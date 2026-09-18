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Σαουδική Αραβία: Ιταλικό Eurofighter χτυπήθηκε από επίθεση σε αεροπορική βάση

«Δεν ενεπλάκησαν μέλη του στρατιωτικού προσωπικού μας, από τις επιθέσεις καταστράφηκε ένα αεροσκάφος μας F-2000», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας
Ένα μαχητικό αεροσκάφος
Ένα μαχητικό αεροσκάφος Eurofighter Typhoon της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας /REUTERS/Janis Laizans
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Ιταλικό αεριωθούμενο Eurofighter επλήγη μετά από επίθεση που πραγματοποιήθηκε αργά χθες, Πέμπτη (17/9/2026), το βράδυ σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο έκανε σήμερα τη ανακοίνωση προσθέτοντας ότι δεν τραυματίσθηκε κανείς από το ιταλικό στρατιωτικό προσωπικό που είναι ανεπτυγμένο στη βάση της Σαουδικής Αραβίας.

«Την περασμένη νύχτα, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ μας, παρακολούθησα τις εξελίξεις με την σειρά επιθέσεων κατά της αεροπορικής στρατιωτικής βάσης του Ταΐφ, στην Σαουδική Αραβία. Δεν ενεπλάκησαν μέλη του στρατιωτικού προσωπικού μας, από τις επιθέσεις καταστράφηκε ένα αεροσκάφος μας F-2000», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας.

Ο Γκουίντο Κροζέτο πρόσθεσε οτι «δεν καταγράφηκαν άλλες ζημιές σε μέσα και υποδομές που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό των ιταλικών ενόπλων δυνάμεων ».

Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου ‘Αμυνας ζήτησε από τους στενότερους συνεργάτες του μια αναλυτική εκτίμηση των πιθανότερων εξελίξεων, με αναφορά στην δυνατότητα ανάπτυξης νέων επιχειρησιακών δράσεων και την εξασφάλιση συνθηκών απόλυτης ασφάλειας για τα μέλη της στρατιωτικής αποστολής της χώρας του.

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