Κύπρος: Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους παραιτήθηκε από διευθυντής του Γραφείου του ΠτΔ μετά το βίντεο

Την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου ανακοίνωσε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους μετά τον σάλο που προκλήθηκε από το επίμαχο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας στο οποίο φαίνεται να γίνονταν αναφορές για μίζες.

Όπως αναφέρει σε μακροσκελή ανάρτησή του στα social media στηρίζει πλήρως τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και κάνει λόγο για στοχευμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης και πλήγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τονίζει ότι «Δεν θα δεχθώ καμία σκιά για την εντιμότητά μου».

Την απόφαση του γνωστοποίησε με ανάρτηση στο Facebook, αναφέροντας ότι πάντοτε υπηρετούσε την αλήθεια. Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, σημειώνει ότι οι αναφορές του παρουσιάστηκαν αποσπασματικά και είπε ότι χθες Κυριακή 11.01.2026 έδωσε και σχετική κατάθεση.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Από την πρώτη στιγμή πίστεψα και τάχθηκε στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στην κοινή προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την πατρίδα μας και να ενισχύσουμε, με σχέδιο και σοβαρότητα, όλους τους παράγοντες ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος πολιτικών φιλοδοξιών, ούτε επιδίωξα πολιτειακό ή άλλο αξίωμα. Η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας.

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η Κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας. Η δική μου συμμετοχή, μέσα από εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα, τυγχάνει εκμετάλλευσης, χωρίς πρόθεση νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών δεδομένων, ως αυτά θα εξαχθούν από τις νενομισμένες διαδικασίες, με τρόπο που υπονομεύει όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη με την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε στους θεσμούς. Για αυτό και έχω χθες δώσει κατάθεση, αναφέροντας την αλήθεια, την οποία πάντοτε υπηρετούσα, και το πραγματικό πλαίσιο των αποσπασματικά παρουσιαζόμενων αναφορών μου.

Δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να αποδεχθώ να αφήνεται η παραμικρή σκιά για την εντιμότητά μου, ούτε για την ειλικρινή μου πρόθεση να προσφέρω στον τόπο μου. Πολύ περισσότερο, δεν θα επιτρέψω η παρουσία μου στην Κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό υπέβαλα την παραίτηση μου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Για μένα, πρώτιστο καθήκον είναι η προστασία της χώρας, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από σταθερότητα, αξιοπιστία και καθαρό πολιτικό λόγο, επιλέγω για σκοπούς διαφάνειας να παραιτηθώ, ώστε η δική μου παρουσία να μη συνεχίσει να εργαλειοποιείται εις βάρος των εθνικών μας επιδιώξεων και της συλλογικής προσπάθειας.

Οφείλουν όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης.

Προσωπικά αποχωρώ με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα σκληρής, εντατικής και συστηματικής δουλειάς του Προέδρου και της Κυβέρνησης. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, ότι η χώρα μας θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων. Και αυτό είναι για μένα το ουσιαστικό, η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα».

Η εξέταση του βίντεο

Σε αναλυτική εξέταση του βίντεο που κυκλοφόρησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης την προηγούμενη εβδομάδα, με ισχυρισμούς για παράτυπες διαδικασίες κυβέρνησης, προχωρά τη Δευτέρα η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής, τα μέλη της Αρχής συνέρχονται στις 10:00 π.μ. τη Δευτέρα, για να εξετάσουν λεπτό προς λεπτό το περιεχόμενο του επίμαχου βίντεο.

«Δεν ενεργούμε βεβιασμένα, αλλά δεν μένουμε αδρανείς», υπογράμμισε ο κ. Πογιατζής, σημειώνοντας ότι το θέμα βρίσκεται συνεχώς υπό εξέταση από την Αρχή, από τη στιγμή της κοινοποίησης του βίντεο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Αρχή θα είναι σε επικοινωνία και με τη Νομική Υπηρεσία, η οποία ήδη διερευνά την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία η διεξαγωγή παράλληλων ερευνών.

Ο Επίτροπος Διαφάνειας εξήγησε ότι κατόπιν της εξέτασης του βίντεο σήμερα, θα έχει επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία και, εάν και εφόσον υπάρχουν πτυχές που δεν τυγχάνουν διερεύνησης από πλευράς της, αλλά σύμφωνα με την Αρχή χρήζουν διερεύνησης, τότε ενδεχομένως να προχωρήσει με συμπληρωματική έρευνα.

Όσον αφορά την εξέταση του βίντεο, ο κ. Πογιατζής διευκρίνισε ότι, καθώς η Αρχή δε διαθέτει την τεχνογνωσία για να αναγνωρίσει πως και εάν το μοντάζ που έχει υποστεί, επηρεάζει το περιεχόμενό του, βρίσκεται σε επικοινωνία και με την Αστυνομία, για να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της δικής της έρευνας για το θέμα αυτό.