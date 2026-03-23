Τραμπ: Μετά τη συμφωνία το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά, τους δίνω πέντε ημέρες – Διαψεύδει τις συνομιλίες η Τεχεράνη – Το Ισραήλ ανατίναξε γέφυρα στον Λίβανο

Βρετανία: Αφέθηκε ελεύθερος ο Ιρανός που φέρεται ότι επιχείρησε να μπει σε βάση πυρηνικών υποβρυχίων

Ένας Ιρανός που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα με την υποψία ότι επιχείρησε να μπει σε μια βάση πυρηνικών υποβρυχίων στη Σκωτία, αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή περαιτέρω ερευνών, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές σήμερα.

Ο 34χρονος συνελήφθη την Πέμπτη μαζί με μια γυναίκα ηλικίας 31 ετών από τη Ρουμανία. Η αστυνομία της Σκωτίας έκανε λόγο για δύο άτομα που επιχείρησαν να μπουν στη Ναυτική Βάση Κλάιντ, στα δυτικά παράλια της Σκωτίας.

Η εισαγγελία έκρινε ότι δεν θα ασκηθεί δίωξη στη γυναίκα, όμως διατηρεί το δικαίωμα να το κάνει εφόσον υπάρξουν αποδείξεις για συμμετοχή της σε παράνομες ενέργειες. Ο Ιρανός αφέθηκε και αυτός ελεύθερος, χωρίς να οδηγηθεί στο δικαστήριο του Ντάμπαρτον, όπως ήταν προγραμματισμένο για σήμερα. Η υπόθεση σε βάρος του πάντως δεν έχει μπει στο αρχείο.

Η Ναυτική Βάση Κλάιντ είναι βασικής σημασίας για την ασφάλεια της Βρετανίας καθώς εκεί ελλιμενίζεται ο στόλος των υποβρυχίων, πυρηνικών και επιθετικών, της χώρας.