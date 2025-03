Νετανιάχου σε Χαμάς: «Το Ισραήλ θα συνεχίσει την στρατιωτική πίεση γιατί αποδίδει – Παραδώστε τα όπλα σας»

Νέα «επίθεση» κατά της Χαμάς εξαπέλυσε σήμερα (30.03.2025) ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων από την Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε επίσης ότι εργάζεται για την εφαρμογή του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για «εθελοντική μετανάστευση» Παλαιστινίων από την Λωρίδα της Γάζας ενώ ζήτησε από την Χαμάς να καταθέσει τα όπλα της.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε αρχικά ότι το υπουργικό του συμβούλιο συμφώνησε για αύξηση της πίεσης στη Χαμάς, η οποία λέει ότι έχει συμφωνήσει σε πρόταση για εκεχειρία από τις διαμεσολαβήτριες χώρες Αίγυπτο και Κατάρ.

Ο ίδιος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ, το οποίο έχει αρχίσει εκ νέου τον βομβαρδισμό της Γάζας έπειτα από δύο μήνες εκεχειρίας και έχει στείλει στρατεύματα πίσω στον παλαιστινιακό θύλακα, δεν διαπραγματεύεται και είπε ότι «αυτό το κάνουμε υπό πυρά και επομένως είναι και αποτελεσματικό».

Το Ισραήλ απαιτεί να παραδώσει η Χαμάς τα όπλα, είπε ο Νετανιάχου σε βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα τονίζοντας ότι θα επιτραπεί στους αρχηγούς της να φύγουν από τη Γάζα.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, at the start of the Government meeting:



“This morning, I am going to going to discuss the three H’s: First of all Hamas, then Hezbollah and then the Houthis.



