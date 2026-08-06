Μπρύνερ για τους μετανάστες στη Θέουτα: Η Ευρώπη παραμένει ευάλωτη όσο εξαρτάται από τρίτες χώρες για τα σύνορά της

Η πρωτοφανής εισροή μεταναστών στη Θέουτα επαναφέρει το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση που ξεπερνά πλέον τα όρια του ισπανικού θύλακα. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι οι δυνατότητες φιλοξενίας έχουν εξαντληθεί, ενώ η διαχείριση των χιλιάδων ανθρώπων που παραμένουν στην περιοχή απαιτεί άμεσες αποφάσεις.

Την ίδια ώρα, οι μαζικές διελεύσεις μεταναστών στη Θέουτα ανοίγουν εκ νέου τη συζήτηση για την ευθύνη της Ισπανίας, αλλά και για την ευρύτερη στρατηγική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση στα εξωτερικά της σύνορα. Η κρίση ανέδειξε με τον πλέον δραματικό τρόπο την ευαλωτότητα της Ευρώπης όταν ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών εξαρτάται από τη συνεργασία και την πολιτική βούληση γειτονικών χωρών.

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Ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρύνερ, μιλώντας την Πέμπτη (06.08.2026) στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη παραμένει εκτεθειμένη όσο η προστασία των συνόρων της εξαρτάται από τρίτες χώρες. «Για να έχουμε έλεγχο, πρέπει να συνεργαστούμε με τους γείτονές μας. Όσο, όμως, ο έλεγχος εξαρτάται από την καλή θέληση μιας γειτονικής χώρας, παραμένουμε ευάλωτοι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ανθρώπινη διάσταση της κρίσης αποτυπώνεται στα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας. Οπως ανέφερε ενώπιον της ίδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, περίπου 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη μαζική εισροή προς τον ισπανικό θύλακα, ενώ μεταξύ 3.000 και 5.000 μετανάστες εξακολουθούν να παραμένουν στην περιοχή.