Νετανιάχου: Η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει την καταστροφή των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνει την “καταστροφή” της ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

“Η πρώτη προϋπόθεση” για μια συμφωνία “είναι ότι όλο το εμπλουτισμένο υλικό πρέπει να φύγει από το Ιράν”, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναφερόμενος στη συνάντησή του αυτή την εβδομάδα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, ενώπιον της Διάσκεψης των προέδρων αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων στην Ιερουσαλήμ.

“Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ικανότητα εμπλουτισμού, δεν πρόκειται απλά για τη διακοπή της διαδικασίας εμπλουτισμού, αλλά για τη διάλυση των εξοπλισμών και των υποδομών που επιτρέπουν τον εμπλουτισμό ουρανίου”, πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι ζητεί μια συμφωνία για το πρόγραμμα των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, όπως και “τη διάλυση του άξονα της τρομοκρατίας που έχτισε το Ιράν”, αναφερόμενος στις ένοπλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, όπως οι Χούθι στην Υεμένη, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και η παλαιστινιακή ισλαμιστική Χαμάς.

“Πρέπει να υπάρξουν πραγματικές επιθεωρήσεις, ουσιαστικές επιθεωρήσεις, όχι επιθεωρήσεις έπειτα από προειδοποίηση, αλλά αποτελεσματικές επιθεωρήσεις για όλα τα παραπάνω”, δήλωσε. “Αυτά είναι τα στοιχεία που θεωρούμε σημαντικά για την υλοποίηση της συμφωνίας”.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε σήμερα για τη Γενεύη, όπου αναμένεται να διεξαχθεί μια νέα σύνοδος διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το υπουργείο του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επανέλαβαν τις συνομιλίες τους στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν, μια κίνηση που χαιρέτισαν και οι δύο πλευρές, οι οποίες είχαν δηλώσει ότι ήθελαν να τις συνεχίσουν.

Αυτή η σύνοδος είναι η πρώτη μετά τη διακοπή των προηγούμενων διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο λόγω του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που άρχισε με ισραηλινά πλήγματα εναντίον πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.