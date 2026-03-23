Κόσμος

Νετανιάχου σε Τραμπ: Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε το Ιράν και τη Χεζμπολάχ

«Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να προστατεύσει τα ζωτικά συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση»
Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS / Jonathan Ernst / File Photo

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει μια ευκαιρία για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει μια δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα επιτεύγματα του ισραηλινού και του αμερικανικού στρατού «ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του πολέμου μέσω μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντά μας», είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη βιντεοσκοπημένη δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ταυτόχρονα ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να προστατεύσει «τα ζωτικά συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση» και ότι συνεχίζει τα πλήγματα στο Ιράν και τον Λίβανο.

«Συντρίβουμε το πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα (σ.σ. του Ιράν) και συνεχίζουμε να πλήττουμε σκληρά τη Χεζμπολάχ», είπε.

«Πριν από λίγες μόλις ημέρες εξοντώσαμε άλλους δύο πυρηνικούς επιστήμονες και παραμένουμε ετοιμοπόλεμοι», πρόσθεσε.

Κολομβία: Συνετρίβη αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας – Μετέφερε δεκάδες στρατιώτες
Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, Πέδρο Σάντσεζ, δήλωσε ότι το αεροσκάφος υπέστη «ένα τραγικό ατύχημα κατά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίζαμο, ενώ μετέφερε στρατιώτες των δυνάμεων ασφαλείας μας»
Νετανιάχου σε Τραμπ: Θα συνεχίζουμε να χτυπάμε Ιράν και Λίβανο – «Έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον 10 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ» λέει το CBS – Νέα επίθεση στη Βηρυτό
Το Axios «βλέπει» συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν, στο Ισλαμαμπάντ, μέσα στην εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθαρίσει ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι ΗΠΑ θα «συνεχίσουν να βομβαρδίζουν με όλη τους τη δύναμη»
