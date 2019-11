Νέα πυρά Ερντογάν στην Ευρώπη: Στηρίζετε τρομοκράτες – Έρχονται βόμβες στους δρόμους σας!

Σε ένα νέο παραλήρημα κατά της Ευρώπης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέβλεψε… βόμβες, θάνατο και βανδαλισμούς σε όσες ευρωπαϊκές χώρες υποθάλπουν, όπως υποστηρίζει, τους «τρομοκράτες» του PKK και του YPG. Από τα πυρά του δεν γλίτωσαν και οι ΗΠΑ, με αφορμή το ιστορικό ψήφισμα για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, με τον Τούρκο πρόεδρο να αφήνει ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πάει στις 13 Νοεμβρίου στην Ουάσιγνκτον!

Ο Ερντογάν, σε μια ακόμη ομιλία του στην τουρκική Βουλή το μεσημέρι της Τετάρτης (30.10.2019), επιχείρησε να γίνει… μάντης των κακών που κατά τη γνώμη του έρχονται στην Ευρώπη. Προέβλεψε (!) ότι βόμβες θα αρχίσουν να εκρήγνυνται στους ευρωπαϊκούς δρόμους, όπλα θα σπέρνουν θάνατο και βανδαλισμοί θα εξαπλωθούν, ανέφερε σε tweet του ο Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

In Parliament speech today, #Turkey's President #Erdogan predicted bombs will start exploding in European streets, guns will rain death and vandalism will spread all over. He accused Europe of supporting and protecting terror groups against his supporters in Turkish diaspora. pic.twitter.com/4kjDC7MAaY — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 30, 2019

Κατηγόρησε για άλλη μια φορά την Ευρώπη πως υποστηρίζει και προστατεύει «τρομοκρατικές ομάδες» ενάντια στην τουρκική διασπορά, προειδοποιώντας ξανά πως “το φίδι της τρομοκρατίας που ταϊζετε σήμερα με τα ίδια σας τα χέρια, στο τέλος θα γυρίσει και θα σας δαγκώσει“.

#BREAKING – Terror snake you feed today with your own hands will eventually turn and bite you, says Turkey's Erdogan on Europe, countries supporting terror groups — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 30, 2019

«Οι υποστηρικτές του PKK και του YPG (σ.σ. των Κούρδων μαχητών εναντίων εξαπέλυσε την επίθεση στη βορειοανατολική Συρία η Τουρκία) εξαπολύουν τις τρομοκρατικές τους επιθέσεις υπό την πολιτική προστασία των ευρωπαϊκών κρατών. Σας προειδοποιώ: οι τρομοκράτες αυτοί έχουν τις δυνατότητες να αρχίσουν να σας επιτίθενται», είπε ο Ερντογάν και πρόσθεσε: «υποστηρικτές τρομοκρατών, ειδικά αυτοί στην Ευρώπη, έχουν εξαπολύσει 700 επιθέσεις κατά της Τουρκίας από την έναρξη της επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης» (σ.σ. η τουρκική εισβολή στη βορειοανατολική Συρία). Πολλές από αυτές τις χώρες είναι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ αλλά επιτρέπουν σε αυτούς τους τρομοκράτες να εξαπολύουν αυτές τις επιθέσεις υπό την εποπτεία της αστυνομίας».

Η Γενοκτονία των Αρμενίων

Η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, κάνοντας το πρώτο βήμα για την αναγνώρισή της από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, εξόργισε την Άγκυρα, που ήδη κάλεσε για εξηγήσεις τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Τουρκία. Δεν ήταν δυνατόν να μην αναφερθεί σε αυτό ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε την απόφαση «άκυρη» και τόνισε πως αποφάσεις για τέτοια θέματα πρέπει να παίρνουν οι ιστορικοί και όχι οι πολιτικοί. «Έχω καλέσει τους Αρμένιους να ανοίξουν τα αρχεία τους για έρευνα αλλά αρνούνται γιατί δεν έχουν (αποδείξεις για τους ισχυρισμούς τους)» είπε ο Ερντογάν.

Σύμφωνα μάλιστα με τη Daily Sabah, ο Τούρκος πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πάει τελικά στις ΗΠΑ, στις 13 Νοεμβρίου. Ο Ερντογάν είπε πως δεν έχει αποφασίσει για την επίσημη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, μετά από πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ.

LATEST — President Erdoğan says hasn't decided yet on his US visit scheduled for Nov. 13https://t.co/vmTaBKMHYE pic.twitter.com/L5dBukDaeC — DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2019

Η Συρία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν κριθεί αναγκαίο, όπως είπε, να διευρύνει τη ζώνη ασφαλείας στη βορειοανατολική Συρία.”Θα δώσουμε δραστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση προέλθει έξω από τη “ζώνη ασφαλείας” και θα τη διευρύνουμε αν χρειαστεί“, είπε ο Ερντογάν.

Ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα να ξεκινήσει και νέα επιχείρηση κατά των Κούρδων μαχητών στην περιοχή σε περίπτωση που δεν αποσυρθούν σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης “Πηγή Ειρήνης”, η Τουρκία “καθάρισε” 4.219 τετραγωνικά χιλιόμετρα, “ελευθέρωσε” 558 οικισμούς και εξουδετέρωσε περισσότερους από 900 “τρομοκράτες”, είπε ο Ερντογάν.

LIVE — Erdoğan: Turkey has cleared a 4,219-sq-km area in Operation Peace Spring, liberating 558 settlements and neutralizing over 900 terrorists pic.twitter.com/Gbl9gVYv2N — DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2019

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, οι κοινές περιπολίες Τουρκίας – Ρωσίας στη βορειοανατολική Συρία θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή.

Με πληροφορίες και από Daily Sabah