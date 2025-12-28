Μπριζίτ Μπαρντό: Η εγκυμοσύνη – εφιάλτης, το παιδί που έβλεπε ως «καρκίνωμα» και η ανύπαρκτη σχέση με τον γιο της

Κατά τη διάρκεια της ζωής, η Μπριζίτ Μπαρντό έγινε μητέρα ενός παιδιού, ωστόσο ο δεσμός τους δεν ήταν ο κλασικός μητέρας και γιου. Δυστυχώς τα περισσότερα χρόνια η σχέση τους ήταν ανύπαρκτη και μάλιστα είχαν φτάσει στο σημείο να βρεθούν αντιμέτωποι στα δικαστήρια.

Η διάσημη Γαλλίδα σταρ απέκτησε έναν γιο με τον δεύτερο σύζυγό της, Ζακ Σαριέ. Μετά τον γάμο τους, εκείνη έμεινε έγκυος σε χρόνο dt, γεγονός που την τρομοκράτησε. Μάλιστα, στην αυτοβιογραφία της περιέγραψε την εγκυμοσύνη της ως «εφιάλτη» και το έμβρυο ως «όγκο που τρεφόταν από το σώμα της». Ο γιος τους, Νικολά Ζακ Σαριέ, γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1960 και λόγω των paparazzi που είχαν κατασκηνώσει έξω από το σπίτι της, η Μπριζίτ Μπαρντό αναγκάστηκε να γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της στο Παρίσι.

Ο χωρισμός και η παραχώρηση κηδεμονίας

Δύο χρόνια μετά τη γέννηση του γιου τους, οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να χωρίσουν και ο Ζακ Σαριέ ανέλαβε την πλήρη κηδεμονία του Νικολά. Ταυτόχρονα, η Μπριζίτ Μπαρντό παραδέχτηκε ότι δεν ένιωθε ικανή να μεγαλώσει το παιδί, δηλώνοντας: «Δεν είμαι φτιαγμένη για να είμαι μητέρα».

Δήλωσε αργότερα ότι «δεν μπορούσε να είναι οι ρίζες του γιου της, γιατί η ίδια ήταν τελείως ξεριζωμένη και ανισόρροπη». Η σχέση της με τον γιο της, Νικολά Ζακ Σαριέ, δεν υπήρξε ποτέ μια κλασική ιστορία μητρικής στοργής, αλλά μια πονεμένη ανθρώπινη διαδρομή ανάμεσα στην άρνηση και την ενοχή.

Η απόφασή της Μπριζίτ Μπαρντό να παραδώσει την κηδεμονία στον πατέρα του, Ζακ Σαριέ, ήταν μια πράξη που την στιγμάτισε στα μάτια της κοινής γνώμης, αλλά για την ίδια ήταν η μόνη έντιμη διέξοδος για ένα παιδί που ένιωθε ότι δεν μπορούσε να μεγαλώσει. Για δεκαετίες, το χάσμα ανάμεσα σε μητέρα και γιο έμοιαζε αγεφύρωτο.

Το αγόρι μεγάλωσε με την οικογένεια του πατέρα του και για δεκαετίες δεν είχε καμία επαφή με τη μητέρα του. Μάλιστα, ο Νικολά Σαριέ επέλεξε τη σιωπή και την απόσταση, χτίζοντας μια ζωή στη μακρινή Νορβηγία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η δικαστική διαμάχη για την αυτοβιογραφία της ήταν η κορύφωση ενός πόνου που μετατράπηκε σε νομικό πόλεμο, αποδεικνύοντας πόσο βαθιές ήταν οι πληγές.

Η δικαστική διαμάχη

Το 1996 η Μπριζίτ Μπαρντό εξέδωσε την αυτοβιογραφία της, με τίτλο «Initiales B.B.», λίγο πριν από τα 62α γενέθλιά της, ενώ στην Ελλάδα κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1997. Η έκδοση αυτού του βιβλίου προκάλεσε σάλο παγκοσμίως, καθώς μέσα σε αυτό η διάσημη σταρ αποκάλυπτε άγνωστες πτυχές του εαυτού και της ζωής της. Μάλιστα, στάθηκε αιτία και αφορμή ώστε να ξεκινήσει μία μεγάλη δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε εκείνη, τον πρώην άντρα της, Ζακ Σαριέ, και τον γιο τους, Νικολά.

Οι δύο άντρες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ζητώντας να αφαιρεθούν περίπου 80 σελίδες από το βιβλίο, τις οποίες θεώρησαν προσβλητικές για την ιδιωτική τους ζωή. Στις σελίδες αυτές η Μπριζίτ Μπαρντό περιέγραφε την εγκυμοσύνη της ως «όγκο» και «καρκίνωμα», ενώ δήλωνε πως θα προτιμούσε να είχε γεννήσει ένα «σκυλάκι».

Το δικαστήριο δε διέταξε την απόσυρση των σελίδων, αλλά επέβαλε στην Μπριζίτ Μπαρντό και στον εκδοτικό οίκο Grasset να καταβάλουν αποζημίωση ύψους περίπου 36.200 δολαρίων, 17.000 λίρες στον Ζακ και 11.000 λίρες στον Νικολά.

Επίσης, επιβλήθηκε να τοποθετείται σε κάθε μελλοντική έκδοση μια «νομική προειδοποίηση» που θα επεσήμανε ότι συγκεκριμένα αποσπάσματα παραβιάζουν την ιδιωτικότητα των εναγόντων.

Αργότερα, το 2018, εκείνη εξέδωσε και ένα δεύτερο βιβλίο, το «Tears of Battle», το οποίο επικεντρωνόταν περισσότερο στον αγώνα της για τα δικαιώματα των ζώων.

Η συμφιλίωση

Παρά το τραυματικό παρελθόν, η Μπριζίτ Μπαρντό και ο Νικολά Σαριέ ήρθαν πιο κοντά μετά το 2009. Εκείνος ζει μόνιμα στη Νορβηγία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είναι παντρεμένος με το μοντέλο Άννε Λίνε Μπιέρκαν και έχει αποκτήσει δύο κόρες, την Άννα και τη Θέα. Η Μπαρντό έγινε προγιαγιά τον Φεβρουάριο του 2014, όταν η εγγονή της, Άννα, απέκτησε μια κόρη.

Για πολλά χρόνια, η Μπαρντό δεν είχε επαφή με τις εγγονές της. Η πρώτη φορά που τις συνάντησε ήταν το 1992, κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής συγκέντρωσης που οργάνωσε ο τέταρτος σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ.

Μάλιστα, πριν από τον θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου 2025, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε γνωρίσει τις εγγονές και τα δισέγγονά της, δηλώνοντας ευγνώμων για τη βελτίωση της σχέσης της με τον γιο της και την οικογένειά του. Οι σχέσεις της ηθοποιού με τα εγγόνια της ήταν εξαιρετικά περιορισμένες και απόμακρες για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους.