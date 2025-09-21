Νετανιάχου για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά: «Προσφέρετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία»

Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, διαμήνυσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απευθύνει στους δυτικούς ηγέτες οι οποίοι αναγνώρισαν νωρίτερα σήμερα (21.09.2025) αυτό το κράτος, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: προσφέρετε μια τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

«Έχω και ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», πρόσθεσε.

«Εδώ και χρόνια, εμπόδισα τη δημιουργία αυτού του τρομοκρατικού κράτους παρά τις τεράστιες πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Διπλασιάσαμε τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σ.σ.) και θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο», πρόσθεσε.

Η απάντηση του Ισραήλ στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά θα δοθεί μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Νετανιάχου.