Νέα Υόρκη: Νέο βίντεο από την πτώση του ελικοπτέρου πυροδοτεί νέα θεωρία για τη συντριβή που σκότωσε τον CEO της Siemens Ισπανίας και την οικογένειά του

Νέα τρομακτικά πλάνα από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Νέα Υόρκη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε μία πενταμελή οικογένεια, στο CEO της Siemens Ισπανίας, στη γυναίκα του και στα τρία μικρά παιδιά του, φαίνεται να αποκαλύπτουν την αιτία της τραγωδίας που συνέβη πάνω από τον ποταμό Χάντσον.

Το ελικόπτερο έπεσε στο νερό στις 3:15 το απόγευμα της Πέμπτης (10.04.2025), σκοτώνοντας τον Αγκουστίν Εσκόμπαρ, CEO της Siemens από την Ισπανία, τη σύζυγό του, Μέρσε Καμπρούμπι Μοντάλ, και τα τρία τους μικρά παιδιά 4,5 και 11 ετών, καθώς και τον 36χρονο πιλότο.

Η οικογένεια είχε μόλις φτάσει από τη Βαρκελώνη και ξεκίνησε την πρώτη της μέρα στην πόλη, κάνοντας μια τουριστική περιήγηση γύρω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και μέχρι τη Γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή ο πιλότος του ελικοπτέρου ανέφερε στον ασύρματο ότι έμεινε από καύσιμα.

Ωστόσο, ένα βίντεο που δείχνει και κάτι άλλο να πέφτει στο νερό, εκτός από το ελικόπτερο, δίνει νέα στοιχεία για τα αίτια της τραγωδίας.

Συγκεκριμένα, το συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν τις λεπίδες του ρότορα να πέφτουν κατακόρυφα στο νερό, γεγονός που οδηγεί τους ειδικούς της αεροπορίας να πιστεύουν, όπως αναφέρει η Daily Mail, ότι η συντριβή πιθανότατα συνέβη επειδή ο βασικός ρότορας αποκολλήθηκε από το ελικόπτερο κι έκοψε την ουρά.

Το νέο βίντεο:

«Από τα πλάνα φαίνεται ότι ο βασικός ρότορας χτύπησε το σώμα του ελικοπτέρου, κόβοντας την ουρά του, γεγονός που δημιούργησε ένα μη αναστρέψιμο γεγονός», δήλωσε στην DailyMail ο πρώην στρατιωτικός αεροπόρος και δικηγόρος Jim Brauchle της Motley Rice LLC.

«Οι δύο κύριες αιτίες αυτού του φαινομένου είναι η μηχανική βλάβη ή οι υπερβολικοί ελιγμοί. Ωστόσο, χρειάζεται μια πλήρης έρευνα για να καταλάβουμε γιατί συνέβη αυτή η τραγωδία», είπε.

Ένας άλλος εμπειρογνώμονας είπε στο Fox 5 ότι σε περίπτωση που οι λεπίδες του ρότορα κόπηκαν από την ουρά του αεροσκάφους, το ελικόπτερο ήταν καταδικασμένο.

