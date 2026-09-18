Πρίγκιπας Χάρι: Πρώτη δημόσια εμφάνιση στη Βρετανία – Χαλαρός, ευδιάθετος και χωρίς τη Μέγκαν Μαρκλ

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, από τότε που αυτός και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ μαζί με τα δύο της παιδιά επέστρεψαν στη Βρετανία, έκανε ο πρίγκιπας Χάρι. «Είναι ωραίο να είμαστε και πάλι σε βρετανικό έδαφος» δήλωσε.

Ο πρίγκιπας Χάρι παρευρέθηκε στην εναρκτήρια τελετή των βραβείων «Invictus Spirit Awards» στο Λονδίνο, τα οποία συνδέονται με τους «Invictus Games», τον αθλητικό διαγωνισμό για τραυματίες βετεράνους του στρατού που ίδρυσε ο ίδιος. Ο Χάρι επέλεξε για την εμφάνισή του – για την πρώτη δημόσια εμφάνιση στη Βρετανία – ένα μαύρο κουστούμι, ενώ ήταν αρκετά ευδιάθετος.

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Πάνω στο κουστούμι που φορούσε είχε καρφιτσωμένα τα στρατιωτικά μετάλλιά του, ενώ ένα από αυτά τα παράσημα (του Ιππότη Διοικητή του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος) του το είχε απονείμει η Βασίλισσα Ελισάβετ το 2015.

REUTERS/Hannah McKay

Ο Χάρι φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με βετεράνους, υποστηρικτές και προσκεκλημένους της διοργάνωσης, ενώ εξέφρασε επανειλημμένα τη χαρά του για την επιστροφή του στη Βρετανία.

Τα Invictus Games, είναι μία διοργάνωση την οποία ίδρυσε ο πρίγκιπας Χάρι το 2014, οπότε και η συγκεκριμένη βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον. Εδώ να σημειώσουμε ότι η διοργάνωση αυτή στηρίζει τραυματισμένους και ασθενείς εν ενεργεία στρατιωτικούς και βετεράνους, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή τους στη βρετανική κοινωνία.

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Aaron Chown/Pool via REUTERS

Aaron Chown/Pool via REUTERS

Η απουσία της συζύγου του από το πλευρό του, δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισε να μην παρευρεθεί με τον πρίγκιπα Χάρι στη βραδιά αυτή, αφού σύμφωνα με βρετανικές και αμερικανικές πηγές η Δούκισσα του Σάσεξ έχει επιλέξει να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το συγκεκριμένο διάστημα.

Προτεραιότητά της φέρεται να είναι η προσαρμογή των δύο παιδιών της, Άρτσι και Λίλιμπετ, στο νέο τους σπίτι, καθώς και στο σχολικό περιβάλλον της Βρετανίας.

Aaron Chown/Pool via REUTERS

Aaron Chown/Pool via REUTERS

Οι εμφανίσεις του πρίγκιπα Χάρι συνέπεσαν με μια πολυάσχολη ημέρα για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, με τον Κάρολο να φιλοξενεί ένα συνέδριο για ηγέτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, εν μέσω κριτικής που διατυπώνεται σε ένα επικείμενο βιβλίο του αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε ενημερωθεί πλήρως για τις αποκαλύψεις-«βόμβα» σχετικά με τον κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τις οποίες κάνει ο θείος του, Τσαρλς Σπένσερ, στο νέο του βιβλίο, πριν από την κυκλοφορία του, επιβεβαιώνουν στο Page Six πολλές πηγές. «Ο Χάρι γνώριζε τι περιείχε το βιβλίο – δεν αποτέλεσε έκπληξη για εκείνον», ανέφερε πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.