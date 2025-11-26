Νικολά Σαρκοζί: Απορρίφθηκε η έφεσή του για την υπόθεση Bygmalion – Οριστική η καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της καμπάνιας του 2012

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε σήμερα Τετάρτη (26.11.2025) την έφεση του Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2012, γνωστής ως υπόθεση «Bygmaliοn», απορρίπτοντας την τελευταία του του έφεση και καθιστώντας την απόφαση οριστική.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε οριστικά και η υπόθεση αυτή γίνεται η δεύτερη καταδίκη στο ποινικό μητρώο του Σαρκοζί, μετά από εκείνη των υποκλοπών.

Ο 70χρονος Σαρκοζί είχε ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του το 2024 για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2012, για την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους (έξι μήνες με αναστολή και ηλεκτρονικό βραχιολάκι).

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, η ποινή μπορεί να εκτιθεί κατ’ οίκον, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση ή με άλλους περιοριστικούς όρους που θα οριστούν από δικαστή.

Ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί το 2021 και αργότερα από εφετείο το 2024 επειδή υπερέβη σχεδόν στο διπλάσιο το ανώτατο νόμιμο όριο δαπανών — 22,5 εκατ. ευρώ – στην αποτυχημένη προσπάθειά του να επανεκλεγεί, την οποία τελικά έχασε από τον σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ.

Η σημερινή απόφαση έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή του από τη φυλακή Λα Σαντέ για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση αυτή έχει οριστεί για το διάστημα 16 Μαρτίου – 3 Ιουνίου 2026.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τον 70χρονο Σαρκοζί, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο σειράς δικαστικών διαδικασιών.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος δημοσιεύει στις 10 Δεκεμβρίου το βιβλίο του «Ημερολόγιο ενός Κρατουμένου», έχει δηλώσει ότι «η εμπειρία της φυλακής ήταν ένας εφιάλτης».