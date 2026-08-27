Νεπάλ: Οι κατολισθήσεις δημιούργησαν «λίμνη – βόμβα» 2 εκατ. κυβικών μέτρων – Συναγερμός για νέα φονική πλημμύρα

Τις επόμενες τρεις ημέρες αναμένεται η εισροή ακόμη 3 εκατ. κυβικών μέτρων νερού, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο να υποχωρήσει το φυσικό φράγμα και να προκληθεί νέα πλημμύρα.

Όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο, η λίμνη εκτιμάται ότι περιέχει περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και έχει ήδη αρχίσει να υπερχειλίζει .

Νεότερα πλάνα από drone, τα οποία μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, δείχνουν μια λίμνη να σχηματίζεται στον κρατήρα που άφησε πίσω της προηγούμενη κατολίσθηση , σύμφωνα με το CNN. Η νέα λίμνη, κοντά στο λιμάνι Γκιρόνγκ, κοντά στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, φαίνεται να διευρύνεται, σύμφωνα με το CCTV.

Η επαρχία Γκιρόνγκ της Κίνας, που έχει πληγεί σοβαρά από τις καταστροφικές πλημμύρες, εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο κατολισθήσεων, λασπορροών και αιφνίδιων πλημμυρών, καθώς αναμένονται ακόμη τρεις ημέρες βροχοπτώσεων. Παράλληλα, τα χώματα που έχουν καταρρεύσει έχουν δημιουργήσει ασταθή φυσικά φράγματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας νέας καταστροφής, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ολόκληροι οικισμοί βρέθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά θαμμένοι κάτω από τόνους λάσπης και συντριμμιών λόγω της φονικής πλημμύρας στο Νεπάλ που «κατάπιε» τα πάντα στο πέρασμά της. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές.

Ο εφιάλτης στο Νεπάλ δεν έχει τελειώσει. Την ώρα που οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300 και οι νεκροί τους 332, εκφράζονται φόβοι για νέα φονική πλημμύρα .

Eyewitness footage captured a flood sweeping through a village in Nepal's Himalayan region, after a massive collapse of mud and rock triggered catastrophic flooding near the border with China's Tibet region https://t.co/BV6nfrHPxB pic.twitter.com/Bx8vU9pmCk — Reuters (@Reuters) August 27, 2026

Το CCTV ανέφερε ότι οι καιρικές συνθήκες αποτελούν «πολύ μεγάλη δυσκολία για τις επόμενες επιχειρήσεις διάσωσης».

Ο Chen Xi, από την τοπική διοίκηση του κινεζικού στρατού, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης (26.08.2026) στο CCTV ότι ορισμένες μονάδες βρίσκονται σε ετοιμότητα σε κέντρο διοίκησης, λόγω του κινδύνου νέων κατολισθήσεων.

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«Οι πλαγιές των βουνών γύρω μας μπορεί να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή, καθώς ο δρόμος περνά κατά μήκος απότομων γκρεμών και… υπάρχει επίσης κίνδυνος νέας λασπορροής», ανέφερε.

Death toll climbs as rescuers race to find survivors as Nepal-China flash flood https://t.co/8fD1epvQDi pic.twitter.com/02XkiXv10f — New York Post (@nypost) August 26, 2026

Κατέρρευσε παγετώνας και «εξαπέλυσε» το φονικό κύμα

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) ανακοίνωσε ότι πίσω από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και την Κίνα βρίσκεται η κατάρρευση ενός παγετώνα – η αποκόλληση δηλαδή ενός μεγάλου τμήματος πάγου από έναν παγετώνα, το οποίο κατρακυλά στην πλαγιά. Η κατάρρευση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε αρχικά καταγράφηκε από την USGS ως σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών.

Ωστόσο, περαιτέρω ανάλυση δεδομένων από κοντινούς σεισμολογικούς σταθμούς, σεισμικών κυμάτων μεγάλης διάρκειας και δορυφορικών εικόνων οδήγησε την USGS στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο τελικά για κατάρρευση παγετώνα και ροή φερτών υλικών και ότι δεν σημειώθηκε σεισμός. Σύμφωνα με την υπηρεσία, η κατάρρευση προκάλεσε «καταστροφικές επιπτώσεις κατάντη».

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Οι παγετώνες του Νεπάλ υποχωρούν με ρυθμό που φτάνει έως και τα 15 μέτρα τον χρόνο, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF). Οι αλλαγές αυτές αποσταθεροποιούν τις ορεινές πλαγιές και δημιουργούν ασταθείς υδάτινους όγκους, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε φονικές πλημμύρες.

«Πρόσθετη ανάλυση από κοντινούς σεισμολογικούς σταθμούς, σεισμικά κύματα μεγάλης περιόδου και δορυφορικές εικόνες οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το σεισμικό γεγονός ήταν τελικά κατάρρευση παγετώνα και ροή συντριμμιών, και ότι δεν είχε σημειωθεί σεισμός», ανέφερε το USGS σε μεταγενέστερη ενημέρωση, προσθέτοντας ότι η κατάρρευση προκάλεσε «καταστροφικές επιπτώσεις χαμηλότερα στη ροή».

Ο Δρ Simon Cook, ειδικός στους παγετώνες από το Πανεπιστήμιο του Dundee, δήλωσε στο BBC ότι η ομάδα του εντόπισε πως το χαμηλότερο τμήμα ενός παγετώνα στο Νεπάλ, κοντά στην κορυφή Langtang Lirung – η οποία βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα δυτικά της περιοχής των πλημμυρών – είχε καταρρεύσει. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο παγετώνας κατέρρευσε με βορειοδυτική κατεύθυνση και στη συνέχεια κινήθηκε προς τα δυτικά, ακολουθώντας τη ροή του ποταμού.

Απόγνωση στο Νεπάλ / REUTERS/Navesh Chitrakar

Ανάλυση από το Διεθνές Κέντρο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών (ICIMOD), έναν διακυβερνητικό επιστημονικό οργανισμό, διαπίστωσε ότι ενδέχεται να υπήρξε «χιονοστιβάδα πάγου και βράχων προερχόμενη από περιοχή μεγάλου υψομέτρου». Αυτό προκάλεσε την είσοδο «μεγάλου όγκου πάγου και βραχωδών συντριμμιών» στον Lende Khola, παραπόταμο του ποταμού Bhote Koshi, γεγονός που με τη σειρά του δημιούργησε μια αιφνίδια υπερχείλιση στον ποταμό, μεταφέροντας νερό, ιζήματα και μεγάλους βράχους προς τα κάτω.

Τουλάχιστον 270 νεκροί, περίπου 1.500 οι αγνοούμενοι / REUTERS / Francis Mascarenhas

Αντιμέτωπο με μια «καταστροφή πέρα από κάθε φαντασία» βρίσκεται το Νεπάλ / REUTERS / Navesh Chitrakar

Το κέντρο διαπίστωσε ότι η στάθμη του νερού στους ποταμούς χαμηλότερα αυξήθηκε κατά επτά έως εννέα μέτρα μέσα σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών, ενώ αρκετοί σταθμοί παρακολούθησης των υδάτων παρασύρθηκαν ή υπέστησαν ζημιές.

Η περιοχή περιβάλλεται από απότομα βουνά, και τα βίντεο της πλημμύρας δείχνουν συντρίμμια και νερό να διοχετεύονται στον ποταμό με ραγδαίο ρυθμό.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια για το λιώσιμο των πάγων

Παραμένει ασαφές τι προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα την Τετάρτη. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια για το λιώσιμο των πάγων και του μόνιμα παγωμένου εδάφους (permafrost) στα Ιμαλάια λόγω των αυξανόμενων θερμοκρασιών και της κλιματικής αλλαγής.

Μια ανάλυση που δημοσιεύτηκε από το ICIMOD νωρίτερα φέτος διαπίστωσε ότι οι παγετώνες της περιοχής Ινδοκούς-Ιμαλαΐων χάνουν πλέον πάγο με διπλάσιο ρυθμό σε σύγκριση με το 2000. Αυτό, με τη σειρά του, επιδεινώνει κινδύνους όπως οι πλημμύρες.

Το 2021, ένα μεγάλο τμήμα παγετώνα των Ιμαλαΐων κατέρρευσε στην κοιλάδα Chamoli στη βόρεια Ινδία, στέλνοντας έναν καταρράκτη συντριμμιών και νερού προς τα κάτω, που σκότωσε 200 ανθρώπους. Οι επιστήμονες εκτίμησαν αργότερα ότι η ισχύς της πρόσκρουσης από την κατάρρευση ήταν ισοδύναμη με 15 ατομικές βόμβες.