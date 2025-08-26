Νέο φάρμακο απόλυτη «ασπίδα» από το AIDS θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη

Φάρμακο που εκμηδενίζει σχεδόν τον κίνδυνο μόλυνσης από AIDS έλαβε έγκριση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Το φάρμακο λέγεται λενακαπαβίρη (lenacapavir) και θα λαμβάνεται με έγχυση δύο φορές τον χρόνο.

Η Κομισιόν έδωσε την άδεια σε ένα φάρμακο που προστατεύει από τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS. Το συγκεκριμένο σκεύασμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα διατεθεί με την εμπορική ονομασία Yeytuo.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) το συνιστά ήδη από τον Ιούλιο ως πρόσθετη αγωγή για την προφύλαξη από το AIDS (PrEP), καθώς δοκιμάστηκε με επιτυχία σε μελέτες με ποικιλομορφία συμμετεχόντων.

Σε μία από αυτές (μελέτη PURPOSE 2), το φάρμακο μείωσε κατά 96% τον κίνδυνο μόλυνσης με τον ιό HIV. Έτσι, από τους 2.180 συμμετέχοντες που έκαναν τις εγχύσεις, μολύνθηκαν μόνον οι δύο. Με άλλα λόγια, προστατεύθηκε το 99,9% όσων το έλαβαν.

Σε άλλη ομάδα, όμως, με 1.087 εθελοντές που λάμβαναν καθημερινά την καθιερωμένη αγωγή προφύλαξης μετά την έκθεση, καταγράφηκαν 9 νέες μολύνσεις από τον HIV. Η καθιερωμένη αγωγή είναι συνδυασμός δύο φαρμάκων. Επιπλέον, λαμβάνεται σε μορφή δισκίων από το στόμα.

Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι το νέο φάρμακο ήταν κατά 89% πιο αποτελεσματικό στην προφύλαξη από τον ιό, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η λενακαπαβίρη είχε εγκριθεί τον περασμένο Ιούνιο και στις ΗΠΑ για την προφύλαξη από τον ιό HIV. Ωστόσο στις ΗΠΑ διατίθεται με την εμπορική ονομασία Yeztugo.

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λίχτενσταϊν. Το φάρμακο θα χορηγείται σε εφήβους και ενήλικες (ηλικίες 16 ετών και άνω), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).

πηγή: Iatropedia.gr