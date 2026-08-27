Νεπάλ: Εικόνες «Αποκάλυψης» από την φονική πλημμύρα – Ο χείμαρρος «κατάπιε» τα πάντα, 177 νεκροί και 1.300 αγνοούμενοι

Έντρομοι άνθρωποι που τρέχουν να σωθούν, σωστικά συνεργεία «στη μάχη» εντοπισμού των τουλάχιστον 1.300 αγνοουμένων, τόνοι νερού που κάλυψαν ολόκληρους οικισμούς, σπίτια, οχήματα, εκτάσεις και εκατοντάδες νεκροί. Αυτή είναι η τραγική εικόνα του Νεπάλ τις τελευταίες ώρες μετά την φονική πλημμύρα που «κατάπιε» τα πάντα στο πέρασμά της. Εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που υπέστησαν οι περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ. Σύμφωνα μάλιστα, με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 700 ξένων υπηκόων, αγνοούνται σε όλη την περιοχή του Νεπάλ και του Θιβέτ της Κίνας, έπειτα από την τεράστια κατάρρευση του «τείχους» λάσπης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η καταστροφική κατολίσθηση προκλήθηκε από αποκόλληση παγετώνα και την πτώση του σε ποταμό των Ιμαλαΐων, δημιουργώντας «τσουνάμι» λάσπης και παρασαίρνοντας τα πάντα στο διάβα της σε τοπικές πόλεις και κοιλάδες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Η αστυνομία και οι αξιωματούχοι του τουρισμού του Νεπάλ επιβεβαίωσαν την Πέμπτη ότι σχεδόν 500 ξένοι συγκαταλέγονται μεταξύ των 826 αγνοουμένων στο Νεπάλ. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι αναμένει ότι ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί στους 177. Δραματικά πλάνα δείχνουν έναν χείμαρρο νερού να χτυπά την ορεινή περιοχή, βυθίζοντας χωριά και εξαφανίζοντας γέφυρες. Κινέζοι διασώστες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στην κεντρική ζώνη καταστροφής κατά μήκος των συνόρων Κίνας-Νεπάλ, όπου οι ομάδες αντιμετωπίζουν μεγάλα οδοφράγματα από λάσπη και συντρίμμια. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

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Nepal Flood pic.twitter.com/aE4XWwMZTC — Philosophical Takes (@CannotArgueThis) August 27, 2026 Absolutely devastating wall of water and rocks hits the Tibet side of border with Nepal. pic.twitter.com/VBq37s3B4K — Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) August 26, 2026 Στο Νεπάλ, ελικόπτερα διάσωσης δυσκολεύονται να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές λόγω της υψηλής στάθμης των πλημμυρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία είναι μεταξύ εκείνων που έχουν ανακοινώσει σχέδια για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. "During the rescue operations for those affected by the flooding in Rasuwa, Nepali Army helicopters airlifted 152 people, including 20 foreign nationals, from the Timure and Mailung areas between this morning and 12:00 PM on Bhadra 11. " pic.twitter.com/fhZwKuG62C — The Rising Nepal Online (@RisingNepal4) August 27, 2026 So many buried under these bubbles, the flood was a disaster in Nepal . https://t.co/QWf6LR1tMu — Emeka United (@Emeka2026) August 27, 2026 See the way this flood in Nepal moved a bridge 👀 pic.twitter.com/77992pD2QS — Emeka United (@Emeka2026) August 27, 2026 Χωριά «σβήστηκαν από τον χάρτη» Ανάμεσα στους ξένους που αγνοούνται είναι 142 υπήκοοι Ινδίας, καθώς και υπήκοοι της Βρετανίας, της Μαλαισίας, της Αυστραλίας, της Ολλανδίας, των ΗΠΑ, της Πορτογαλίας, της Νότιας Αφρικής, της Νότιας Κορέας και της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι αρχές του Νεπάλ. Η Αυστραλία έκανε λόγο για 34 υπηκόους της που αγνοούνται, η Ιαπωνία για 5, η Ουκρανία για 53, η Νότια Κορέα για 9. REUTERS/Stringer

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«Ολόκληρα χωριά και αγορές σβήστηκαν από τον χάρτη», τόνισε ο Ντέιβιντ Φίσερ, αξιωματούχος στο Νεπάλ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. 🇨🇳🇳🇵 Update on what happened in Nepal



– 19 bridges and 40 km of roads swept away.

– 13 hydroelectric projects in the region damaged.

– More than 200 trucks swept away

– The number of victims is not yet available.

– India and China have offered assistance.

– The government of… — Megatron (@Megatron_ron) August 26, 2026 🇳🇵Flash flood casualty figures (as of August 27, 2026):



Nepal Side: Police have confirmed that the death toll has risen to 157, 49 injured



China(Tibet)Side: Official Chinese reports state that 3 people have died in Gyirong County, Shigatse, Tibet, with 265 people still missing pic.twitter.com/gGMLtShlOY — 𝕏Subhrajyoti Das♡⃤ (@Subhrajyotiidas) August 27, 2026 NEPAL FLOOD: SURVIVORS SEARCH FOR LOVED ONES



The devastation has left survivors in anguish, desperately searching for missing family members and relatives as rescue teams continue efforts across the flood-hit areas. pic.twitter.com/ZoQwgy1ttU — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) August 27, 2026 Η οργάνωση ανέφερε πως διανέμει υλικά πρώτης ανάγκης, ιδίως κουβέρτες, φαρμακεία, φορεία, νεκρικούς σάκους. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Νεπάλ Σισίρ Χανάλ, ποτάμι μπορεί να εμποδιζόταν προτού βρει βίαια δίοδο, προκαλώντας ξαφνική και ισχυρή άνοδο των υδάτων και υπερχείλιση. Death toll Rises to 165 and 826 people still Missing, after Catastrophic Flash Floods Triggered by a Sudden Glacial Collapsed near the Nepal- Tibet Border



Nepal Floods – Latest Situation Update at 1300 Hours, 27 August 2026



1. Catastrophic Flash Floods: On 26 August, a massive… pic.twitter.com/OD4SfgO5ZN — Surya Reddy (@jsuryareddy) August 27, 2026

Δορυφορική εικόνα δείχνει την καταστροφή το Νεπάλ / REUTERS