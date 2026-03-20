Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί μετά από ισραηλινή επιδρομή

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσε νεκρός τα ξημερώματα της Παρασκευής καταγράφοντας μια ακόμη μεγάλη απώλεια για το Ιράν
O Ali Mohammad Naeini
O Ali Mohammad Naeini /Photo by Morteza Nikoubazl / NurPhoto

Δεν έχουν τέλος οι απώλειες για το Ιράν με τον εκπρόσωπο των Φρουρών της Επανάστασης Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί να πέφτει νεκρός μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Ο στρατηγός και εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί σκοτώθηκε σε ένα από τα κύματα αεροπορικών επιδρομών που έπληξαν στρατηγικά κέντρα διοίκησης στην Τεχεράνη και την περιοχή Καράτζ του Ιράν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσε νεκρός τα ξημερώματα της Παρασκευής (20.03.2026) μετά από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Ο Σαρντάρ Αλί Μοχάμεντ Ναεΐνι, εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μαρτύρησε σήμερα τα ξημερώματα» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η ηγεσία του Ισραήλ είχε διατάξει τον στρατό να στοχεύσει Ιρανούς ηγέτες αμέσως χωρίς να περιμένει περαιτέρω εγκρίσεις.

Ως εκπρόσωπος του IRGC, ο Ναϊνί δεν αποτελούσε απλώς τη «φωνή» των Φρουρών, αλλά συγκαταλεγόταν και στους βασικούς διαμορφωτές του ψυχολογικού πολέμου και της προπαγανδιστικής στρατηγικής του καθεστώτος.

Μέχρι και τρεις ημέρες πριν, ο Ναϊνί παρέμενε ιδιαίτερα ενεργός, εξαπολύοντας απειλές κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ για μια «enemy-burning Wednesday» («Τετάρτη που θα κάψει τον εχθρό»), με αναφορά στη γιορτή Charshanbeh Suri (Τσαρσανμπέ Σουρί), ευρύτερα γνωστή ως «Γιορτή της Φωτιάς».

Ο θάνατός του Ναϊνί ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά θανάτων τις τελευταίες ημέρες μετά από αυτούς του Αλί Λαριτζανί (Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας) και του Γκουλάμ Ρεζά Σολεϊμανί (αρχηγού της πολιτοφυλακής Μπασίτζ).

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα», λέει η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ για τη σχέση της με τον Επστάιν
Τα έγγραφα του Επστάιν δείχνουν ότι η σχέση της με εκείνον είχε ευρύτερες διαστάσεις, γεγονός που προκάλεσε μια ασυνήθιστη επίπληξη από τον πρωθυπουργό της χώρας
Μέτε Μάριτ
«Το Ισραήλ ήθελε να με σκοτώσει» λέει ο δημοσιογράφος του Russia Today μετά τον πύραυλο που έπεσε δίπλα του στον Λίβανο
«Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι αυτό ήταν σκόπιμο, δεν υπήρχε προειδοποίηση για βομβαρδισμό» υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Στιβ Σουίνι με εμφανή τα τραύματά του
Ο δημοσιογράφος του Russia Today Στιβ Σουίνι
