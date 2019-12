Νέα Ζηλανδία: Πέντε οι νεκροί από την έκρηξη ηφαιστείου! Θρίλερ με τους αγνοούμενους

Πέντε νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι και πολλοί τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από την έκρηξη του ηφαιστείου Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ στη Νέα Ζηλανδία.

Ήταν 14:11 το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα) όταν το ηφαίστειο Ουακατάνε, το πιο ενεργό στη Νέα Ζηλανδία, εξερράγη. Την ώρα της έκρηξης κοντά στον κρατήρα του ηφαιστείου, περπατούσαν δεκάδες τουρίστες. Το νησί Γουάιτ αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς στη Νέα Ζηλανδία, εξαιτίας της παρουσίας του ηφαιστείου Ουακατάνε.

Τον νεότερο απολογισμό της τραγωδίας που βυθίζει στο πένθος τη Νέα Ζηλανδία έδωσε στη δημοσιτόητα ο αναπληρωτής αστυνομικός επιθεωρητής Τζον Τιμς. Επιβεβαίωσε πως από τους 23 ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από το νησί μετά την έκρηξη του ηφαιστείου, που πέντε είναι νεκροί και οι υπόλοιποι 18 έχουν υποστεί εγκαύματα.

Ο ίδιος δεν έκρυψε πως ακόμη οι αρχές δεν μπορούν να πουν με σιγουριά πόσοι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο νησί και η τύχη τους αγνοείται. Ακόμη πιο σοκαριστική είναι η παραδοχή του πως “δεν ξέρουμε” αν οι άνθρωποι που αγνοούνται είναι ακόμη ζωντανοί!

Μάλιστα, υποστήριξε πως τα σωστικά συνεργεία δεν μπορούν να πάνε στο νησί, καθώς η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη και απαγορεύονται οι πτήσεις!

Σύμφωνα με το 9News, 23 Αυστραλοί βρίσκονταν στο νησί Γουάιτ όταν έγινε η έκρηξη του ηφαιστείου. Εκεί βρίσκονταν και τουρίστες από το κρουαζιερόπλοιο Ovation of the Seas, όμως οι εθνικότητές του δεν είναι ακόμη γνωστές.

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου από τη Νέα Ζηλανδία προκαλούν σοκ και δέος.

Τουρίστες που βρίσκονταν στο νησί Γουάιτ λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου έχουν καταγράψει τις πρώτες σοκαριστικές στιγμές.

Μέσα σε ένα από τα πλοιάρια που μεταφέρει τουρίστες, κάποιος καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη και ο πανικός είναι διάχυτος. Κάποιος φωνάζει «μπείτε μέσα, μπείτε μέσα» στους τουρίστες για να τους προστατεύσει.

Ο Michael Schade ήταν στο νησί Γουάιτ μαζί με την οικογένειά του 20 λεπτά πριν την έκρηξη του ηφαιστείου. Ήταν ένας από τους τουρίστες που κατέγραψαν σοκαριστικές εικόνες!

Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019