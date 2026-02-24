Νέα έκκληση της Σαβάνα Γκάθρι για την αγνοούμενη μητέρα της και αμοιβή 1 εκατ. δολάρια για τον εντοπισμό της: «Μπορεί να μην ζει»

Πάνω από τρεις εβδομάδες έχουν περάσει από την απαγωγή της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα και η οικογένειά της ανακοίνωσε αμοιβή έως 1 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της, όπως γνωστοποίησε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα η κόρη της, παρουσιάστρια της εκπομπής «Today», Σαβάνα Γκάθρι.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram σήμερα Τρίτη (24.02.2026), η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι ανέφερε ότι η 84χρονη μητέρα της που έχει πέσει θύμα απαγωγής «μπορεί να μην είναι πλέον στη ζωή», προσθέτοντας ωστόσο ότι «Πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται. Πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι».

Η ίδια τόνισε: «Για αυτόν τον λόγο προσφέρουμε αμοιβή έως 1 εκατ. δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα μας οδηγήσει στον εντοπισμό της». Η αμοιβή αυτή προστίθεται στις 100.000 δολάρια που έχει ήδη ανακοινώσει το FBI για πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

BREAKING: Savannah Guthrie offers $1 million family reward for recovery of Nancy Guthrie, saying 'we still believe in a miracle' but acknowledging that 'she may be lost' pic.twitter.com/cybzcXNeLO
February 24, 2026

Στο ίδιο μήνυμα, η Σαβάνα Γκάθρι απηύθυνε έκκληση προς το κοινό: «Αν ακούτε αυτό το μήνυμα, αν περιμένατε και δεν ήσασταν σίγουροι, ας είναι αυτό το σημάδι για να μιλήσετε, να πείτε όσα γνωρίζετε και να μας βοηθήσετε να φέρουμε τη μητέρα μας πίσω, είτε για να γιορτάσουμε μια θαυμαστή επιστροφή είτε για να τιμήσουμε τη ζωή που έζησε». Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά τις 15 Φεβρουαρίου.

Ο μασκοφόρος άντρας στην εξώπορτα του σπιτιού της 84χρονης

Η ανακοίνωση της αμοιβής συμπίπτει με νέες πληροφορίες σχετικά με τον άνδρα που καταγράφηκε από κάμερα στην εξώπορτα του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι στην Αριζόνα.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN, ο ύποπτος φέρεται να βρέθηκε στο κατώφλι της οικίας της σε περισσότερες από μία περιπτώσεις και όχι μόνο το πρωί που εκτιμάται ότι απήχθη. Οι φωτογραφίες και το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το FBI στις 10 Φεβρουαρίου φαίνεται να έχουν ληφθεί σε δύο διαφορετικές ημέρες, καθώς σε μία από τις εικόνες ο άνδρας δεν φέρει σακίδιο πλάτης.

Υπενθυμίζεται ότι η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2025, πριν εξαφανιστεί από την κατοικία της στο Τούσον.