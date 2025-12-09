Νέα Υόρκη: Μεγάλη φωτιά σε κτίριο στο Μανχάταν – Εκκενώθηκαν έξι όροφοι των 40 διαμερισμάτων

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (09.12.2025) σε ένα κτίριο στο δυτικό Μανχάταν, προκαλώντας ένα πυκνό σύννεφο καπνού πάνω από τη γειτονιά, και με φλόγες να αναπηδούν από τους επάνω ορόφους και την οροφή του πολυώροφου κτιρίου διαμερισμάτων στην Upper West Side της Νέας Υόρκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε στην πυρκαγιά σε μια ανάρτηση στις 8:49 π.μ. (τοπική ώρα – 15.49 ώρα Ελλάδας) γράφοντας: «Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) ανταποκρίνεται σε πυρκαγιά 3ου βαθμού στο 201 West 107th Street στο Μανχάταν». Λίγα λεπτά αργότερα, στις 9:12 π.μ., η FDNY ανακοίνωσε ότι η φωτιά είχε αναβαθμιστεί σε πυρκαγιά 4ου βαθμού.

Η υπηρεσία διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Νέας Υόρκης, υπεύθυνη για την αντιμετώπιση κάθε τύπου επείγοντος περιστατικού, ανέφερε ότι ναυλώθηκαν λεωφορεία για να μεταφέρουν τους κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα.

Βίντεο δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στον τελευταίο όροφο ενός εξαώροφου κτιρίου στην περιοχή Άπερ Γουέστ Σάιντ. Στο σημείο έχουν σπεύσει περίπου 140 πυροσβέστες, ενώ οι δρόμοι γύρω από το κτίριο έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Πυκνός μαύρος καπνός φαινόταν να υψώνεται στον ουρανό, ενώ συντρίμμια έπεφταν στο πεζοδρόμιο από το κτίριο, το οποίο πιστεύεται ότι στεγάζει 40 διαμερίσματα σε έξι ορόφους.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έγινε αμέσως γνωστή. Το CBS News ανέφερε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από την πυρκαγιά, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Οι αρχές ενημέρωσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, ενώ οι πιο ευάλωτοι κάτοικοι καλούνται να κλείσουν τα παράθυρά τους για να αποφύγουν την εισπνοή των τοξικών καπνών που αναδύονται από τον τόπο του συμβάντος.

Η επίσημη προειδοποίηση από το Notify NYC, το επίσημο σύστημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης της πόλης, πρόσθεσε ότι είναι πιθανές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία λόγω της ανταπόκρισης στο συμβάν.

«Τριπλός συναγερμός πυρκαγιάς: West 107th St & Amsterdam Ave, Μανχάταν. Αναμένεται καπνός και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή. Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά να αποφύγουν τον καπνό και να κλείσουν τα παράθυρα», αναφέρει η προειδοποίηση.