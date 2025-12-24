Κόσμος

Νιγηρία: 7 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη μέσα σε τζαμί

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βομβιστική επίθεση με στόχο να προκληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα
Το σημείο της έκρηξης

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα (24/12/2025) μέσα σε τζαμί της πόλης Μαϊντουγκούρι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Μέσα ενημέρωσης από την Νιγηρία μεταδίδουν πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βομβιστική επίθεση με στόχο να προκληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, αφού η έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί την ώρα της βραδινής προσευχής.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το μακελειό, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικό αξιωματούχο.

Η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με τζιχαντιστική εξέγερση, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο.

Έτσι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας της ανθρωπιστικής κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.

