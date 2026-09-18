Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Φιλιππίνες: 6 οι νεκροί μαθητές από τους πυροβολισμούς στο σχολείο – Συμμαθητής των θυμάτων ο δράστης που αυτοκτόνησε

Ο δράστης είχε ενημερώσει δύο φίλους του πως θα κάνει ένοπλη επίθεση «αμέσως μετά το μεσημεριανό γεύμα»
Διασωστικά συνεργεία
Διασωστικά συνεργεία στο σχολείο όπου έπεσαν πυροβολισμοί / Philippine Red Cross/Handout via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δεν χωράει ανθρώπινος νους την τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα (18.09.2026) στις Φιλιππίνες με τους πυροβολισμούς στο σχολείο. Έξι μαθητές έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους και ο δράστης – συμμαθητής των θυμάτων. 17 άτομα τραυματίστηκαν, κάποιοι από αυτούς σοβαρά.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Λυκείου Μπάνγκα, που βρίσκεται στην επαρχία Νότιου Κοταμπάτο στο νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες. Από την έρευνα προέκυψε πως ο δράστης είχε ενημερώσει δύο φίλους του πως θα κάνει ένοπλη επίθεση «αμέσως μετά το μεσημεριανό γεύμα».

Ο δράστης μετά τους πυροβολισμούς αυτοκτόνησε, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης των Φιλιππίνων.

Επικαλούμενο υπεύθυνους, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι γύρω στη 1:30 μ.μ τοπική ώρα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Λυκείου Μπάνγκα.

«Ένα αγόρι και ένα κορίτσι σκοτώθηκαν και οι δύο μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου», δήλωσε τηλεφωνικά στο AFP ο Ριζάλι Ντέντελ, μέλος της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, ο Ρεϊνάλντο Ταμάγιο, δήλωσε στο AFP ότι ο δράστης ήταν συμμαθητής των θυμάτων, ότι χρησιμοποίησε ένα «πολύ καλά συντηρημένο» πιστόλι 9 χιλιοστών και ότι έδρασε μόνος του. Ο δήμαρχος της Μπάνγκα, ο Άλμπερτ Παλένσια, δήλωσε σε ξεχωριστή συνέντευξη ότι ο ύποπτος, γιος αξιωματούχων του υπουργείου Παιδείας, είχε πάρει το όπλο από ένα χρηματοκιβώτιο στο σπίτι.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την ηλικία του δράστη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Φιλιππίνες πραγματοποίησαν ασκήσεις σε εθνικό επίπεδο για να προετοιμαστούν για πιθανές ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, έπειτα από δύο τέτοια περιστατικά τον Ιούνιο και τον Αύγουστο.

Ο Παλένσια ανέφερε την Παρασκευή ότι οι γονείς του δράστη της Μπάνγκα είχαν συμμετάσχει σε αυτές τις ασκήσεις.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και την αστυνομία στην έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

Στον τόπο της επίθεσης βρίσκονται κοινωνικοί λειτουργοί για να προσφέρουν στήριξη στους μαθητές και τις οικογένειές τους, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
143
110
107
82
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιταλία: 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια σε σχολείο της Ρώμης και προσπάθησε να κάνει live stream
Ο ανήλικος δράστης πρώτα επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στην συνέχεια την μαχαίρωσε - Η γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και δεν κινδυνεύει η ζωή της
Αστυνομικοί στην Ιταλία
Βασιλιάς Κάρολος: Σχέδια για την κηδεία 200 εκατ. δολαρίων και τη διαδοχή του – Δημοσίευμα υποστηρίζει ότι έχει «μήνες ζωής»
Ο Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές του 2024 και συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία - Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο 77χρονος μονάρχης έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα εμφανώς καταβεβλημένος
Ο Βασιλιάς Κάρολος 11
Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες με 3 νεκρούς, ανάμεσά τους και ο 16χρονος δράστης - Βίντεο με παιδιά να τρέχουν πανικόβλητα
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά ο ακριβής αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί
Τα παιδιά στο σχολείο στις Φιλιππίνες
Newsit logo
Newsit logo