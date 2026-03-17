New York Times: Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έκαιγε για 30 ώρες – Στο πάτωμα κοιμούνται εκατοντάδες ναύτες

Τεράστια ήταν η έκταση της φωτιάς που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρουν οι New York Times η φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford που είναι αγκυροβολημένο στη Μέση Ανατολή, ήταν στους χώρους των πλυντηρίων και έκαιγε για πάνω από 30 ώρες. Πολλά μέλη του πληρώματος αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό αναφέρει ότι η πυρκαγιά στο μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ, δεν συνδέονταν με πολεμικές επιχειρήσεις. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν δύο ναύτες χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου των 100.000 τόνων, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν επηρεάστηκαν. Ωστόσο, δημοσίευμα των New York Times παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι οι συνθήκες για το πλήρωμα και την αεροπορική πτέρυγα των περίπου 4.500 ατόμων που επιβαίνουν στο πλοίο, αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απέχουν σημαντικά από το ιδανικό. Περίπου 600 ναύτες έχασαν από τη φωτιά τα κρεβάτια τους και αυτό είχε ως συνέπεια να κοιμούνται πλέον σε τραπέζια ή στο πάτωμα, ενώ πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους, καθώς καταστράφηκαν τα πλυντήρια.

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το οποίο βρίσκεται σε αποστολή εδώ και 10 μήνες, είχε αντιμετωπίσει προβλήματα και με τα συστήματα υγιεινής, συμπεριλαμβανομένων των τουαλετών.