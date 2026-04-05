Τραμπ: Μπαράζ απειλών κατά του Ιράν – «Ο χρόνος λήγει την Τρίτη, θα σας ανατινάξουμε» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία

Απειλητικά αποφάσισε να ξεκινήσει την μέρα του ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Κυριακή (05.04.2026) έστειλε πολύ ισχυρό μήνυμα στο Ιράν, για τα… «γα@@@α Στενά του Ορμούζ» όπως τα αποκάλεσε, αποκαλώντας μάλιστα τους Ιρανούς αξιωματούχους «μπά@@@ους» και προειδοποιώντας για ακόμη μια φορά ότι θα «εξαπολύσει την κόλαση».

Νέο τελεσίγραφο αποφάσισε να δώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού ήδη από χτες έδωσε προθεσμία 48 ωρών μέχρι η Τεχεράνη να κλείσει συμφωνία ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν κλειστά «για τους εχθρούς του Ιράν». Ο Ντόναλντ Τραμπ μετάνιωσε την περίοδο των 10 ημερών που ίσχυε μέχρι αύριο, και πλέον έχει δώσει συγκεκριμένη μέρα και ώρα, που ο χρόνος λήγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο Τραμπ δήλωσε – μέσα από αναρτήσεις του στο Truth Social καθώς και σε συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης – ότι αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ μέχρι τότε, θα ξεσπάσει κόλαση· ενώ ανέφερε πως σκέφτεται να τα ανατινάξει όλα στο Ιράν και να πάρει το πετρέλαιο.

Φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπήρξε πασχαλινή ανάπαυλα για τον Ντόναλντ Τραμπ και την ακραία ρητορική του: αφού το υβριστικό κείμενο που ανέβασε απευθυνόμενος στο Ιράν, προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο μεταξύ των Δημοκρατικών αλλά και σε συντηρητικό ακροατήριο. «Ανοίξτε τα γα@@@α Στενά (του Ορμούζ), τρελοί, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση — Θα δείτε! Δόξα στον Αλλάχ», έγραψε.

Παράλληλα, το Fox News ανέφερε την Κυριακή ότι ο Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι πιστεύει πως μια συμφωνία με το Ιράν θα επιτευχθεί μέχρι τη Δευτέρα και ότι εάν το Ιράν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία, «εξετάζει το ενδεχόμενο να τα ανατινάξει όλα και να καταλάβει το πετρέλαιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, σε τηλεφωνική συνέντευξή του αργότερα την Κυριακή με τη Ρέιτσελ Σκοτ ​​του ABC News, ο Τραμπ απέρριψε αυτόν τον χαρακτηρισμό, λέγοντας «θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία, και θα μπορούσε επίσης να μην υπάρξει συμφωνία. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, τους κοροϊδεύουν, και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω. Δεν υπήρξε ποτέ χώρα που να έχει δεχθεί τέτοιο πλήγμα».

Η απάντηση του Ιράν

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμάιλ Μπαγκάι, ο οποίος παραχώρησε νωρίτερα συνέντευξη απαντώντας στις τελευταίες απειλές του Τραμπ κατά της χώρας του.

Προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση επίθεσης κατά των υποδομών του Ιράν, η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί στοχεύοντας παρόμοιες υποδομές που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιμένοντας ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν αυτοάμυνα και δεν είναι αποτέλεσμα επιλογής.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν καταστήσει σαφές ότι, σε περίπτωση επίθεσης κατά των υποδομών του Ιράν, θα αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας θα στοχεύσουν οποιαδήποτε παρόμοια υποδομή που ανήκει ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή συμβάλλει στην επιθετική τους ενέργεια κατά του Ιράν», τόνισε.

Watch | Iran’s Foreign Ministry spokesman Esmail Baghaei Hamaneh warned that if Iran’s infrastructure is attacked, Tehran will respond by targeting similar infrastructure linked to the United States, insisting such actions are self‑defense and not driven by choice. pic.twitter.com/8B84pCSVE1 — Quds News Network (@QudsNen) April 5, 2026

«Επίδειξη ισχύος»

«Καλό Πάσχα, Αμερική. Ενώ εσείς πηγαίνετε στην εκκλησία για να γιορτάσετε με τους φίλους και την οικογένειά σας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παραληρεί σαν τρελός στα social media», τόνισε για τη σημερινή Κυριακή των Βαΐων, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

«Απειλεί να διαπράξει πιθανά εγκλήματα πολέμου και να αποξενώσει τους συμμάχους μας. Έτσι είναι αυτός, αλλά αυτό δεν αντιπροσωπεύει το ποιοι είμαστε. Η χώρα μας αξίζει πολύ καλύτερα», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Για τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Μέρφι, η στάση του προέδρου είναι «εντελώς και ολοκληρωτικά παρανοϊκή». Ο Μέρφι, που εκλέγεται στο Κονέκτικατ και έχει ταχθεί κατά του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε: «Αν ήμουν στην κυβέρνηση Τραμπ, θα περνούσα το Πάσχα τηλεφωνώντας σε συνταγματολόγους σχετικά με την 25η Τροπολογία», η οποία προβλέπει τη μεταβίβαση της εξουσίας εάν ο πρόεδρος κριθεί ανίκανος να κυβερνήσει, ιδίως σε περίπτωση ασθένειας.

Ο επίσης Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν υπενθύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ αναρτά τέτοιου είδους μηνύματα, ούτε ο μόνος στην κυβέρνησή του που κάνει κάτι τέτοιο.

«Τους βομβαρδίζουμε για να τους “στείλουμε πίσω στη λίθινη εποχή”, τους βρίζουμε, ο υπουργός (Άμυνας) Χέγκσεθ λέει: “θάνατος χωρίς έλεος, θα αγνοήσουμε τους ηλίθιους κανόνες εμπλοκής”. Όλο αυτό είναι ενοχλητικό και παιδαριώδες, και πρόκειται για ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν επίδειξη ισχύος. Αυτό που παρατηρούμε στην πραγματικότητα από την κυβέρνηση σε αυτόν τον πόλεμο είναι η απουσία σχεδίου και η έλλειψη λογικής», δήλωσε ο γερουσιαστής της Βιρτζίνια σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

«Σταματήστε να αγιοποιείτε τον πρόεδρο»

Οι Δημοκρατικοί δεν ήταν οι μόνοι που άσκησαν δριμεία κριτική στον Τραμπ. Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο και κάποτε ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ, που όμως τους τελευταίους μήνες έχει εξελιχθεί σε σφοδρή αντίπαλό του, επέκρινε έντονα τις δηλώσεις του προέδρου.

«Το πρωί του Πάσχα, ο πρόεδρος Τραμπ ανήρτησε αυτό. Όλοι όσοι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί στην κυβέρνησή του θα έπρεπε να γονατίσουν, να ζητήσουν συγχώρεση από τον Θεό, να σταματήσουν να λατρεύουν τον πρόεδρο και να σταθούν απέναντι στην τρέλα του Τραμπ», δήλωσε η υπερσυντηρητική Γκριν σε ανάρτησή της.

«Ο πρόεδρος δεν είναι χριστιανός, και τα λόγια και οι πράξεις του δεν πρέπει να υποστηρίζονται από χριστιανούς», πρόσθεσε η Γκριν, η οποία αντιτίθεται στις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό. Κάποιοι άλλοι πάντως πανηγύρισαν για το μήνυμα του Τραμπ, όπως η Λόρα Λούμερ, μια συντηρητική influencer που αυτοαποκαλείται «υπερήφανη ισλαμοφοβική» και συνομιλεί τακτικά με τον πρόεδρο.

«Γι’ αυτό ψήφισα», έγραψε με ικανοποίηση στο X, προτρέποντας να «βομβαρδιστούν οι τζιχαντιστές για να επιστρέψουν στη λίθινη εποχή, εκεί όπου βρίσκεται μόνιμα η νοοτροπία τους». «Ο Τραμπ είπε ότι πρόκειται να βομβαρδίσει τις υποδομές τους στο Ιράν και μετά είπε: “Δόξα στον Αλλάχ”. Την ημέρα του Πάσχα. Τέλειο. Απλά τέλειο», πρόσθεσε η ίδια.