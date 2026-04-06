NASA: Πιο κοντά στη Σελήνη παρά στη Γη oι αστροναύτες της αποστολής Artemis II

Η μαγευτική εικόνα της Γης από τη NASA πριν την προσέγγιση της Σελήνης - Πρώτη ματιά στη «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης
April 5, 2026, Guarulhos, Sao Paulo, Brazil: Moon April 5st, 2026 In the coming hours, NASA's Artemis II Mission with four astronauts to lunar orbit aboard the Orion spacecraft, the forecast for the Moon's orbit is on Monday, April 6. (Credit Image: © Saulo Dias/ZUMA Press Wire)
Σήμερα Δευτέρα (05.04.2026) το πλήρωμα της αποστολής Artemis II και το διαστημόπλοιο Orion πλησιάζει στο κοντινότερο σημείο από τη Σελήνη. Η NASA δημοσιοποίησε εικόνες από την τέταρτη ημέρα της αποστολή, όταν το πλήρωμα είχε μια σπάνια οπτική ταυτόχρονα προς τη Γη και τη Σελήνη.

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II αντίκρισαν για πρώτη φορά την αθέατη πλευρά της Σελήνης, καθώς το διαστημόπλοιο Orion της NASA πλησιάζει στο κοντινότερο σημείο από το φεγγάρι.

Μια εντυπωσιακή εικόνα της Γης καταγράφηκε στις 5 Απριλίου από το εσωτερικό του Orion, την τέταρτη ημέρα της αποστολής Artemis II, λίγο πριν το πλήρωμα φτάσει στο πλησιέστερο σημείο από τη Σελήνη στις 6 Απριλίου.

Παράλληλα, η NASA παρουσίασε οπτικοποίηση που δείχνει τι ακριβώς βλέπουν οι αστροναύτες έξω από το παράθυρο κατά τη διάρκεια της διέλευσης κοντά από τη Σελήνη. Η επτάωρη προσομοίωση έχει συμπυκνωθεί σε βίντεο διάρκειας 28 δευτερολέπτων.

Η ομάδα των αστροναυτών και οι επιστήμονες της σεληνιακής έρευνας έχουν εκπαιδευτεί επί χρόνια, ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο κάθε ευκαιρία παρατήρησης της Σελήνης, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού.

Οι επιστήμονες στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών στο Χιούστον συνδύασαν δεδομένα από την τροχιά του Orion με πληροφορίες από τον δορυφόρο Lunar Reconnaissance Orbiter, καθώς και στοιχεία για την κίνηση του ηλιακού συστήματος, προκειμένου να δημιουργήσουν εργαλεία που επιτρέπουν την πληρέστερη κατανόηση της συνολικής εικόνας της αποστολής.

Το πλήρωμα της Artemis II είχε την πρώτη του οπτική επαφή με την αθέατη πλευρά της Σελήνης, όπως δήλωσε η ειδική αποστολής Κριστίνα Κοχ. «Ήταν απολύτως εντυπωσιακό», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη πλευρά της Σελήνης δεν είναι ορατή από τη Γη, καθώς παραμένει πάντα στραμμένη μακριά από τον πλανήτη μας. Εκτιμάται ότι ακόμη και οι αποστολές Apollo τη δεκαετία του 1960 και του 1970 δεν κατάφεραν να τη δουν πλήρως, λόγω των συνθηκών φωτισμού.

A view of the Orion capsule taken with a camera mounted on one of its solar array wings during a routine external inspection of the spacecraft on the second day into the Artemis II mission towards the Moon April 3, 2026. NASA/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
Περιγράφοντας τη διαφορά σε σχέση με τη συνήθη εικόνα της Σελήνης από τη Γη, η Κοχ δήλωσε στο NBC News: «Τα πιο σκοτεινά σημεία δεν βρίσκονται ακριβώς εκεί που τα περιμένεις. Υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτό δεν είναι το φεγγάρι που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε».

Η NASA δημοσίευσε επίσης εικόνα που κατέγραψε το πλήρωμα, στην οποία απεικονίζεται η λεκάνη Orientale, ένας κρατήρας πολλαπλών δακτυλίων με διάμετρο περίπου 577 μιλίων, που δημιουργήθηκε από πρόσκρουση αστεροειδούς.

Σύμφωνα με τη NASA, είναι η πρώτη φορά που ολόκληρη η συγκεκριμένη λεκάνη παρατηρείται απευθείας από ανθρώπινα μάτια.

Οι αστροναύτες αναμένεται να δουν και άλλες περιοχές που δεν έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της ιστορικής διέλευσης της Δευτέρας.Ο αστροναύτης Ριντ Γουάιζμαν δήλωσε ότι η δυνατότητα να βλέπει κανείς ταυτόχρονα τη Γη και τη Σελήνη είναι «πραγματικά συγκλονιστική».

«Η Γη βρίσκεται σχεδόν σε πλήρη έκλειψη, ενώ η Σελήνη είναι σχεδόν πλήρως φωτισμένη. Μόνο από ένα σημείο ακριβώς ανάμεσα στα δύο ουράνια σώματα μπορεί κανείς να έχει αυτή την εικόνα», σημείωσε.

Το πρόγραμμα παρατηρήσεων κατά τη μεγάλη προσέγγιση

Η επικεφαλής επιστημονική αξιωματούχος της NASA, Κέλσι Γιανγκ, παρουσίασε το πρόγραμμα της διέλευσης του Orion από τη Σελήνη, επισημαίνοντας ότι το πλήρωμα έχει ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα βασισμένο στους επιστημονικούς στόχους της αποστολής:

  • Οι σεληνιακές παρατηρήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν περίπου στις 21:45 ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα. Οι αστροναύτες θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου πέντε ώρες για να παρατηρήσουν τη φωτισμένη επιφάνεια της Σελήνης, συμπεριλαμβανομένων των σημείων προσεδάφισης των αποστολών Apollo 12 και Apollo 14.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης, θα συνεχίσουν να ακολουθούν το «πλάνο στόχευσης», το οποίο βασίζεται στους επιστημονικούς στόχους της αποστολής και επιτρέπει την παρακολούθηση των μεταβολών της σεληνιακής επιφάνειας.

  • Στις 01:45 ώρα Ελλάδας τα ξημερώματα της Τρίτης αναμένεται απώλεια σήματος, καθώς η Γη θα εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο του Orion πριν επανεμφανιστεί από την άλλη πλευρά.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, το πλήρωμα θα συνεχίσει τις επιστημονικές παρατηρήσεις, ενώ λίγο αργότερα το Orion θα φτάσει στο πιο απομακρυσμένο σημείο από τη Γη.

  • Στις 03:45 ώρα Ελλάδας το Orion θα έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει έκλειψη από μοναδικό σημείο θέασης, όπου ο Ήλιος θα εξαφανίζεται πίσω από τη Σελήνη.

Οι σεληνιακές παρατηρήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν περίπου στις 04:20 ώρα Ελλάδας.

