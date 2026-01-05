Κόσμος

Νικολάς Μαδούρο: Με χειροπέδες και στολή φυλακισμένου στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο πρόεδρος της Βενεζουέλας

Μεταφέρθηκε στο δικαστήριο με ελικόπτερο μαζί με την σύζυγό του και υπό την συνοδεία δεκάδων στρατιωτών
Ανανεώθηκε πριν 27 λεπτά
Ο Νικολάς Μαδούρο
Ο Νικολάς Μαδούρο / REUTERS/Eduardo Munoz

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδευόμενοι από πάνοπλους κομάντο της DEA, ο Νικολάς Μαδούρο  και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, μεταφέρθηκαν 5 ώρες νωρίτερα από ο,τι αναμενόταν στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης προκειμένου να δικαστούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους απήγγειλαν οι αρχές των ΗΠΑ μετά την κινηματογραφική αρπαγή τους από τη Βενεζουέλα κατά την επιχείρηση «αστραπή» που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στις εικόνες ο Νικολάς Μαδούρο φαίνεται να φοράει χειροπέδες και στολή φυλακισμένου, να συνοδεύεται από στρατιωτικούς και να μπαίνει σε στρατιωτικό ελικόπτερο, στο οποίο βρίσκεται και η σύζυγός του, για να μεταφερθεί στο δικαστήριο και να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα του Μανχάταν. Ο ίδιος συνελήφθη στην Βενεζουέλα τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/1/2026) μετά την επίθεση των ΗΠΑ.

Μάλιστα η μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο έγινε 5 ώρες πριν το καθορισμένο. Ενώ είχε προγραμματιστεί να μεταφερθεί τις 19:00 ώρα Ελλάδος η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 14:00 το μεσημέρι. Αυτό έγινε κυρίως για λόγους ασφαλείας ώστε να μην είναι γεμάτοι οι δρόμοι της Νέας Υόρκης.

Το ελικόπτερο, με το οποίο μεταφέρθηκε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας συνοδεύτηκε και από ένα δεύτερο για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα μέσα σε μόλις 1,5 λεπτό εκείνος έφτασε στο ελικοδρόμιο κοντά στο δικαστήριο και από εκεί μπήκε σε τεθωρακισμένο όχημα και έφτασε στο δικαστικό μέγαρο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έφτασε στο καθορισμένο σημείο και μεταφέρθηκε από το ελικοδρόμιο στο καθορισμένο στρατιωτικό όχημα, κουτσαίνοντας, για να φτάσει με ασφάλεια στο δικαστήριο. Εκείνος βέβαια επιβιβάστηκε με δυσκολία στο όχημα, αφού χρειάστηκε να «μπουσουλήσει» με τα γόνατα για να ανέβει και να καθίσει στην θέση του.

Ο Νικολάς Μαδούρο
Ο Νικολάς Μαδούρο / REUTERS/Eduardo Munoz
Μαδούρο
REUTERS/Adam Gray
Μαδούρο
REUTERS/Eduardo Munoz

Δεκάδες κομάντος βρίσκονταν στα οχήματα που τον συνόδευαν, καθώς και σε αυτό που βρισκόταν ο ίδιος για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναταραχή. Για τον ίδιο λόγο δρόμοι της Νέας Υόρκης έχουν «ερημωθεί», αφού κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδονται.

Και στις δύο μεταφορές του από το αυτοκίνητο σε ελικόπτερο και από το ελικόπτερο στο τεθωρακισμένο στρατιωτικό όχημα, ο Νικολάς Μαδούρο είχε γύρω του δεκάδες κομάντος βαριά οπλισμένους.

Νικολάς Μαδούρο
Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρεται από το ελικόπτερο στο στρατιωτικό όχημα για να φτάσει στο δικαστικό μέγαρο /  / REUTERS/Eduardo Munoz
Νικολάς Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο / REUTERS/Adam Gray

Δείτε εδώ τις Live εικόνες:

Δημοσιογράφοι, αστυνομικοί και στρατιώτες έχουν περικυκλώσει το δικαστικό μέγαρο της Νέας Υόρκης, οι πρώτοι έτοιμοι να μεταδώσουν κάθε εξέλιξη και οι δεύτεροι σε επιφυλακή για την αποφυγή οποιουδήποτε επεισοδίου.

Δημοσιογράφοι έξω από το δικαστήριο
Δημοσιογράφοι έξω από το δικαστήριο / REUTERS/Jeenah Moon
νέα Υόρκη
REUTERS/Angelina Katsanis

Ο Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», προφυλακίστηκε το Σάββατο σε φυλακή στο Μπρούκλιν, όπου είναι πιθανό να παραμένει κλεισμένος στο κελί του 23 ώρες το 24ωρο, συνθήκες τις οποίες οι πρώην κρατούμενοι σε αυτό το σωφρονιστικό ίδρυμα Σον «Ντίντι» Κομπς και Γκισλέιν Μάξγουελ έχουν χαρακτηρίσει απάνθρωπες.

Τόσο κρατούμενοι όσο και οι δικηγόροι τους έχουν καταγγείλει τις ανθυγιεινές και απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στο σωφρονιστικό κέντρο.

Αναλυτικά οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ο Μαδούρο και η σύζυγός του

Το κατηγορητήριο των αμερικανικών αρχών υποστηρίζει ότι ο Νικολάς Μαδούρο και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Βενεζουέλας, για περισσότερα από 25 χρόνια, «καταχράστηκαν τη δημόσια εξουσία τους και διέφθειραν θεσμούς που κάποτε λειτουργούσαν νόμιμα, προκειμένου να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο και οι σύμμαχοί του παρείχαν «αστυνομική κάλυψη και υλικοτεχνική υποστήριξη» σε μεγάλα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, όπως το καρτέλ Σιναλόα και η συμμορία Tren de Aragua.

Τα εγκληματικά αυτά δίκτυα φέρονται να διοχέτευαν μέρος των κερδών τους σε ανώτερους αξιωματούχους, οι οποίοι τα προστάτευαν.

Μαδούρο
REUTERS/Adam Gray

Μεταξύ άλλων πράξεων, ο Μαδούρο κατηγορείται ότι πουλούσε βενεζουελάνικα διπλωματικά διαβατήρια σε γνωστούς διακινητές ναρκωτικών και ότι διευκόλυνε πτήσεις υπό διπλωματική κάλυψη για τη μεταφορά χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα.

Ο ίδιος διώκεται για τέσσερις βασικές κατηγορίες:

  • συνωμοσία για ναρκο-τρομοκρατία,
  • συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ,
  • κατοχή πολυβόλων όπλων και καταστροφικών μηχανισμών,
  • συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων όπλων και καταστροφικών μηχανισμών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
267
250
243
232
149
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στις διαβόητες φυλακές MDC του Μπρούκλιν θα κρατείται ο Μαδούρο – Η κακή φήμη και οι καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης
Την πύλη του σωφρονιστικού αυτού ιδρύματος έχουν περάσει μεταξύ άλλων ο Σον «Ντίντι» Κομπς, ο Λουίτζι Μαντζιόνε και η Γκισλέιν Μάξγουελ
Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης όπου κρατείται ο Μαδούρο και η σύζυγός του
12 τάνκερ γεμάτα πετρέλαιο αναχώρησαν κρυφά από τη Βενεζουέλα - «Μυστήριο» για το αν έσπασε το αμερικανικό εμπάργκο
Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως το «πετρελαϊκό εμπάργκο» στη Βενεζουέλα είναι σε πλήρη ισχύ, ανέφερε πως οι μεγαλύτεροι πελάτες της Βενεζουέλας, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πετρέλαιο
Δεξαμενόπλοιο
Newsit logo
Newsit logo