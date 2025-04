Νέος «πόλεμος» του Μασκ με την influencer που λέει ότι γέννησε το 13ο παιδί του: «Σου έστειλα 2,5 εκατ. δολάρια – Ωρίμασε κακομαθημένε»

Νέα διαμάχη μεταξύ του Έλον Μασκ και της influencer Άσλεϊ Σεντ Κλερ, η οποία ισχυρίζεται πως έχει γεννήσει το 13ο παιδί του. «Μήλον της Έριδος» αυτή τη φορά ένα βίντεο που ανέβασε η 26χρονη, μέσω του οποίου κατηγορεί τον ιδρυτή της Tesla και της SpaceX πως περιέκοψε την οικονομική στήριξη για να την τιμωρήσει για ανυπακοή.

Συγκεκριμένα, το βίντεο δείχνει nfluencer Άσλεϊ Σεντ Κλερ, να πουλάει το ηλεκτρικό της αυτοκίνητο σημειώνοντας: «Το πουλάω γιατί πρέπει να καλύψω το 60% της υποστήριξης που μου έκοψε ο Έλον για τον γιο μας».

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί «εκδικητική» την κίνηση του Μασκ, απάντησε: «Αυτό είναι το modus operandi του, όταν οι γυναίκες μιλάνε».

Τους ισχυρισμούς της Άσλεϊ Σεντ Κλερ ακολούθησε η απάντηση του Έλον Μασκ. Ο μεγιστάνας σημείωσε πως της έχει δώσει 2,5 εκατομμύρια δολάρια και 500.000 δολάρια ετησίως, παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει, δεν γνωρίζει καν αν είναι πράγματι ο πατέρας του παιδιού.

«Δεν ξέρω αν το παιδί είναι δικό μου ή όχι αλλά δεν είμαι αντίθετος στο να το διαπιστώσουμε. Δεν χρειάζεται να καταφύγουμε στα δικαστήρια» έγραψε αρχικά στο Χ ο Μασκ προσθέτοντας:

«Παρότι δεν το ξέρω για σίγουρα, έχω δώσει στην Άσλεϊ 2,5 εκατομμύρια δολάρια και της στέλνω 500.000 δολάρια κάθε χρόνο».

Ashley St. Clair, Elon Musk’s 4th baby mama, is selling her Tesla: “I need to make up for the 60% cut that Elon made to our son’s child support.” pic.twitter.com/LS0tl6ludw

Η Άσλεϊ Σεντ Κλερ απάντησε χαρακτηρίζοντας τον Έλον Μασκ «κακομαθημένο παιδί-άντρα» και τον κατηγόρησε ότι αρνήθηκε να κάνει τεστ DNA πριν ακόμα γεννηθεί το παιδί: «Σου ζητήσαμε να επιβεβαιώσεις την πατρότητα πριν καν γεννηθεί το παιδί (στο οποίο εσύ έδωσες όνομα). Αρνήθηκες», έγραψε. «Δεν έστελνες σε μένα λεφτά, αλλά για το παιδί σου».

«Έλον σου ζητήσαμε να επιβεβαιώσεις την πατρότητα μέσω τεστ πριν το παιδί να γεννηθεί. Το αρνήθηκες. Και δεν στέλνεις χρήματα “σε εμένα”, στέλνεις στήριξη στο παιδί σου την οποία θεωρούσαν απαραίτητη, μέχρι που απέσυρες το μεγαλύτερο τμήμα της για να διατηρήσεις τον έλεγχο και να με τιμωρήσεις για την “ανυπακοή” μου» σημείωσε η Σεντ Κλερ στην ανάρτηση του Mr X.

«Είναι άξιον ειρωνείας ότι η τελευταία προσπάθειά σου στο δικαστήριο ήταν να με φιμώσεις ενώ την ίδια ώρα χρησιμοποιείς ένα κανάλι στα social media που κυριολεκτικά σου ανήκει, για να διασπείρεις ψευδή μηνύματα σε όλο τον κόσμο για το πρόσωπό μου και για το παιδί μας. Για σένα όλα έχουν να κάνουν με τον έλεγχο και όλοι το βλέπουν αυτό. Οι ΗΠΑ απαιτούν να ενηλικιωθείς, κακομαθημένε» κατέληξε στην απάντησή της.

Elon, we asked you to confirm paternity through a test before our child (who you named) was even born. You refused.



And you weren’t sending *me* money, you were sending support for your child that you thought was necessary… until you withdrew most of it to maintain control and…