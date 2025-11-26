Κόσμος

Νικολά Σαρκοζί: Απορρίφθηκε η έφεσή του για την υπόθεση Bygmalion – Οριστική η καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της καμπάνιας του 2012

Η δεύτερη καταδίκη στο ποινικό μητρώο του Σαρκοζί, μετά από εκείνη των υποκλοπών
Νικολά Σαρκοζί
Ο Νικολά Σαρκοζί / REUTERS / Sarah Meyssonnier

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε σήμερα Τετάρτη (26.11.2025) την έφεση του Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2012, γνωστής ως υπόθεση «Bygmaliοn», απορρίπτοντας την τελευταία του του έφεση και καθιστώντας την απόφαση οριστική.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε οριστικά και η υπόθεση αυτή γίνεται η δεύτερη καταδίκη στο ποινικό μητρώο του Σαρκοζί, μετά από εκείνη των υποκλοπών.

Ο 70χρονος Σαρκοζί είχε ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του το 2024 για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2012, για την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους (έξι μήνες με αναστολή και ηλεκτρονικό βραχιολάκι).

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, η ποινή μπορεί να εκτιθεί κατ’ οίκον, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση ή με άλλους περιοριστικούς όρους που θα οριστούν από δικαστή.

Ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί το 2021 και αργότερα από εφετείο το 2024 επειδή υπερέβη σχεδόν στο διπλάσιο το ανώτατο νόμιμο όριο δαπανών — 22,5 εκατ. ευρώ – στην αποτυχημένη προσπάθειά του να επανεκλεγεί, την οποία τελικά έχασε από τον σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ.

Η σημερινή απόφαση έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή του από τη φυλακή Λα Σαντέ για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση αυτή έχει οριστεί για το διάστημα 16 Μαρτίου – 3 Ιουνίου 2026.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τον 70χρονο Σαρκοζί, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο σειράς δικαστικών διαδικασιών. 

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος δημοσιεύει στις 10 Δεκεμβρίου το βιβλίο του «Ημερολόγιο ενός Κρατουμένου», έχει δηλώσει ότι «η εμπειρία της φυλακής ήταν ένας εφιάλτης».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
88
87
64
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επίτροπος της FDA συνδέει δέκα θανάτους παιδιών στις ΗΠΑ με τα εμβόλια κατά της Covid19
Οι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε μυοκαρδίτιδα ή φλεγμονή του καρδιακού μυός - Ωστόσο επιστήμονες τονίζουν ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν ελεγχθεί πλήρως και αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά
Εμβόλιο 5
Μήνυμα για κοινό Πάσχα και ενότητα της πίστης στέλνει η υπογραφείσα δήλωση του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ' θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μετά θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό
Ο Πάπας Λέων XIV και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' υπογράφουν την κοινή διακήρυξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
27
Zero Units: Στις «ομάδες θανάτου» της CIA στο Αφγανιστάν είχε υπηρετήσει ο 29χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Διεθνή μέσα ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις να κατηγορήσουν τις «Zero Units» για εγκλήματα πολέμου, όπως βασανιστήρια, εκτελέσεις αμάχων
Αφγανοί στρατιώτες ειδικών επιχειρήσεων
Newsit logo
Newsit logo