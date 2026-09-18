Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Πρίγκιπας Χάρι: Πρώτη δημόσια εμφάνιση στη Βρετανία – Χαλαρός, ευδιάθετος και χωρίς τη Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Χάρι παρευρέθηκε στην εναρκτήρια τελετή των βραβείων «Invictus Spirit Awards» στο Λονδίνο
Πρίγκιπας Χάρι
Aaron Chown/Pool via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, από τότε που αυτός και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ μαζί με τα δύο της παιδιά επέστρεψαν στη Βρετανία, έκανε ο πρίγκιπας Χάρι. «Είναι ωραίο να είμαστε και πάλι σε βρετανικό έδαφος» δήλωσε.

Ο πρίγκιπας Χάρι παρευρέθηκε στην εναρκτήρια τελετή των βραβείων «Invictus Spirit Awards» στο Λονδίνο, τα οποία συνδέονται με τους «Invictus Games», τον αθλητικό διαγωνισμό για τραυματίες βετεράνους του στρατού που ίδρυσε ο ίδιος. Ο Χάρι επέλεξε για την εμφάνισή του – για την πρώτη δημόσια εμφάνιση στη Βρετανία – ένα μαύρο κουστούμι, ενώ ήταν αρκετά ευδιάθετος.

Πάνω στο κουστούμι που φορούσε είχε καρφιτσωμένα τα στρατιωτικά μετάλλιά του, ενώ ένα από αυτά τα παράσημα (του Ιππότη Διοικητή του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος) του το είχε απονείμει η Βασίλισσα Ελισάβετ το 2015.

Πρίγκιπας Χάρι
REUTERS/Hannah McKay

Ο Χάρι φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με βετεράνους, υποστηρικτές και προσκεκλημένους της διοργάνωσης, ενώ εξέφρασε επανειλημμένα τη χαρά του για την επιστροφή του στη Βρετανία.

Τα Invictus Games, είναι μία διοργάνωση την οποία ίδρυσε ο πρίγκιπας Χάρι το 2014, οπότε και η συγκεκριμένη βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον. Εδώ να σημειώσουμε ότι η διοργάνωση αυτή στηρίζει τραυματισμένους και ασθενείς εν ενεργεία στρατιωτικούς και βετεράνους, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή τους στη βρετανική κοινωνία.

Πρίγκιπας Χάρι
Aaron Chown/Pool via REUTERS
Πρίγκιπας Χάρι
Aaron Chown/Pool via REUTERS

Η απουσία της συζύγου του από το πλευρό του, δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισε να μην παρευρεθεί με τον πρίγκιπα Χάρι στη βραδιά αυτή, αφού σύμφωνα με βρετανικές και αμερικανικές πηγές η Δούκισσα του Σάσεξ έχει επιλέξει να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το συγκεκριμένο διάστημα.

Προτεραιότητά της φέρεται να είναι η προσαρμογή των δύο παιδιών της, Άρτσι και Λίλιμπετ, στο νέο τους σπίτι, καθώς και στο σχολικό περιβάλλον της Βρετανίας.

Πρίγκιπας Χάρι
Aaron Chown/Pool via REUTERS
Πρίγκιπας Χάρι
Aaron Chown/Pool via REUTERS

Οι εμφανίσεις του πρίγκιπα Χάρι συνέπεσαν με μια πολυάσχολη ημέρα για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, με τον Κάρολο να φιλοξενεί ένα συνέδριο για ηγέτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, εν μέσω κριτικής που διατυπώνεται σε ένα επικείμενο βιβλίο του αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε ενημερωθεί πλήρως για τις αποκαλύψεις-«βόμβα» σχετικά με τον κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τις οποίες κάνει ο θείος του, Τσαρλς Σπένσερ, στο νέο του βιβλίο, πριν από την κυκλοφορία του, επιβεβαιώνουν στο Page Six πολλές πηγές. «Ο Χάρι γνώριζε τι περιείχε το βιβλίο – δεν αποτέλεσε έκπληξη για εκείνον», ανέφερε πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
143
110
107
82
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιταλία: 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια σε σχολείο της Ρώμης και προσπάθησε να κάνει live stream
Ο ανήλικος δράστης πρώτα επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στην συνέχεια την μαχαίρωσε - Η γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και δεν κινδυνεύει η ζωή της
Αστυνομικοί στην Ιταλία
Βασιλιάς Κάρολος: Σχέδια για την κηδεία 200 εκατ. δολαρίων και τη διαδοχή του – Δημοσίευμα υποστηρίζει ότι έχει «μήνες ζωής»
Ο Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές του 2024 και συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία - Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο 77χρονος μονάρχης έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα εμφανώς καταβεβλημένος
Ο Βασιλιάς Κάρολος 11
Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες με 3 νεκρούς, ανάμεσά τους και ο 16χρονος δράστης - Βίντεο με παιδιά να τρέχουν πανικόβλητα
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά ο ακριβής αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί
Τα παιδιά στο σχολείο στις Φιλιππίνες
Newsit logo
Newsit logo