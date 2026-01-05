Στις διαβόητες φυλακές MDC του Μπρούκλιν θα κρατείται ο Μαδούρο – Η κακή φήμη και οι καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης

Σε μια από τις πιο διαβόητες φυλακές των ΗΠΑ, που βρίσκεται στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, κρατείται πλέον ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο (03.01.2025)

Και η επιλογή που έγινε ώστε να μεταφερθεί ο Μαδούρο στις συγκεκριμένες φυλακές στο Μπρούκλιν μόνο τυχαία δεν είναι αφού έχουν μεγάλο συμβολισμό λόγω της κράτησης επιφανών κρατουμένων όπως ο Σον «Ντίντι» Κομπς και η Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο 63χρονος Μαδούρο, που είναι πιθανό να παραμένει κλεισμένος στο κελί του 23 ώρες το 24ωρο και η 69χρονη σύζυγός του Σίλια Φλόρες είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψή τους μεταφέρθηκαν σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και το Σάββατο το βράδυ έφτασαν στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και πρόκειται να εμφανιστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν σήμερα Δευτέρα (05.01.2025).

Η ιστορία του MDC

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) Μπρούκλιν ιδρύθηκε το 1994. Εκεί κρατούνται περίπου 1.300 άνδρες και γυναίκες και αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική φυλακή για τους κρατούμενους που αναμένουν να δικαστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Στο παρελθόν από το σωφρονιστικό αυτό ίδρυμα έχουν περάσει η Μάξγουελ, καταδικασμένη για σεξουαλικά εγκλήματα, ο τραγουδιστής της χιπ χοπ Σον «Ντίντι» Κομπς αλλά και ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας που καταδικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών προτού του δώσει χάρη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο.

Επίσης ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τον φόνο στελέχους της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealth Group, κρατείται εκεί εν αναμονή της δίκης του.

Καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης

Τόσο κρατούμενοι όσο και οι δικηγόροι τους έχουν καταγγείλει τις ανθυγιεινές και απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στο σωφρονιστικό κέντρο.

Το 2019 κάποιοι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν έμειναν σε παγωμένα κελιά στη μέση του χειμώνα, αφού πυρκαγιά προκάλεσε διακοπή στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση.

Το 2024 δύο άνδρες δολοφονήθηκαν από συγκρατούμενούς τους με τη χρήση αυτοσχέδιων όπλων, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ωθώντας τις αρχές να προχωρήσουν σε επιχείρηση για την πάταξη της βίας και της διακίνησης παράνομων προϊόντων στη φυλακή αυτή.

Η Μάξγουελ, η οποία κρατούνταν στο MDC Μπρούκλιν προτού καταδικαστεί το 2021 για συνέργεια στα σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε ο Τζέφρι Έπστιν εις βάρος ανήλικων κοριτσιών, παραπονέθηκε για ακαθαρσίες και κόπρανα τρωκτικών στο κελί της.

Η αμερικανική Υπηρεσία Φυλακών, το τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης που είναι αρμόδιο για το MDC Μπρούκλιν, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Όμως η Υπηρεσία είχε αναφέρει σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 ότι οι συνθήκες διαβίωσης στη φυλακή αυτή βελτιώθηκαν χάρη στην αύξηση του προσωπικού και σε άλλες μεταρρυθμίσεις.

Ο Μίτσελ Έπνερ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που τώρα εργάζεται ως δικηγόρος, δήλωσε ότι όλοι οι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τους ασκηθεί βία από άλλους συγκρατούμενους.

Η ιδιαίτερη περίπτωση του Μαδούρο

Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος για κάποιον όπως ο Μαδούρο, που θα μπορούσε να γίνει στόχος μιας συμμορίας ή ενός κρατουμένου που θέλει να αποκτήσει φήμη, εκτίμησε ο Έπνερ.

Ο Μαδούρο μάλλον θα μείνει ξεχωριστά από τους άλλους κρατούμενους

Ο Κάμερον Λίντσεϊ, πρώην δεσμοφύλακας στο MDC Μπρούκλιν, δήλωσε ότι η Υπηρεσία Φυλακών πιθανόν θα κρατήσει τον Μαδούρο ξεχωριστά από τους άλλους κρατούμενους και θα ελέγχει το προσωπικό που θα έρχεται σε επαφή μαζί του.

«Είναι δική μου εικασία, αλλά εκτιμώ ότι θα τον βάλουν σε κελί σε όροφο, μόνο του», είπε ο Λίντσεϊ. «Πρόκειται προφανώς για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη, υψηλής ασφαλείας επιχείρηση».

Σύμφωνα με τον Λίντσεϊ, ο Μαδούρο είναι πιθανό να παραμένει κλεισμένος στο κελί του επί 23 ώρες, με τα γεύματα να του παραδίδονται εκεί και να του επιτρέπεται μία ώρα άσκησης καθημερινά σε μια μικρή περίκλειστη περιοχή. Ενδεχομένως να του παρέχεται πρόσβαση σε ντους τρεις φορές την εβδομάδα.

Ο πρώην δεσμοφύλακας εκτίμησε ότι η σύζυγος του Μαδούρο ενδέχεται να έχει την ίδια αντιμετώπιση.

Ο Σον «Ντίντι» Κομπς, που καταδικάστηκε τον Ιούλιο για δύο κατηγορίες σχετικά με τη μεταφορά προσώπων με στόχο τη συμμετοχή στην πορνεία, κοιμόταν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από άλλους κρατούμενους σε ένα δωμάτιο σαν κοιτώνα όσο καιρό κρατήθηκε στο MDC Μπρούκλιν.

Η τουαλέτα, χωρίς πόρτα, βρισκόταν στον ίδιο χώρα. Εξάλλου κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της κράτησης του Κομπς, οι φύλακες εμπόδισαν κάποιον που προσπάθησε να τον τραυματίσει με αυτοσχέδιο μαχαίρι, όπως δήλωσαν οι δικηγόροι του.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν υπάρξει κάποια σημάδια βελτίωσης των συνθηκών στο MDC Μπρούκλιν.

Το 2024 ο δικαστής του Μανχάταν Τζέσι Φέρμαν αρνήθηκε να στείλει έναν άνδρα καταδικασμένο για εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά στη φυλακή αυτή, χαρακτηρίζοντας τις συνθήκες εκεί «συνεχιζόμενη τραγωδία».

Ωστόσο σε ξεχωριστή υπόθεση τον Μάιο του 2025 ο Φέρμαν δήλωσε ότι οι συνθήκες βελτιώθηκαν «κατά πολύ» από το 2024.

Στην έκθεσή του του Σεπτεμβρίου, η Υπηρεσία Φυλακών επεσήμανε ότι «καταγράφεται σημαντική μείωση της βίας» στο MDC Μπρούκλιν και ότι ο αριθμός των κρατουμένων μειώθηκε από 1.600 σε περίπου 1.300.