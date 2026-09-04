Κόσμος

Χαμός στην Τουρκία μετά από βίντεο που δείχνει αντιπρόεδρο κόμματος να κλωτσάει και να δέρνει την σύντροφό του

Η γυναίκα ανέφερε ότι ήταν θύμα ξυλοδαρμών, προσβολών, απειλών αλλά και κατ' οίκον περιορισμού από τον Σιμσέκ
τουρκια ξυλοδαρμος
Ο ξυλοδαρμός την γυναίκας
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Σάλος έχει δημιουργηθεί στην Τουρκία αφού βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον αντιπρόεδρο του κόμματος CHP, Μπερχάν Σιμσέκ να επιτίθεται και να χτυπάει την πρώην σύντροφό του, Οζλέμ Σανβέρ.

Στο βίντεο το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί το 2021 στην Τουρκία, ο αντιπρόεδρος Μπερχάν Σιμσέκ φαίνεται αρχικά να κλωτσάει την Σανβέρ, η οποία φωνάζει από τον πόνο.

Όταν μάλιστα η γυναίκα, η οποία ήταν για 10 χρόνια σε σχέση με τον δράστη, προσπάθησε να πιάσει το τηλέφωνό της, ο Τούρκος πολιτικός την άρπαξε και την πήγε σηκωτή μέσα στο σπίτι στο οποίο εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, με την Σανβέρ να φωνάζει «άσε με ήσυχη».

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η καταγγελία σε βάρος του αντιπρόεδρου του κόμματος Κιλιντσντάρογλου έγινε τον Απρίλιο με δικαστήριο να επιβάλει στον Σιμσέκ για δύο μήνες απαγόρευση να προσεγγίζει την Σανβέρ.

Στην καταγγελία της η Σανβέρ ανέφερε, επίσης, ότι ήταν θύμα ξυλοδαρμών, προσβολών, απειλών αλλά και κατ’ οίκον περιορισμού από τον Σιμσέκ, με τουρκικά μέσα να αναφέρουν ότι οι καταγγελίες της επιβεβαιώθηκαν από ιατροδικαστή που την εξέτασε.

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