Τραμπ: Μετά τη συμφωνία το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά, τους δίνω πέντε ημέρες – Διαψεύδει τις συνομιλίες η Τεχεράνη – Το Ισραήλ ανατίναξε γέφυρα στον Λίβανο

Για 24η ημέρα συνεχίζονται οι πολεμικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να δέχεται ισχυρά πλήγματα. Το μεσημέρι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αναβάλλουν τις επιθέσεις στο Ιράν μετά από «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του, άρχισε να υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Axios είναι πιθανή μια συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν, στο Ισλαμαμπάντ, μέσα στην εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως, δεν αποκλείει συνδιαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Στις 15.00 το ΥΠΕΞ του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά είναι ανοιχτά για τα πλοία των μη «εχθρικών» χωρών. Δείτε όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Ένας Ιρανός που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα με την υποψία ότι επιχείρησε να μπει σε μια βάση πυρηνικών υποβρυχίων στη Σκωτία, αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή περαιτέρω ερευνών, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές σήμερα.
Ο 34χρονος συνελήφθη την Πέμπτη μαζί με μια γυναίκα ηλικίας 31 ετών από τη Ρουμανία. Η αστυνομία της Σκωτίας έκανε λόγο για δύο άτομα που επιχείρησαν να μπουν στη Ναυτική Βάση Κλάιντ, στα δυτικά παράλια της Σκωτίας.
Η εισαγγελία έκρινε ότι δεν θα ασκηθεί δίωξη στη γυναίκα, όμως διατηρεί το δικαίωμα να το κάνει εφόσον υπάρξουν αποδείξεις για συμμετοχή της σε παράνομες ενέργειες. Ο Ιρανός αφέθηκε και αυτός ελεύθερος, χωρίς να οδηγηθεί στο δικαστήριο του Ντάμπαρτον, όπως ήταν προγραμματισμένο για σήμερα. Η υπόθεση σε βάρος του πάντως δεν έχει μπει στο αρχείο.
Η Ναυτική Βάση Κλάιντ είναι βασικής σημασίας για την ασφάλεια της Βρετανίας καθώς εκεί ελλιμενίζεται ο στόλος των υποβρυχίων, πυρηνικών και επιθετικών, της χώρας.
Η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) προειδοποίησε τη Δευτέρα (23/3/26) ότι οι τελευταίες εξελίξεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, κυρίως τα πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, μπορεί να οδηγήσουν σε "σημείο χωρίς επιστροφή".
"Αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει να φθάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή", δήλωσε η Μιριάνα Σπόλιαριτς σε ανακοίνωση, εκτιμώντας ότι "το πιο ανησυχητικό είναι ο κίνδυνος ζημιών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις".
Μετά τις ενεργειακές υποδομές, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που εισήλθε στην τέταρτη εβδομάδα του, επεκτάθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, το Ιράν στοχοθέτησε ένα κέντρο έρευνας στη Ντιμόνα, στο νότιο Ισραήλ, σε απάντηση στο πλήγμα κατά ενός από τα συγκροτήματά του στη Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν.
"Οι ζημιές που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούσαν έχουν μη αναστρέψιμες συνέπειες. Και για τον λόγο αυτό έχουν ενισχυμένη προστασία βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου", υπογράμμισε η πρόεδρος της ΔΕΕΣ.
"Ένας πόλεμος κατά των βασικών υποδομών είναι ένας πόλεμος κατά των αμάχων. Αυτό πρέπει να σταματήσει", προέτρεψε επίσης η Σπόλιαριτς, κρίνοντας ότι "οι σκόπιμες επιθέσεις κατά των βασικών υπηρεσιών και των πολιτικών υποδομών", ενεργειακών, καυσίμων, ύδατος και υγείας "θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου".
Καταγγέλλοντας μια "ανησυχητική τάση" η οποία, σύμφωνα με την Σπόλιαριτς, "είναι γενικευμένη στις συγκρούσεις ανά τον κόσμο", η πρόεδρος της ΔΕΕΣ απηύθυνε έκκληση για "σεβασμό της αξιοπρέπειας των αμάχων", που όπως δήλωσε είναι η "βάση για αποκλιμάκωση και πολιτικές λύσεις πάνω στις οποίες μπορούν να βασίζονται η ειρήνη και η σταθερότητα".
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το κύριο αρχηγείο ασφαλείας του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, στο πλαίσιο ενός «κύματος επιθέσεων» στην Τεχεράνη.
«Το αρχηγείο χρησιμοποιούνταν από το IRGC για τον συγχρονισμό των δραστηριοτήτων των μονάδων και τη διεξαγωγή αξιολογήσεων της κατάστασης. Ήταν επίσης υπεύθυνο για τη διεύθυνση των Ταγμάτων Basij», ισχυρίζεται ο IDF σε ανακοίνωσή του.
Ο ισραηλινός στρατός προσθέτει: «Πριν από την επίθεση, ελήφθησαν μέτρα για τον μετριασμό της βλάβης στους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ακριβών πυρομαχικών, εναέριας επιτήρησης και πρόσθετων πληροφοριών».
Σύμφωνα με το Channel 12, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πρωθυπουργός του Ισραήλ, και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Τζέι Ντι Βανς, είχαν νωρίτερα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία για τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών και του Ιράν.
Κατά τη συνομιλία, όπως ανέφερε η πηγή που γνωρίζει το θέμα, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν τα στοιχεία μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν.
Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon που απέπλευσε από το Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας στις 10 Μαρτίου έφτασε τελικά σήμερα πριν από λίγη ώρα στην Κύπρο. Χρειάστηκαν δηλαδή σχεδόν δύο εβδομάδες μέχρι να φτάσει στον προορισμό του για να ενισχύσει την αεράμυνα των βρετανικών βάσεων στο νησί. Αν σε αυτές τις ημέρες συνυπολογιστούν και οι εφτά από τότε που αποφασίστηκε η εμπλοκή του μέχρι τον απόπλου του, πέρασαν συνολικά 21 ημέρες.
«Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι το HMS Dragon έφτασε στην ανατολική Μεσόγειο και απόψε ξεκινά η επιχειρησιακή ενσωμάτωση στην άμυνα της Κύπρου μαζί με τους συμμάχους» δήλωσε στο βρετανικό κοινοβούλιο ο Βρετανός υπουργός 'Αμυνας Τζον Χίλι.
Πέρα από την πρωτοφανή καθυστέρηση να ανταποκριθεί στην αποστολή του καθώς πέρασαν πάνω από τρεις εβδομάδες από τότε που ιρανικό ντρόουν χτύπησε τη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου, το «Ντράγκον» θεωρείται ένα από τα πλέον προηγμένα πλοία αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη. Κύρια αποστολή του είναι η προστασία από εναέριες απειλές όπως από μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους, κτλ.
Διαθέτει το αντιαεροπορικό σύστημα Sea Viper με πυραύλους Aster 15 και Aster 30, καθώς και το προηγμένο ραντάρ SAMPSON, που επιτρέπει ταυτόχρονη παρακολούθηση και εμπλοκή πολλαπλών στόχων. Είναι επίσης εξοπλισμένο με πυροβόλο 114 χιλιοστών, συστήματα εγγύς άμυνας και δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου (Wildcat) για αποστολές επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου.
Επανειλημμένα έχει αναπτυχθεί στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις τόσο βρετανικές όσο και νατοϊκές. Συχνά δε χρησιμοποιείται για συνοδεία αεροπλανοφόρων.
Στο βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Αλί Μουσαβί, μετά την πρόσφατη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος δύο Ιρανών που θεωρούνται ύποπτοι για κατασκοπεία.
«Η κυβέρνηση θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των βρετανών πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας των επικίνδυνων και αποσταθεροποιητικών ενεργειών του Ιράν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», ανέφερε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.
Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου ο 40χρονος Νεματολάχ Σαχσαβανί και ο 22χρονος Αλιρεζά Φαρασατί που κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών τους είχαν αναθέσει να παρακολουθούν την ισραηλινή πρεσβεία, την ιστορικότερη συναγωγή στη Βρετανία και άλλους εβραϊκούς στόχους. Παραμένουν υπό κράτηση μέχρι την επόμενη ακρόασή τους στο δικαστήριο, στις 17 Απριλίου.
Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν το Σάββατο συνάντηση με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ.
Ο αξιωματούχος, που προτίμησε να παραμείνει ανώνυμος λόγω της ευαισθησίας του θέματος, σημείωσε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για το αν θα γίνουν οι προτεινόμενες συνομιλίες, και ότι το Ιράν δεν έχει ακόμα απαντήσει στο αίτημα.
Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία προχώρησε σε πλήγματα κατά του «κεντρικού αρχηγείου ασφαλείας» του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).
Οι IDF ανέφεραν ότι το αρχηγείο βρισκόταν μέσα σε «πολιτική υποδομή» και χρησιμοποιούνταν από τους Φρουρούς για τον «συντονισμό των περιφερειακών μονάδων που είναι υπεύθυνες για την επιβολή της τάξης του καθεστώτος και την εσωτερική ασφάλεια», περιλαμβανομένης της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ.
Μετά τις δηλώσεις του Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και του Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ σχετικά με τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξέφρασαν τη δική τους θέση.
Συγκεκριμένα, χαρακτήρισαν τον Τραμπ «δόλιο Αμερικανό πρόεδρο», υπογραμμίζοντας ότι η «αντιφατική συμπεριφορά του δεν θα επηρεάσει την εγρήγορση και την αποφασιστικότητα τους στο μέτωπο της μάχης».
Για έλλειψη ενσυναίσθησης προς το Ισραήλ κατηγόρησε τον πρέσβη της Γερμανίας στη χώρα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών. Το Βερολίνο έσπευσε να καλύψει τον διπλωμάτη του.
Ο Γερμανός πρέσβης στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ σχολίασε χθες σε ανάρτησή του στο «Χ» τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ και τους εκατοντάδες τραυματισμούς που προκλήθηκαν από τους ιρανικούς πυραύλους, ταυτόχρονα όμως αναφέρθηκε και στη βία Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων. «Μια μέρα οργής και θλίψης: ένας αγρότης σκοτώθηκε από τη Χεζμπολάχ στον βορρά, εκατοντάδες τραυματίστηκαν από τους πυραύλους του Ιράν στα νότια και στο κέντρο της χώρας.
Και σε μια παράλληλη πραγματικότητα, η βίαιη επίθεση εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά μετά τον τραγικό και υπό διερεύνηση θάνατο ενός δικού τους ανθρώπου», έγραψε ο κ. Ζάιμπερτ στην ανάρτησή του, για να του απαντήσει επίσης μέσω «Χ» ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ: «Ο πρέσβης Ζάιμπερτ δυσκολεύεται πολύ να καταδικάσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών χωρίς να αναφέρει τους Παλαιστίνιους.
Η εμμονή του με τους Εβραίους που ζουν στην Ιουδαία και στη Σαμάρεια τον εμποδίζει ακόμη και να καταδικάσει τον θάνατο ενός Εβραίου ο οποίος προκλήθηκε από έναν Παλαιστίνιο. Είναι καλό το γεγονός ότι σύντομα θα έρθει νέος πρέσβης - κάποιος που θα ενδυναμώσει τις σχέσεις Ισραήλ - Γερμανίας».
«Είναι αρκετά σαφές ότι καθήκον του πρέσβη μας είναι να ασχολείται και με ζητήματα στα οποία έχουμε διαφορές», δήλωσε o εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάρτιν Γκίζε και επισήμανε ότι ο υπουργός Γιόχαν Βάντεφουλ τηλεφώνησε χθες στον Ισραηλινό ομόλογό του και του δήλωσε ότι «ο κ. Ζάιμπερτ είναι ένθερμος υποστηρικτής του κράτους του Ισραήλ». Αυτό διευθετεί το θέμα, τόνισε ο εκπρόσωπος.
Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας διαθέτει «αδιάσειστα» στοιχεία ότι η Ρωσία εξακολουθεί να παρέχει πληροφορίες στο Ιράν, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.
Την περασμένη εβδομάδα το Κρεμλίνο διέψευσε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Μόσχα δίνει στο Ιράν δορυφορικές φωτογραφίες και τεχνολογία για μη επανδρωμένα αεροπλάνα.
Ο Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τις δικές της δυνατότητες συλλογής πληροφοριών αλλά και δεδομένα που συγκεντρώνει χάρη στη συνεργασία της με άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή.
Επίθεση στην πόλη Ουρμία, στα βορειοδυτικά του Ιράν, κόστισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, «αμερικανο-σιωνιστικά» πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν κατοικημένες περιοχές της πόλης γύρω στις 3:45 τα ξημερώματα (00:15 ώρα Γκρίνουιτς).
Το Tasnim δημοσίευσε βίντεο με ερείπια και κατεστραμμένα εσωτερικά κατοικιών, ωστόσο το Al Jazeera δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την αυθεντικότητα των συγκεκριμένων πλάνων.
Ο πρέσβης του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο κλήθηκε από το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών για αυτό που το Φόρεϊν Όφις χαρακτήρισε «απερίσκεπτες και αποσταθεροποιητικές ενέργειες» της Τεχεράνης τόσο στη Βρετανία όσο και στο εξωτερικό.
Η πρωτοβουλία αυτή έγινε με αφορμή την σύλληψη ενός Ιρανού και ενός Βρετανού με υπηκοότητα και από το Ιράν, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για «παρακολούθηση της εβραϊκής κοινότητας στο Λονδίνο με εχθρική πρόθεση».
Το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει «εξαιρετικά σοβαρά υπόψη» την απειλή που θέτει το Ιράν και οι αντιπρόσωποί του, διευκρινίζει το Φόρεϊν Όφις σε σχετική ανακοίνωσή του.
«Εξολοθρεύσαμε ό,τι μπορούσε να εξολοθρευτεί στο Ιράν», είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ισχυρές εκρήξεις και σειρήνες ήχησαν σήμερα στο Μπαχρέιν, οι πρώτες που σημειώνονται στον Κόλπο από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.
«Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που επικαλείται το Ynet, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου έως τις 9 Απριλίου.
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα στο Πακιστάν. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, το Ισραήλ δεν έχει ενημερωθεί για αυτές τις διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.
Η πηγή εκτίμησε επίσης ότι ο τερματισμός του πολέμου έως τις 9 Απριλίου θα επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί το Ισραήλ για την Ημέρα Ανεξαρτησίας και να παραλάβει το Βραβείο Ισραήλ.
Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε σήμερα από τα διυλιστήρια να αξιολογήσουν «το συντομότερο δυνατόν» κατά πόσο οι εγκαταστάσεις τους στη χώρα μπορούν να αυξήσουν «γρήγορα και προσωρινά» την παραγωγή διυλισμένων προϊόντων, αναφέρεται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.
Η κυβέρνηση ελπίζει ότι «αυτά τα μέτρα» θα συμβάλουν «στην άμβλυνση της πίεσης» στις αγορές διυλισμένων προϊόντων στην Ευρώπη και στη χαλάρωση της έντασης στις ευρωπαϊκές αγορές, σε περίπτωση που «αυτή η κατάσταση» διαιωνιστεί, προστίθεται σε αυτό το κείμενο.
Ο ισραηλινός στρατός ανατίναξε τη Δευτέρα τη γέφυρα Αλ-Νταλάφα πάνω από τον ποταμό Λιτάνι στο νότιο Λίβανο.
Η έκρηξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την μετακίνηση μεταξύ βασικών περιοχών στο νότο και στη δυτική Μπεκάα.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε τις αναφορές για συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον είχε «παραγωγικές» συζητήσεις με την Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
«Χαιρετίζω τις αναφορές για συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν», δήλωσε ο Στάρμερ σε ακρόαση κοινοβουλευτικής επιτροπής, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «ήταν ενήμερο για αυτές τις συνομιλίες».
Ο ηγέτης των Εργατικών είχε τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ.
Παράλληλα ο Στάρμερ τόνισε ότι η Βρετανία πρέπει να καταρτίσει σχέδιο με βάση την πιθανότητα ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν έχει «ουσιαστικές ανησυχίες» σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό.
«Όλη μας η προσοχή και η ενέργειά μας πρέπει να επικεντρωθούν στην ταχεία αποκλιμάκωση, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο ότι (ο πόλεμος) θα μπορούσε να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα σχεδιάσουμε σήμερα το απόγευμα», δήλωσε ο Στάρμερ σε κοινοβουλευτική επιτροπή, αναφερόμενος σε μια έκτακτη συνάντηση με τους υπουργούς του που θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα.
Πρόσθεσε ότι ενώ η κυβέρνηση έπρεπε να προβλέψει πιθανές πιέσεις στην ενεργειακή ασφάλεια, είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει «ουσιαστικές ανησυχίες σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό».
Ανέφερε παράλληλα ότι η βρετανική κυβέρνηση συνεργάζεται με την αμυντική βιομηχανία για τη διανομή πυραύλων αεροπορικής άμυνας σε εταίρους του Κόλπου και αναπτύσσει γρήγορα συστήματα αεράμυνας μικρής εμβέλειας στο Μπαχρέιν.
«Αυτό ήταν ένα ζήτημα που προέκυψε ως επείγον κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. Κάνουμε το ίδιο με το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία», πρόσθεσε.
Δύο δεξαμενόπλοια με προορισμό την Ινδία πέρασαν σήμερα από τα Στενά του Χορμούζ, μεταφέροντας υγραέριο που είχαν φορτώσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, αν και γενικά η ναυσιπλοΐα σε αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια διαδρομή παραμένει μπλοκαρισμένη.
Εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο αφότου η Τεχεράνη απείλησε ότι θα επιτεθεί σε πλοία που θα επιχειρήσουν να διαπλεύσουν τα Στενά, από τα οποία σε φυσιολογικές συνθήκες περνά το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου αερίου παγκοσμίως.
Το δεξαμενόπλοιο Pine Gas πέρασε από τα Στενά, ακολουθούμενο από το Jag Vasant, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας MarineTraffic.
Το Pine Gas έστειλε ένα μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι είναι «ινδικό πλοίο με (ινδικό) πλήρωμα», σύμφωνα με άλλον εξειδικευμένο ιστότοπο, τον LSEG.
Το υπουργείο Λιμένων, Ναυτιλίας και Υδάτινων Οδών της Ινδίας επιβεβαίωσε ότι τα δύο πλοία φέρουν ινδική σημαία και μεταφέρουν περισσότερους από 92.000 τόνους LPG. Αναμένεται ότι θα φτάσουν σε ινδικά λιμάνια γύρω στις 26-28 Μαρτίου.
Μια κυβερνητική πηγή είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι αρχές έδωσαν οδηγίες στα δύο πλοία να περάσουν τα Στενά πλέοντας κατά μήκος των ακτών του Ιράν.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο Kpler, ένα άλλο τάνκερ που μετέφερε προϊόντα πετρελαίου πέρασε στις 21 Μαρτίου και κατευθύνεται και αυτό στην Ινδία.
Η δήλωση του Τράμπ ότι παγώνει τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν παραγωγικές συνομιλίες με στόχο μία πλήρη και συνολική επίλυση των εχθροπραξιών, οδήγησε σε ραγδαία αλλαγή σκηνικού και σε ράλι ανακούφισης στις αγορές, με βουτιά για το πετρέλαιο .
Αρχικά η αγορά κατέγραψε μεγάλες απώλειες, πάνω του 3%, υποχωρώντας ακόμη και κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 2.000 μονάδων, για να κλείσει τελικά με ισχυρά κέρδη, πάνω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Πειραιώς και της Optima Bank, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της Motor Oil και των ΕΛΠΕ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.101,57 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,78%.
Ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε σε μεγάλο εύρος διακύμανσης 115,59 μονάδων, ενδεικτικό της έντονης μεταβλητότητας. Κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.998,09 μονάδες (-3,23%) και ανώτερη τιμή στις 2.113,68 μονάδες (+2,37%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα338,33 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 56.624.683 μετοχές.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 3,2 δισ. ευρώ σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,31%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+5,34%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+4,27%), της Πειραιώς (+3,65%), της Optima Bank (+3,64%), της Εθνικής (+3,37%) και της Eurobank (+3,07%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,63%), των ΕΛΠΕ (-2,91%), της Jumbo (-2,44%), του ΟΛΠ (-1,94%), της Elvalhalcor (-1,29%) και της Lamda Development (-1,14%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 15.450.066 και 11.765.784 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 76,25 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 48,72 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 44 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+6,64%) και Δάϊος (+6,19%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-5,03%) και GrediaBank (-4,00%).
Σύμφωνα με τους Financial Times, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Πακιστάν επιδιώκει να αναλάβει ρόλο βασικού διαμεσολαβητή, προσπαθώντας να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες, του Ισραήλ και του Ιράν.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ευρύτερες διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με το Ισλαμαμπάντ να επιχειρεί να αξιοποιήσει τις σχέσεις του με τις εμπλεκόμενες πλευρές.
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, αρνήθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Δεν έχουν διεξαχθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και οι ψευδείς ειδήσεις χρησιμοποιούνται για να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», έγραψε στο X.
«Το Ιράν απαιτεί την τιμωρία των επιτιθέμενων και την μετάνοιά τους. Ιρανοί αξιωματούχοι στηρίζουν σθεναρά τον ανώτατο ηγέτη τους και τον λαό τους μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», πρόσθεσε ο ίδιος στη συνέχεια.
Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως ο κορυφαίος Ιρανός ηγέτης με τον οποίο διαπραγματεύτηκε η αμερικανική κυβέρνηση είναι ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, όπως είχαμε αναφέρει ΕΔΩ.
Μαζί θα παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.