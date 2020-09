Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με τον Σουηδό και τον Νορβηγό βουλευτή που τον πρότειναν ως υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης 2021.

Ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο τους δύο Σκανδιναβούς βουλευτές που τον πρότειναν για το Νόμπελ Ειρήνης 2021, όπως αποκάλυψαν οι ίδιοι την Τρίτη (22.09.2020).

“Πήγαινα στον στάβλο με την κόρη μου όταν ο πρόεδρος @realDonald Trump τηλεφώνησε και με ευχαρίστησε που τον πρότεινα για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2021”, δήλωσε ο Σουηδός χριστιανοδημοκράτης βουλευτής, Μάγκνους Γιάκομπσον.

“Είχαμε μια καλή συνομιλία για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια. Εύχομαι στον πρόεδρο καλή τύχη με τις διαδικασίες ειρήνης”, πρόσθεσε στο μήνυμα που συνοδεύεται από μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να χαμογελά στο τηλέφωνο.

Ο Νορβηγός βουλευτής Κρίστιαν Τίμπρινγκ – Γκιέντε, που προέρχεται από τη λαϊκιστική αντιμεταναστευτική δεξιά (Κόμμα της Προόδου) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι δέχθηκε και αυτός ένα τηλεφώνημα από τον Τραμπ.

“Ήταν ακριβώς για να με ευχαριστήσει για την υποψηφιότητα”, είπε χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους.

“Εξεπλάγην. Ήταν πολύ θετικό που το έκανε, δεν νομίζω ότι όλοι θα έκαναν το ίδιο. Είναι πολύ φιλικός”, πρόσθεσε, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

I was on my way to the stable with my daughter, when President @realDonaldTrump called and thanked me for the nomination for the Nobel Peace Prize. We had a good conversation about peace in the Middle East and the Balkans. I wish the President good luck with the peace processes. pic.twitter.com/7CJynMSZAc