Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί μετά από ισραηλινή επιδρομή

Δεν έχουν τέλος οι απώλειες για το Ιράν με τον εκπρόσωπο των Φρουρών της Επανάστασης Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί να πέφτει νεκρός μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Ο στρατηγός και εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί σκοτώθηκε σε ένα από τα κύματα αεροπορικών επιδρομών που έπληξαν στρατηγικά κέντρα διοίκησης στην Τεχεράνη και την περιοχή Καράτζ του Ιράν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσε νεκρός τα ξημερώματα της Παρασκευής (20.03.2026) μετά από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Ο Σαρντάρ Αλί Μοχάμεντ Ναεΐνι, εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μαρτύρησε σήμερα τα ξημερώματα» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η ηγεσία του Ισραήλ είχε διατάξει τον στρατό να στοχεύσει Ιρανούς ηγέτες αμέσως χωρίς να περιμένει περαιτέρω εγκρίσεις.

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ως εκπρόσωπος του IRGC, ο Ναϊνί δεν αποτελούσε απλώς τη «φωνή» των Φρουρών, αλλά συγκαταλεγόταν και στους βασικούς διαμορφωτές του ψυχολογικού πολέμου και της προπαγανδιστικής στρατηγικής του καθεστώτος.

Μέχρι και τρεις ημέρες πριν, ο Ναϊνί παρέμενε ιδιαίτερα ενεργός, εξαπολύοντας απειλές κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ για μια «enemy-burning Wednesday» («Τετάρτη που θα κάψει τον εχθρό»), με αναφορά στη γιορτή Charshanbeh Suri (Τσαρσανμπέ Σουρί), ευρύτερα γνωστή ως «Γιορτή της Φωτιάς».

Ο θάνατός του Ναϊνί ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά θανάτων τις τελευταίες ημέρες μετά από αυτούς του Αλί Λαριτζανί (Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας) και του Γκουλάμ Ρεζά Σολεϊμανί (αρχηγού της πολιτοφυλακής Μπασίτζ).