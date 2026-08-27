Νεπάλ: «Σπάσανε όλα, έχει γίνει βιβλική καταστροφή» λέει ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Έλληνας κάτοικος

«Έχουν χαθεί ολόκληρα χωριά και κωμοπόλεις μέσα στη λάσπη, οι εικόνες είναι τραγικές» λέει ο Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ, Δημήτρης Γιαννόπουλος, στο newsit.gr για την φονική πλημμύρα που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους και εξαφάνισε σπίτια, περιουσίες ακόμη και ολόκληρα χωριά.

Εικόνες αποκάλυψης καταγράφονται στο Νεπάλ, μετά τη φονική πλημμύρα και την τεράστια κατολίσθηση λάσπης που σάρωσε ολόκληρες περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιβεβαιωμένων θανάτων ανέρχεται στους 270, ενώ περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι αγνοούνται σε Νεπάλ και Θιβέτ, ανάμεσά τους και εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι. Χωριά, γέφυρες, οχήματα και ολόκληρες εγκαταστάσεις παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και τη λάσπη, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης.

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Ο μοναδικός Έλληνας που διαμένει στο Νεπάλ, Δημήτρης Γιαννόπουλος από το nepal.gr μιλάει στο newsit.gr για τις εικόνες που επικρατούν στη χώρα, λίγες ώρες μετά το σοκαριστικό φαινόμενο που πλήττει την περιοχή χαρακτηρίζοντας τες «τραγικές».

«Είναι πιο τραγική η κατάσταση από αυτό που είδαμε στις εικόνες. Αυτές οι εικόνες ήταν σοκαριστικές, αλλά σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι τραγικό. Έχουν χαθεί ολόκληρα χωριά και κωμοπόλεις μέσα στη λάσπη και από κάτω βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Περιμένουμε, σιγά-σιγά, μέρα με τη μέρα, να δούμε πόσους θα βρούνε και τι θα βρούνε. Οι αγνοούμενοι έχουν φτάσει πλέον τους χιλιάδες. Γίνεται χαμός», αναφέρει.

Σπίτια, λεωφορεία, τεράστιες εγκαταστάσεις και φράγματα δεν άντεξαν την ορμή των νερών και της λάσπης. «Σπάσανε όλα. Έχει γίνει μια βιβλική καταστροφή. Δεν θυμούνται ούτε οι παππούδες εδώ να έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα στο Νεπάλ», περιγράφει στο newsit.gr ο Δημήτρης Γιαννόπουλος.

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#IGR: A catastrophic flash flood has torn through Nepal’s mountainous Rasuwa district, leaving entire valleys buried in mud and communities cut off. Authorities say nearly 1,500 people are missing across Nepal and Tibet, including hundreds of foreign tourists. pic.twitter.com/I2f2dyRKPR — India Global Review (@IGR_Media) August 27, 2026

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη μέσα σε τεράστιους όγκους λάσπης και συντριμμιών. Καθώς οι ώρες περνούν, ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοουμένων αναμένεται να μεταβληθεί, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

Για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, όμως, η επόμενη ημέρα έχει ήδη μετατραπεί σε έναν αγώνα μέσα στη λάσπη, με την ελπίδα να εντοπιστούν ζωντανοί όσοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

So far, 270 bodies have been recovered from the flood-affected areas of #Nepal .🇳🇵



Deeply saddened by the tragedy in Nepal,My thoughts and prayers are with the #Nepali people.🇳🇵#PrayForNepal pic.twitter.com/NHXNKNs9W3 — Sarwar Saimon (@SarwarWassel) August 27, 2026

Μέσα σε αυτή την πρωτοφανή καταστροφή, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος στέλνει και ένα μήνυμα προς την Ελλάδα, ζητώντας από όσους μπορούν να στηρίξουν τη χώρα με έναν διαφορετικό τρόπο.

«Ένας τρόπος να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους εδώ είναι να επισκεφθείτε τη χώρα. Κανονίστε ένα ταξίδι, να πάτε στο Νεπάλ. Είναι μια πανέμορφη χώρα. Αυτό ήταν ένα τραγικό φαινόμενο, αλλά είναι πολύ απομονωμένο στις ορεινές περιοχές.

Το Νεπάλ είναι μια χώρα που έχει θαύματα και όσοι έρχονται δεν το χορταίνουν. Θα βοηθούσε πραγματικά τον κόσμο και τη χώρα ένα ταξίδι του καθενός, για να γνωρίσει και αυτόν τον πολιτισμό». λέει στο newsit.gr.