Μυστήριο στη Νορβηγία με τους θανάτους ταράνδων στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ

Οι τάρανδοι στη Νορβηγία βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας των αρχών και της επιστημονικής κοινότητας, μετά τον εντοπισμό 13 νεκρών ζώων στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, στην Αρκτική. Η ασυνήθιστη αυτή εξέλιξη έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς τα περισσότερα από τα ζώα που βρέθηκαν νεκρά ήταν σε αναπαραγωγική ηλικία και μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί η αιτία του θανάτου τους.

Η υπόθεση των ταράνδων στη Νορβηγία χαρακτηρίζεται από τις τοπικές αρχές ως ιδιαίτερα ασυνήθιστη, καθώς οι νεκροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας απογραφής του πληθυσμού στο Σβάλμπαρντ. «Είναι πολύ ασυνήθιστο ενήλικα αρσενικά και θηλυκά σε ηλικία αναπαραγωγής να πεθαίνουν το καλοκαίρι. Για αυτό θέλουμε να παρακολουθήσουμε από κοντά την κατάσταση», ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη του αρχιπελάγους.

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Άγνωστη η αιτία

Μέχρι στιγμής οι αιτίες των θανάτων παραμένουν άγνωστες. Οι νορβηγικές αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες εάν εντοπίσουν και άλλα νεκρά ζώα, ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη του φαινομένου.

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Έρευνας της Φύσης (NINA) επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής σαφείς ενδείξεις που να εξηγούν την αυξημένη θνησιμότητα, ενώ αποφεύγει να διατυπώσει οποιαδήποτε υπόθεση για τα αίτιά της.

Οι επιστήμονες αναζητούν απαντήσεις

Όπως εξήγησε ο ερευνητής Βέμπγιορν Βέιμπεργκ, κατά τους χειμερινούς μήνες πεθαίνουν συνήθως νεαρά ή ηλικιωμένα ζώα, όχι όμως υγιείς ενήλικοι τάρανδοι που βρίσκονται στην ακμή της ζωής τους.

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«Οι ειδικευμένοι κτηνίατροι αναζητούν φυσικά μια εξήγηση που να συνδέεται με κάποια ασθένεια. Φαίνεται όμως απίθανο μια ασθένεια να πλήττει κυρίως τα πιο εύρωστα ζώα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, που βρίσκεται περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τον Βόρειο Πόλο, φιλοξενεί περίπου 22.000 ντόπιους τάρανδους – αριθμό σχεδόν επτά φορές μεγαλύτερο από τον ανθρώπινο πληθυσμό των νησιών – γεγονός που καθιστά την παρακολούθηση της κατάστασης ιδιαίτερα σημαντική για τους επιστήμονες και τις νορβηγικές αρχές.