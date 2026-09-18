Φιλιππίνες: 6 οι νεκροί μαθητές από τους πυροβολισμούς στο σχολείο – Συμμαθητής των θυμάτων ο δράστης που αυτοκτόνησε

Δεν χωράει ανθρώπινος νους την τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα (18.09.2026) στις Φιλιππίνες με τους πυροβολισμούς στο σχολείο. Έξι μαθητές έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους και ο δράστης – συμμαθητής των θυμάτων. 17 άτομα τραυματίστηκαν, κάποιοι από αυτούς σοβαρά.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Λυκείου Μπάνγκα, που βρίσκεται στην επαρχία Νότιου Κοταμπάτο στο νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες. Από την έρευνα προέκυψε πως ο δράστης είχε ενημερώσει δύο φίλους του πως θα κάνει ένοπλη επίθεση «αμέσως μετά το μεσημεριανό γεύμα».

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Ο δράστης μετά τους πυροβολισμούς αυτοκτόνησε, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης των Φιλιππίνων.

Επικαλούμενο υπεύθυνους, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι γύρω στη 1:30 μ.μ τοπική ώρα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Λυκείου Μπάνγκα.

«Ένα αγόρι και ένα κορίτσι σκοτώθηκαν και οι δύο μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου», δήλωσε τηλεφωνικά στο AFP ο Ριζάλι Ντέντελ, μέλος της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

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5 students hurt in another school shooting in #SouthCotabato, #Philippines



South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. said the minor suspect, who allegedly shot four of his fellow students before shooting himself, was among those brought to the hospital.



… — World News (@ferozwala) September 18, 2026

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, ο Ρεϊνάλντο Ταμάγιο, δήλωσε στο AFP ότι ο δράστης ήταν συμμαθητής των θυμάτων, ότι χρησιμοποίησε ένα «πολύ καλά συντηρημένο» πιστόλι 9 χιλιοστών και ότι έδρασε μόνος του. Ο δήμαρχος της Μπάνγκα, ο Άλμπερτ Παλένσια, δήλωσε σε ξεχωριστή συνέντευξη ότι ο ύποπτος, γιος αξιωματούχων του υπουργείου Παιδείας, είχε πάρει το όπλο από ένα χρηματοκιβώτιο στο σπίτι.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την ηλικία του δράστη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Φιλιππίνες πραγματοποίησαν ασκήσεις σε εθνικό επίπεδο για να προετοιμαστούν για πιθανές ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, έπειτα από δύο τέτοια περιστατικά τον Ιούνιο και τον Αύγουστο.

UPDATE: SOUTH COTABATO SCHOOL SHOOTING



The death toll has risen to 6 students killed, with 17 seriously injured, according to the Department of Social Welfare and Development (DSWD), via GMA.#SOUTHCOTABATO #philippines #shooting #South #Banga https://t.co/quBIsFTW3G pic.twitter.com/IgXmEyuzgz — GlobeUpdate (@Globupdate) September 18, 2026

Ο Παλένσια ανέφερε την Παρασκευή ότι οι γονείς του δράστη της Μπάνγκα είχαν συμμετάσχει σε αυτές τις ασκήσεις.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και την αστυνομία στην έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

Στον τόπο της επίθεσης βρίσκονται κοινωνικοί λειτουργοί για να προσφέρουν στήριξη στους μαθητές και τις οικογένειές τους, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης.