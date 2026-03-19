Νεκρός σε χαντάκι αποχέτευσης στην Ταϊλάνδη ο 33χρονος παίκτης ριάλιτι, Τζόρνταν Ράιτ

Άδοξο και πρόωρο ήταν το τέλος του δημοφιλούς παίκτη ριάλιτι της Βρετανίας, Τζόρνταν Ράιτ, καθώς βρέθηκε νεκρός σε χαντάκι αποχέτευσης στην Ταϊλάνδη, όπου ήταν για διακοπές.

Ο νεαρός πρώην παίκτης των ριάλτι Towie (The Only Way Is Essex) και «Ex On The Beach», το οποίο προβλήθηκε στο MTV ήταν μόλις 33 ετών και το κανονικό του επάγγελμα ήταν πυροσβέστης. Ο Τζόρνταν Ράιτ βρέθηκε νεκρός από πνιγμό στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το πτώμα ενός Βρετανού άνδρα βρέθηκε σε στάσιμα νερά από έναν Βιρμανό εργάτη κοντά στην παραλία Μπανγκ Τάο στο Πουκέτ το Σάββατο (14.03.2026), γύρω στις 12:30 μ.μ.

Λίγο νωρίτερα, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον 33χρονο να τρέχει στην περιοχή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τζόρνταν Ράιτ βρέθηκε ξαπλωμένος μπρούμυτα σε ένα χαντάκι με αποχέτευσης, φορώντας ένα γκρι πουκάμισο και μαύρο παντελόνι και ήταν ξυπόλυτος.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το πτώμα φαινόταν να βρίσκεται εκεί για αρκετό καιρό, αλλά δεν υπήρχαν σημάδια σωματικής επίθεσης.

Κοντά του βρέθηκε το κινητό του, ενώ σε μία από τις τσέπες του υπήρχε μια κάρτα – κλειδί ξενοδοχείου για το Hotel Coco Phuket Bangtao, το οποίο είναι περίπου 20 λεπτά μακριά με τα πόδια από το σημείο, όπου βρέθηκε.

Το τελευταίο διάστημα ήταν στην Ταϊλάνδη και μάλιστα φαίνεται από τις αναρτήσεις του στα social media ότι πέρασε αρκετές εβδομάδες χαλάρωσης και διασκέδασης, πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του.

Η τελευταία του ανάρτηση έγινε στις 6 Μαρτίου 2026. Ο 33χρονος είχε δημοσιεύσει μία σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από το εξωτικό ταξίδι του.

Η καταγωγή του ήταν από το Μπάσιλντον του Έσεξ και στο παρελθόν είχε σχέση με τη Βίκι Πάτινσον. Το 2017 πρωταγωνίστησε σε οκτώ επεισόδια του Ex On The Beach το 2017 και σε 17 επεισόδια του Towie το 2018.

Ο πυροσβέστης ήταν πολύ αγαπητός στο κοινό και έγινε ακόμα πιο δημοφιλής με το φλερτ του με την Κόρτνεϊ Γκριν, αλλά και με τον καβγά που είχε με τον πρώην φίλο της, Μάιλς Μπάρνετ.