Νικολάς Μαδούρο: Η ζωή στη φυλακή του Μπρούκλιν – Κελί 2 επί 3 και απομόνωση, «ουρλιάζει είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας»

Τη νέα πραγματικότητα του πρώην ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στη φυλακή του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης του Μπρούκλιν – εκεί όπου μεταφέρθηκε μαζί με τη σύζυγό του στις ΗΠΑ, μετά τη σύλληψή τους σε καταδρομική αμερικανική επιδρομή στις 3 Ιανουαρίου – περιγράφει σε αφιέρωμά της η ισπανική εφημερίδα ABC.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας, ο Μαδούρο κρατείται σε ένα κελί απομόνωσης, διαστάσεων 2 επί 3 μέτρα, όπου υπάρχει ένα μεταλλικό κρεβάτι, μια τουαλέτα, ένας νεροχύτης και ένα στενό παράθυρο από το οποίο δεν εισέρχεται σχεδόν κανένα φυσικό φως.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάστασή του και επικαλείται το μέσο, τις νύχτες η σιωπή της φυλακής διακόπτεται από τη φωνή του, που ακούγεται από το κελί: «Εγώ είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας! Πείτε στη χώρα μου ότι με έχουν απαγάγει και ότι εδώ μας κακομεταχειρίζονται».

Η συγκεκριμένη σκηνή δεν καταγράφεται σε καμία δικαστική απόφαση ούτε έχει αποτυπωθεί σε επίσημες διαδικασίες. Ωστόσο αποτελεί αφήγηση που, σύμφωνα με μαρτυρίες, κυκλοφορεί στο εσωτερικό της ομοσπονδιακής φυλακής.

March 12, 2026

«Κόλαση επί της γης»

«Είναι η κόλαση στη γη», λέει χαρακτηριστικά ο Σαμ Μάνγκελ, σύμβουλος σε θέματα σωφρονιστικού συστήματος, ο οποίος έχει εργαστεί για χρόνια με κρατουμένους σε ομοσπονδιακές φυλακές. Όπως σημειώνει, το MDC είναι γνωστό για τις σοβαρές ελλείψεις του: «Βρίσκεται σε κατάσταση εγκατάλειψης, με περιορισμένη χρηματοδότηση και ανεπαρκές προσωπικό. Είναι ένα μέρος στο οποίο κανείς δεν θα ήθελε να περάσει ούτε ένα λεπτό».

Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για ζητήματα θέρμανσης σε προηγούμενους χειμώνες, παρουσία τρωκτικών και περιορισμένη ιατρική φροντίδα. Τον Δεκέμβριο, ένας κρατούμενος πέθανε έπειτα από καθυστερημένη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα.

Στο κέντρο κράτησης φιλοξενούνται κατηγορούμενοι που περιμένουν τη δίκη τους ή την τελική τους καταδίκη. Από τα κελιά του έχουν περάσει πρόσωπα με μεγάλη δημοσιότητα, όπως ο ράπερ Sean Diddy Combs, η Γκισλέιν Μάξγουελ – σύντροφος του Τζέφρι Επστάιν, ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες και ο Ούγκο «Ελ Πόγιο» Καρβαχάλ, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του καθεστώτος Τσάβες. Στις ίδιες εγκαταστάσεις έχουν κρατηθεί επίσης γνωστά στελέχη διεθνών καρτέλ ναρκωτικών, όπως ο Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάδα.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των Ηνωμένων Πολιτειών (Bureau of Prisons – BOP) αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις συνθήκες κράτησης του Μαδούρο.

Σύμφωνα πάντως με πηγές που γνωρίζουν το καθεστώς κράτησής του, ο Μαδούρο έχει τοποθετηθεί στη λεγόμενη Ειδική Μονάδα Στέγασης (Special Housing Unit – SHU), δηλαδή στο τμήμα απομόνωσης. Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται επισήμως για πειθαρχικούς λόγους, για πρόληψη αυτοκτονιών ή για την προστασία κρατουμένων υψηλού προφίλ. Στην πράξη, μιλάμε για σχεδόν μόνιμο εγκλεισμό υπό καθεστώς απομόνωσης.

Το κελί του είναι ένας περιορισμένος χώρος περίπου τριών μέτρων μήκους και δύο μέτρων πλάτους, εξοπλισμένος με μεταλλικό κρεβάτι, τουαλέτα, νιπτήρα και ένα στενό παράθυρο από το οποίο εισέρχεται ελάχιστο φυσικό φως. Οι κρατούμενοι στη μονάδα SHU μπορούν να βγουν από το κελί τρεις φορές την εβδομάδα για μία ώρα, πάντα με χειροπέδες και δεσμά στα πόδια και συνοδεία δύο σωφρονιστικών υπαλλήλων. Στο διάστημα αυτό μπορούν να κάνουν ντους, να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο – με περιορισμό στον συνολικό χρόνο κάθε μήνα – να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα υπό επιτήρηση ή να βγουν σε έναν μικρό υπαίθριο χώρο περιφραγμένο με κάγκελα.

Η δικαστική διαδικασία για τον Μαδούρο ξεκίνησε επισήμως στις 5 Ιανουαρίου, όταν εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν στο Μανχάταν. Κατά την ακρόαση δήλωσε ότι είναι «πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», υποστήριξε ότι έχει «απαχθεί» και ανέφερε ότι συνελήφθη στο σπίτι του στο Καράκας.

Ο δικαστής απάντησε ότι θα υπάρξει «κατάλληλος χρόνος και τόπος» για να εξεταστεί η νομιμότητα της σύλληψής του, όχι όμως εκείνη τη στιγμή. Του γνωστοποιήθηκαν τα δικαιώματά του, δήλωσε ότι δεν τα γνώριζε έως τότε, αρνήθηκε τις κατηγορίες και παρέμεινε υπό κράτηση μέχρι τη δίκη.