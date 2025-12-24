Νιγηρία: 7 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη μέσα σε τζαμί

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα (24/12/2025) μέσα σε τζαμί της πόλης Μαϊντουγκούρι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Μέσα ενημέρωσης από την Νιγηρία μεταδίδουν πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βομβιστική επίθεση με στόχο να προκληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, αφού η έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί την ώρα της βραδινής προσευχής.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το μακελειό, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικό αξιωματούχο.

Η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με τζιχαντιστική εξέγερση, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο.

#BREAKING : Explosion Hits Mosque In Maiduguri During Evening Prayers, No Word on Casualties

An explosion struck a mosque during evening prayers in Maiduguri, Nigeria, with no immediate reports of casualties or official comments. No group has claimed responsibility, but the city… pic.twitter.com/4LfnMbQEVz — upuknews (@upuknews1) December 24, 2025

Έτσι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας της ανθρωπιστικής κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.