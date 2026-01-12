Νίκος Χριστοδουλίδης: «Δεν κρύβομαι,έχω καθαρά χέρια – Πράξη αυτοπεποίθησης η παραίτηση Χαραλάμπους»

Ούτε η προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε το 2026, φαίνεται να μπήκε καλά για τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς λίγες ημέρες μόλις από τη νέα χρονιά, ένα σκάνδαλο ξέσπασε που φαίνεται να ταράζει το πολιτικό σκηνικό.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, το πρωί της Δευτέρας, 12.01.2026, πραγματοποίησε δηλώσεις με φόντο το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας στο οποίο φαίνονται συνεργάτες του να μιλούν για μίζες, κάτι το οποίο αρνείται ο Κύπριος πρόεδρος.

Νωρίτερα την παραίτησή του λόγω του βίντεο είχε υποβάλει ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, από τη θέση του ως διευθυντής στο γραφείο του Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Δεν εχω να φοβηθώ οτιδήποτε και δεν κρύβομαι» δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης από την Λεμεσό τονίζοντας πως η παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Χαράλαμπου Χαραλάμπους είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης.

Σε σχέση με τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, είπε ότι η πρώτη του σκέψη είναι η πλήρης κατάργηση του Φορέα χωρίς να αφεθούν ακάλυπτοι οι φοιτητές.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε αρχικά τον θεσμικό ρόλο των κομμάτων, σημειώνοντας ότι αποτελούν «βασικό πυλώνα της δημοκρατίας». Τόνισε πως όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της συμπολίτευσης, είναι ελεύθερα να ενεργούν όπως κρίνουν, ενώ η κυβέρνηση παραμένει υπόλογη αποκλειστικά στον κυπριακό λαό και στην υλοποίηση του προεκλογικού της προγράμματος.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η παραίτηση του κ. Χαραλάμπους ήταν αποτέλεσμα πιέσεων, ο πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός. Όπως ανέφερε, η απόφαση «δεν είναι πράξη πίεσης ούτε πράξη ενοχής», αλλά «πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης». Διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με τη δημοσιοποίηση στοιχείων, στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, επιμένοντας στη διαφάνεια και στα «καθαρά χέρια» αναφέρει το sigmalive.com

«Δεν κρύβομαι»

Ο πρόεδρος τόνισε πως είναι παρών και διαθέσιμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση, απορρίπτοντας αιχμές περί αποφυγής ή σιωπής. «Δεν κρύβομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η στάση του είναι ανοιχτή και θεσμική.

Σε σχέση με αναφορές περί υβριδικού πολέμου και προειδοποιήσεων, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε ενημερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το ζήτημα χειρίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και πως η εκτελεστική εξουσία δεν παρεμβαίνει σε έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της εμπιστοσύνης και των επαφών, ο πρόεδρος ανέφερε ότι όταν κάποιος δεν έχει να ανησυχεί για τις πράξεις του, «δεν φοβάται να μιλήσει με οποιονδήποτε».

Αναφερόμενος στην επίδραση των εξελίξεων στην εμπιστοσύνη του κόσμου προς την κυβέρνηση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης παραδέχθηκε ότι ενδεχομένως αυτή να έχει τρωθεί, σημειώνοντας ωστόσο ότι κάποιοι μπορεί να επιδιώκουν ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα. Όπως είπε, αποφεύγει να αναφερθεί δημοσίως στα μηνύματα στήριξης που λαμβάνει από πολίτες «από όλους τους πολιτικούς χώρους».