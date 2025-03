Μπραντ Σίγκμον: Το τελευταίο γεύμα του θανατοποινίτη – Τι ζήτησε πριν τον εκτελέσουν

Πολλές ήταν οι αντιδράσεις για την εκτέλεση του Μπραντ Σίγκμον, του πρώτου άνδρα καταδικασμένου με θανατική ποινή που εκτελέστηκε στις ΗΠΑ τα τελευταία 15 χρόνια.

Στον Μπραντ Σίγκμον, 67 ετών, είχε επιβληθεί η θανατική ποινή το 2002 στις ΗΠΑ για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου με ρόπαλο του μπέιζμπολ των γονιών της φιλενάδας του, του Ντέιβιντ και της Γκλάντις Λαρκ και ήρθαν στο φως τα τελευταία του λόγια, όπως και τι περιλάμβανε το τελευταίο γεύμα της ζωής του.

Τα τελευταία λόγια του Μπραντ Σίγκμον μετέφερε ο δικηγόρος του Τζέραλντ Κινγκ. «Θέλω η τελευταία μου δήλωση να είναι δήλωση αγάπης και έκκληση στους ομόθρησκούς μου χριστιανούς να μας βοηθήσουν, για να καταργηθεί η θανατική ποινή. Βρισκόμαστε τώρα κάτω από τη χάρη και το έλεος του Θεού».

Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ο Σίγκμον απαρίθμησε τέσσερα αποσπάσματα από τη Βίβλο που, όπως είπε, έδειχναν ότι «πουθενά ο Θεός στην Καινή Διαθήκη δεν δίνει στον άνθρωπο την εξουσία να σκοτώσει έναν άλλο άνθρωπο».

«Η θανάτωση έγινε στις 18:05 (σ.σ. τοπική ώρα· στη 01:05 ώρα Ελλάδας) από εκτελεστικό απόσπασμα τριών μελών και ο θάνατός του διαπιστώθηκε από ιατρό στις 18:08 (01:08)», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας σωφρονιστικών καταστημάτων της Νότιας Καρολίνας, η Κρίστι Σέιν.

Συγκεκριμένα κηρύχθηκε νεκρός, αφού τρεις δεσμοφύλακες που προσφέρθηκαν εθελοντικά τον πυροβόλησαν στην καρδιά του με τουφέκια από απόσταση 15 μέτρων.

Το τελευταίο γεύμα του Σίγκμον περιελάμβανε τέσσερα κομμάτια τηγανητό κοτόπουλο, πράσινα φασόλια, πουρέ πατάτας με σάλτσα, μπισκότα, cheesecake και γλυκό τσάι.

Αφού οι αστυνομικοί εκτέλεσαν τον Σίγκμον, το χέρι του άρχισε να τρέμει και να τεντώνεται «σαν να προσπαθούσε να απελευθερωθεί από τα δεσμά».

Όταν ο Σίγκμον πυροβολήθηκε, ένας λευκός στόχος με κόκκινο στόχο τοποθετήθηκε πάνω από την καρδιά του, και στη συνέχεια ο δικηγόρος του διάβασε τα τελευταία του λόγια.

#BREAKING @SCDCNews officials say Brad Sigmon was pronounced dead by firing squad at 6:08 pm pic.twitter.com/BJLg3gOAU0