Νορβηγία: Αλλοδαπός βρέθηκε να πετάει drone κοντά στο αεροδρόμιο του Όσλο

Μετά την συνεχή εμφάνιση drones πάνω από τις χώρες τις Σκανδιναβίας τις τελευταίες ημέρες, η αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη (25/9/2025), ότι κατάσχεσε χθες ένα drone το οποίο χειριζόταν ένας αλλοδαπός κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Όσλο.

Ο άνδρας που εντοπίστηκε, ηλικίας περίπου 50 ετών, πετούσε το drone του σε μια απαγορευμένη ζώνη στη Νορβηγία χωρίς βέβαια αυτό να επηρεάζει την εναέρια κυκλοφορία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λίζα Μάρι Λόκε, επικεφαλής του τμήματος διώξεων της περιφερειακής αστυνομίας.

Ο άνδρας δεν συνελήφθη, αλλά προσήχθη από την αστυνομία, σημείωσε η Λόκε, χωρίς να θέλει να διευκρινίσει ποια είναι ακριβώς η υπηκοότητά του.

«Χθες, γύρω στις 21:00 [22:00 ώρα Ελλάδας], η αστυνομία ενημερώθηκε ότι ένα drone είχε διεισδύσει στη ζώνη απαγόρευσης υπέρπτησης του αεροδρομίου του Όσλο», εξήγησε η Λόκε.

«Όταν αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, βρήκαν έναν άνδρα περίπου 50 ετών που χειριζόταν το drone», είπε, προσθέτοντας πως η αστυνομία το έκανε να προσγειωθεί και το κατέσχεσε.

Αυτό το επεισόδιο σημειώθηκε αφού τις τελευταίες μέρες η αστυνομία βρίσκεται σε ιδιαίτερη επιφυλακή με την εμφάνιση drones αφού αυτά επηρέασαν την εναέρια κυκλοφορία σε δανικά αεροδρόμια, κυρίως στην Κοπεγχάγη, καθώς και στο αεροδρόμιο του Όσλο, αυτή την εβδομάδα.

«Προς το παρόν δεν βλέπουμε διασύνδεση μεταξύ των δύο συμβάντων», είπε η Λόκε.

Υπενθυμίζεται ότι τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, η αεροπορική κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Όσλο ανεστάλη για περίπου τρεις ώρες έπειτα από ειδοποίηση για ενδεχόμενη παρουσία ενός drone.

Η Λόκε διευκρίνισε σήμερα πως επρόκειτο για φώτα που παρατηρήθηκαν στον αέρα και πως επαληθεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστεί αν επρόκειτο πράγματι για drone.