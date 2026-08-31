Ναυάγιο στην Κερύνεια: Σπαράζουν οι γονείς των δύο παιδιών που αγνοούνται – «Χάθηκαν μέσα από τα χέρια μου»

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται στην Κερύνεια μετά το ναυάγιο που κόστισε τη ζωή σε 8 ανθρώπους, ενώ άλλοι 18 συνεχίζουν να αγνοούνται. Οι συγγενείς των αγνοουμένων περιμένουν με αγωνία ένα νέο για τους ανθρώπους τους – ανάμεσά τους – μια μητέρα και ένας πατέρας που επέβαιναν στο πλοίο μαζί με τα παιδιά τους, τα οποία, όπως λένε, «χάθηκαν μέσα από τα χέρια τους».

Σε βίντεο που καταγράφηκε στο λιμάνι της Κερύνειας, αποτυπώνονται οι δραματικές στιγμές που βιώνουν οι γονείς των δύο παιδιών.

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Η μητέρα ξεσπά σε λυγμούς και τα λόγια της συγκλονίζουν: «Τα δύο παιδιά μου χάθηκαν μέσα από τα χέρια μου, δεν μπόρεσα να τα κρατήσω».



Σημειώνεται ότι στην είσοδο του λιμανιού, η αναμονή συνεχίζεται. Οικογένειες παραμένουν εκεί, περιμένοντας οποιαδήποτε πληροφορία για τους αγνοουμένους, καθώς οι ώρες περνούν και οι ελπίδες για επιζώντες εξανεμίζονται.

Σύμφωνα με την κατάθεση του καπετάνιου, η ανατροπή του πλοίου προκλήθηκε όταν η πλώρη του υπέστη ζημιές από τα κύματα.

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Το Filo Jet, ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Κερύνεια – Τασουτσού Μερσίνης, άρχισε να παίρνει νερά από το μπροστινό τμήμα λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Κερύνειας το απόγευμα της Κυριακής (30.08.2026).

Το πλοίο επιχείρησε να επιστρέψει στην Κερύνεια, όμως ανατράπηκε κατά την προσπάθεια επιστροφής του στο λιμάνι.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 241 άνθρωποι διασώθηκαν, 8 έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για 18 αγνοούμενους συνεχίζονται.