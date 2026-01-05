Νικολάς Μαδούρο: Με χειροπέδες και στολή φυλακισμένου στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο πρόεδρος της Βενεζουέλας

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδευόμενοι από πάνοπλους κομάντο της DEA, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, μεταφέρθηκαν 5 ώρες νωρίτερα από ο,τι αναμενόταν στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης προκειμένου να δικαστούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους απήγγειλαν οι αρχές των ΗΠΑ μετά την κινηματογραφική αρπαγή τους από τη Βενεζουέλα κατά την επιχείρηση «αστραπή» που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στις εικόνες ο Νικολάς Μαδούρο φαίνεται να φοράει χειροπέδες και στολή φυλακισμένου, να συνοδεύεται από στρατιωτικούς και να μπαίνει σε στρατιωτικό ελικόπτερο, στο οποίο βρίσκεται και η σύζυγός του, για να μεταφερθεί στο δικαστήριο και να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα του Μανχάταν. Ο ίδιος συνελήφθη στην Βενεζουέλα τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/1/2026) μετά την επίθεση των ΗΠΑ.

Μάλιστα η μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο έγινε 5 ώρες πριν το καθορισμένο. Ενώ είχε προγραμματιστεί να μεταφερθεί τις 19:00 ώρα Ελλάδος η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 14:00 το μεσημέρι. Αυτό έγινε κυρίως για λόγους ασφαλείας ώστε να μην είναι γεμάτοι οι δρόμοι της Νέας Υόρκης.

Το ελικόπτερο, με το οποίο μεταφέρθηκε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας συνοδεύτηκε και από ένα δεύτερο για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα μέσα σε μόλις 1,5 λεπτό εκείνος έφτασε στο ελικοδρόμιο κοντά στο δικαστήριο και από εκεί μπήκε σε τεθωρακισμένο όχημα και έφτασε στο δικαστικό μέγαρο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έφτασε στο καθορισμένο σημείο και μεταφέρθηκε από το ελικοδρόμιο στο καθορισμένο στρατιωτικό όχημα, κουτσαίνοντας, για να φτάσει με ασφάλεια στο δικαστήριο. Εκείνος βέβαια επιβιβάστηκε με δυσκολία στο όχημα, αφού χρειάστηκε να «μπουσουλήσει» με τα γόνατα για να ανέβει και να καθίσει στην θέση του.

Δεκάδες κομάντος βρίσκονταν στα οχήματα που τον συνόδευαν, καθώς και σε αυτό που βρισκόταν ο ίδιος για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναταραχή. Για τον ίδιο λόγο δρόμοι της Νέας Υόρκης έχουν «ερημωθεί», αφού κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδονται.

BREAKING: Venezuelan president Nicolas Maduro is seen in handcuffs as he is transferred to court from the detention facility he was held in.



He is due to make an initial appearance at the Manhattan federal court todayhttps://t.co/5MpePzQTlm



Sky 501 pic.twitter.com/FuJKXCNWtF — Sky News (@SkyNews) January 5, 2026

BREAKING: Nicolás Maduro seen being transported to New York City court for his arraignment days after American forces captured him in his own presidential palace. pic.twitter.com/eOHcUNoND9 — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Και στις δύο μεταφορές του από το αυτοκίνητο σε ελικόπτερο και από το ελικόπτερο στο τεθωρακισμένο στρατιωτικό όχημα, ο Νικολάς Μαδούρο είχε γύρω του δεκάδες κομάντος βαριά οπλισμένους.

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Δείτε εδώ τις Live εικόνες:

Δημοσιογράφοι, αστυνομικοί και στρατιώτες έχουν περικυκλώσει το δικαστικό μέγαρο της Νέας Υόρκης, οι πρώτοι έτοιμοι να μεταδώσουν κάθε εξέλιξη και οι δεύτεροι σε επιφυλακή για την αποφυγή οποιουδήποτε επεισοδίου.

Ο Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», προφυλακίστηκε το Σάββατο σε φυλακή στο Μπρούκλιν, όπου είναι πιθανό να παραμένει κλεισμένος στο κελί του 23 ώρες το 24ωρο, συνθήκες τις οποίες οι πρώην κρατούμενοι σε αυτό το σωφρονιστικό ίδρυμα Σον «Ντίντι» Κομπς και Γκισλέιν Μάξγουελ έχουν χαρακτηρίσει απάνθρωπες.

Τόσο κρατούμενοι όσο και οι δικηγόροι τους έχουν καταγγείλει τις ανθυγιεινές και απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στο σωφρονιστικό κέντρο.

Αναλυτικά οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ο Μαδούρο και η σύζυγός του

Το κατηγορητήριο των αμερικανικών αρχών υποστηρίζει ότι ο Νικολάς Μαδούρο και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Βενεζουέλας, για περισσότερα από 25 χρόνια, «καταχράστηκαν τη δημόσια εξουσία τους και διέφθειραν θεσμούς που κάποτε λειτουργούσαν νόμιμα, προκειμένου να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο και οι σύμμαχοί του παρείχαν «αστυνομική κάλυψη και υλικοτεχνική υποστήριξη» σε μεγάλα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, όπως το καρτέλ Σιναλόα και η συμμορία Tren de Aragua.

Τα εγκληματικά αυτά δίκτυα φέρονται να διοχέτευαν μέρος των κερδών τους σε ανώτερους αξιωματούχους, οι οποίοι τα προστάτευαν.

Μεταξύ άλλων πράξεων, ο Μαδούρο κατηγορείται ότι πουλούσε βενεζουελάνικα διπλωματικά διαβατήρια σε γνωστούς διακινητές ναρκωτικών και ότι διευκόλυνε πτήσεις υπό διπλωματική κάλυψη για τη μεταφορά χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα.

Ο ίδιος διώκεται για τέσσερις βασικές κατηγορίες: