδηγούνται ο Μπιλ Κλίντον και η Χίλαρι Κλίντον, καθώς αρνήθηκαν να καταθέσουν στην κοινοβουλευτική έρευνα για τον Τζέφρι Επστάιν, αψηφώντας τις απειλές για παραπομπή τους για περιφρόνηση του Κογκρέσου. Η απόφασή τους κλιμακώνει μια πολιτική και νομική αντιπαράθεση που μαίνεται εδώ και μήνες στην Ουάσινγκτον και προμηνύει μια σκληρή δικαστική μάχη.

Ο Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του Χίλαρι Κλίντον αρνήθηκαν την Τρίτη (13.01.2025) να καταθέσουν στην έρευνα της Αμερικανικής Βουλής για τον Τζέφρι Επστάιν, κλιμακώνοντας μια μάχη που διαρκεί μήνες με τον εκπρόσωπο Τζέιμς Ρ. Κόμερ, Ρεπουμπλικανό από το Κεντάκι, και ουσιαστικά τον προκάλεσαν να υλοποιήσει τις απειλές του να τους κατηγορήσει για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

«Κάθε άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει πότε έχει δει ή έχει υποφέρει αρκετά και είναι έτοιμος να αγωνιστεί για αυτή τη χώρα, τις αρχές της και τον λαό της, ανεξάρτητα από τις συνέπειες», έγραψαν οι Κλίντον σε μια μακρά επιστολή προς τον κ. Κόμερ, την οποία δημοσίευσαν οι New York Times. «Για εμάς, αυτή η στιγμή έχει έρθει».

Ο Κόμερ έχει απειλήσει επανειλημμένα να καταδικάσει τους Κλίντον για περιφρόνηση της Βουλής, εάν δεν εμφανιστούν για δια ζώσης καταθέσεις πίσω από κλειστές πόρτες, κάτι που συνήθως αποτελεί το πρώτο βήμα για την παραπομπή κάποιου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για δίωξη. Είχε ορίσει ως προθεσμία σήμερα Τρίτη για την εμφάνιση του Μ πιλ Κλίντον και αύριο Τετάρτη για την Χίλαρι Κλίντον.

Με οκτασέλιδη νομική επιστολή κατέστησαν σαφές ότι δεν θα καταθέσουν

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, οι Κλίντον κατέστησαν σαφές ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να παρουσιαστούν στο Καπιτώλιο για να ανακριθούν από τον κ. Κόμερ και τα μέλη της επιτροπής του. Το έκαναν αυτό υποβάλλοντας μια οκτασέλιδη νομική επιστολή στην οποία εξηγούσαν τους λόγους για τους οποίους θεωρούσαν τις κλητεύσεις «άκυρες και νομικά ανεφάρμοστες», και στη συνέχεια έστειλαν μια καυστική επιστολή που υπέγραψαν από κοινού, υποσχόμενοι να πολεμήσουν τον κ. Κόμερ για το θέμα αυτό για όσο διάστημα χρειαστεί.

Οι Κλίντον έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν έχουν καμία γνώση σχετικά με την έρευνα.

Ο Μπιλ Κλίντον έχει εμφανιστεί σε φωτογραφίες από το αρχείο του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν, που βρέθηκε νεκρός στο κελί του. 

Ο Τραμπ είχε καταδικάσει τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών του φακέλου – κόλαφου του Επστάιν. Σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που αποτυπώνει σε χαλαρή διάθεση τον Μπιλ Κλίντον.

Η φωτογραφία του Μπιλ Κλίντον προκάλεσε «σεισμό» στις ΗΠΑ σχετικά με την εμπλοκή και άλλων γνωστών προσώπων αλλά και πολιτικών στο κύκλωμα που είχε στήσει ο χρηματιστής, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως πολλοί μπορεί να «παγιδεύτηκαν» στον φάκελο, επειδή απλά έτυχε να κάνουν μία αθώα συνάντηση με τον Τζέφρι Επστάιν.

«Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον που προβάλλονται, ούτε των άλλων ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι κάτι τρομερό. Μου αρέσει ο Μπιλ Κλίντον, πάντα τα πηγαίναμε καλά, υπήρξαμε καλοί ο ένας με τον άλλον και τον σέβομαι», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μπιλ Κλίντον σε τζακούζι του Έπσταϊν
Ο Μπιλ Κλίντον σε τζακούζι του Έπσταϊν / U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Υπενθυμίζεται πως σε αυτή τη φωτογραφία – μία από τις δεκάδες που προκάλεσαν αντιδράσεις σχετικά με τις διασυνδέσεις και τις άρρωστες συνήθειες που είχε ο Τζέφρι Επστάιν – απεικονίζεται ο Μπιλ Κλίντον να χαλαρώνει σε ένα τζακούζι.

Στο σπίτι του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα βρέθηκε και ο διαβόητος πίνακας που απεικόνιζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να φορά ένα μπλε φόρεμα.

Κόσμος
