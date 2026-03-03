Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίζει να βομβαρδίζει ασταμάτητα το Ιράν, στο στόχαστρο και η Χεζμπολάχ

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να «βομβαρδίζει με σφοδρότητα το Ιράν» και τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εκτός από τις επιθέσεις στο Ιράν αναφέρθηκε και στα χτυπήματα στο Λίβανο απέναντι στη Χεζμπολάχ.

«Συνεχίζουμε να βομβαρδίζουμε το Ιράν με σφοδρότητα. Οι πιλότοι μας πετούν πάνω από το Ιράν και την Τεχεράνη, καθώς και τον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ έκανε ένα σοβαρό λάθος όταν επιτέθηκε σε εμάς.

Έχουμε ήδη απαντήσει με δύναμη και θα απαντήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη», είπε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην αεροπορική βάση Παλμαχίμ στο κεντρικό Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων σε όλο το Ιράν, τέταρτη ημέρα του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλο το Ιράν, ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την παραγωγή όπλων, ιδίως βαλλιστικών πυραύλων», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Διευκρίνισε επίσης ότι στοχοθέτησε «δεκάδες στόχους που συνδέονται με το δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών και χώρων αποθήκευσης» στο Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα πως ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν το κτίριο που στεγάζει το ιρανικό Συμβούλιο των Ειδικών, θεσμός επιφορτισμένος με την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη που θα διαδεχθεί τον αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ιρανικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων επίσης μετέδωσαν πως βομβαρδίστηκε και το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους κατοίκους περιοχών της ιρανικής πρωτεύουσας ενόψει επικείμενων επιδρομών.