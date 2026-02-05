Νέες προκλήσεις από Άγκυρα: «Απαράδεκτοι και αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο οι ισχυρισμοί της Ελλάδας για τα 12 μίλια»

Λίγες ημέρες πριν από την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν η Άγκυρα εντείνει την επιθετική ρητορική της βάζοντας στο τραπέζι τα χωρικά ύδατα.

Η Άγκυρα μέσω του υπουργείου Άμυνας ουσιαστικά απαντά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.

Συγκεκριμένα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η στάση της χώρας μας απέναντι στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών σχετικά με την επέκταση των χωρικών τους υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 μίλια είναι σαφής. Ως Τουρκία υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισότιμη και διεθνώς νόμιμη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσω αμοιβαίου διαλόγου και καλής πίστης.

Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας, οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες.

Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Σύμφωνα με την έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους».

Μητσοτάκης: «Μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας, δεν απαιτεί την έγκριση από κανέναν»

Να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ μιλώντας για το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα είχε πει: «Η Ελλάδα έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Το κάναμε στο Ιόνιο. Είναι ένα μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας που δεν απαιτεί την έγκριση από κανέναν».

Για λύση στο θέμα με την Τουρκία: «Μπορεί η λύση από μόνη της να είναι η παραπομπή της διαφοράς μας σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Αλλά όσο υπάρχει στο τραπέζι η θεωρία των γκρίζων ζωνών και αμφισβητείται κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα και όσο κρέμεται από πάνω μας μια απειλή πολέμου, είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε… «Εμείς δεν επενδύσαμε ποτέ στη στασιμότητα ως δόγμα εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα κινείται, εξοπλίζεται. Έχουμε υποχρέωση να θωρακίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Εμείς δεν περιμένουμε παράθυρο ευκαιρίας με την Τουρκία χωρίς να επενδύουμε στη δική μας ισχύ».