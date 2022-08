Στο έλεος σφοδρότατης κακοκαιρίας η Νέα Ζηλανδία. Τουλάχιστον 200 σπίτια εκκενώθηκαν μετά τις καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες.

Τα μέσα ενημέρωσης στη Νέα Ζηλανδία προβάλλουν βίντεο με εικόνες από πλημμυρισμένα ποτάμια, δρόμους και σωστικά συνεργεία που χρησιμοποιούν βάρκες για να φτάσουν στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Περίπου 70 σπίτια στο Νέλσον, στο βόρειο τμήμα του Νοτίου Νησιού, και άλλα 140 στη Δυτική Ακτή εκκενώθηκαν, σύμφωνα με υπολογισμούς του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου 1News.

Η μετεωρολογική υπηρεσία Metservice της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι το ύψος της βροχής στις οροσειρές στο δυτικό και το βόρειο τμήμα του Νοτίου Νησιού μπορεί να φτάσει σε έως και 500 χιλιοστά από σήμερα (σ.σ. 17.08.2022) ως την Παρασκευή (19.08.2022).

Δείτε βίντεο από την ισχυρή κακοκαιρία:

Flooding in Central Nelson at 3.45 this afternoon. #ClimateCrisis is really taking off



How many floods will it take for @NZNationalParty @nzlabour to work together to legislate to massively reduce emissions?#nzpols #FloodSituation #NewZealand @NZStuff pic.twitter.com/l1N6lBRGh1