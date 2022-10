Με φόντο τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Παρασκευής (07.10.2022), την επιλογή της που φαίνεται να έχει άμεση σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το φετινό βραβείο Νόμπελ, λοιπόν, απονεμήθηκε στον ακτιβιστή από τη Λευκορωσία Άλες Μπιαλιάτσκι, στον οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Memorial, από τη Ρωσία και στον οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την Ουκρανία Center for Civil Liberties.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU