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Τραγωδία στη Γαλλία: 7χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα την θεία του – «Το έκανα για να προστατεύσω τη μαμά μου, δεν θέλω να πάω φυλακή»

Προηγήθηκε καβγάς ανάμεσα στις δύο αδελφές
Κορδέλα της αστυνομίας στη Γαλλία
Κορδέλα της αστυνομίας στη Γαλλία / REUTERS / Φωτογραφία αρχείου της Manon Cruz
Μαργαρίτα Τζαγκαράκη
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Δεν χωράει ανθρώπινους νους την τραγωδία που σημειώθηκε στη Γαλλία με μία 50χρονη να μαχαιρώνεται θανάσιμα στον λαιμό από τον 7χρονο ανιψιό της στο Σεν-Μορ-ντε-Φοσέ στην περιοχή του Βαλ-ντε-Μαρν, με το παιδί να λέει ότι το έκανε για να «προστατεύσει» την μητέρα του.

«Ναι, εγώ το έκανα. Δεν θέλω να πάω στη φυλακή. Δεν θέλω να βάλετε τη μαμά μου στη φυλακή. Υπερασπίστηκα τη μαμά μου». Αυτά φέρεται να είπε στους αστυνομικούς το μόλις 7 ετών παιδί, το οποίο βρέθηκε με αίματα στα χέρια, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία.

Η γυναίκα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες ονομαζόταν Ναντιά και ήταν 50 ετών, εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευής (18.09.2026) μέσα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Σεν-Μορ-ντε-Φοσέ, κοινότητα στα νοτιοανατολικά προάστια του Παρισιού.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα υπέκυψε περίπου 45 λεπτά αργότερα από αιμορραγία σύμφωνα με την Le Parisien. Η 50χρονη φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό από μαχαίρι.

Ο καβγάς ανάμεσα στις δύο αδελφές

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, όλα φέρεται να ξεκίνησαν από έναν καβγά για ασήμαντη αφορμή μεταξύ της 50χρονης και της αδελφής της, μητέρας του 7χρονου.

Η μητέρα είχε φιλοξενήσει την αδελφή της για τη νύχτα. Κάποια στιγμή άρχισαν να λογομαχούν.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το παιδί φέρεται να παρενέβη και να επιτέθηκε στη θεία του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

«Ήθελα να προστατεύσω τη μαμά μου»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν όσα είπε το παιδί στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, όταν οι αστυνομικοί το ρώτησαν για όσα είχαν συμβεί, ο 7χρονος φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη, λέγοντας ότι επιτέθηκε στη θεία του για να προστατεύσει τη μητέρα του.

«Εγώ ήμουν. Δεν θέλω να πάω στη φυλακή… Υπερασπίστηκα τη μαμά μου», φέρεται να είπε.

Η μητέρα του παιδιού φέρεται επίσης να ανέφερε στις Αρχές ότι ο γιος της επιτέθηκε στην αδελφή της προκειμένου να την προστατεύσει.

Η μητέρα και ο 7χρονος παρέμειναν στο σημείο και εξετάστηκαν από τις Αρχές, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια του καβγά και πώς έφτασε το παιδί να μαχαιρώσει θανάσιμα την θεία του.

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