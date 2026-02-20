Κόσμος

NASA: Δολοφόνησαν αστροφυσικό που ανακάλυψε νερό σε άλλο πλανήτη στο μπαλκόνι του σπιτιού του στην Καλιφόρνια

Συνελήφθη 29χρονος ως ύποπτος
Ο Carl Grillmair
Ο Carl Grillmair

Ο αστροφυσικός της NASA, Carl Grillmear που συνέβαλε στην ανακάλυψη νερού σε έναν μακρινό πλανήτη δολοφονήθηκε μυστηριωδώς στο μπροστινό μπαλκόνι του σπιτιού του στην Καλιφόρνια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπηρεσία 911 έλαβε αναφορά για ένοπλη επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον 67χρονο αστροφυσικό της NASA με τραύμα από πυροβολισμό, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο Grillmair εργάστηκε στο Κέντρο Επεξεργασίας και Ανάλυσης Υπέρυθρων Δεδομένων του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, το οποίο συνεργάζεται με τη NASA και το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ. Συνάδελφοί του χαρακτήρισαν την έρευνα του Grillmair «εξαιρετική» και δήλωσαν ότι η ανακάλυψη νερού «αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι συνθήκες στον πλανήτη είναι ευνοϊκές για ζωή».

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, ο επιστήμονας είχε μετατρέψει το σπίτι του σε ιδιωτικό παρατηρητήριο με τηλεσκόπια, ενώ μελετούσε κομήτες και αστεροειδείς δυνητικά επικίνδυνους για τη Γη.

Το τμήμα του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε αργότερα την κράτηση ενός 29χρονου υπόπτου, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα σαφές αν γνωρίζονταν μεταξύ τους.

«Ένας εξαιρετικός αστροφυσικός από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα στον τομέα της γαλαξιακής αστρονομίας και τη μελέτη μακρινών πλανητών για περισσότερα από 40 χρόνια, τραυματίστηκε θανάσιμα. Ένας ύποπτος για φόνο έχει κατηγορηθεί», γράφουν οι Los Angeles Times.

Για τους συναδέλφους του, είναι ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στη δομή του Γαλαξία μας. Οι επιστημονικές του εργασίες ήταν αφιερωμένες στα αστρικά ρεύματα και την εξέλιξη των γαλαξιών.

Το 2007, δημοσίευσε μια μελέτη για την παρουσία νερού σε έναν μακρινό πλανήτη έξω από το ηλιακό μας σύστημα, ενώ είχε βραβευτεί με πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου ενός μεταλλίου της NASA.

