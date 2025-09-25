Κόσμος

Νορβηγία: Αλλοδαπός βρέθηκε να πετάει drone κοντά στο αεροδρόμιο του Όσλο

Η αστυνομία το κατάσχεσε αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια διασύνδεση μεταξύ αυτού του drone και αυτών που εμφανίστηκαν τις προηγούμενες μέρες
astunomia
Steffen Trumpf/picture-alliance/dpa/AP Images

Μετά την συνεχή εμφάνιση drones πάνω από τις χώρες τις Σκανδιναβίας τις τελευταίες ημέρες, η αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη (25/9/2025), ότι κατάσχεσε χθες ένα drone το οποίο χειριζόταν ένας αλλοδαπός κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Όσλο.

Ο άνδρας που εντοπίστηκε, ηλικίας περίπου 50 ετών, πετούσε το drone του σε μια απαγορευμένη ζώνη στη Νορβηγία χωρίς βέβαια αυτό να επηρεάζει την εναέρια κυκλοφορία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λίζα Μάρι Λόκε, επικεφαλής του τμήματος διώξεων της περιφερειακής αστυνομίας.

Ο άνδρας δεν συνελήφθη, αλλά προσήχθη από την αστυνομία, σημείωσε η Λόκε, χωρίς να θέλει να διευκρινίσει ποια είναι ακριβώς η υπηκοότητά του.

«Χθες, γύρω στις 21:00 [22:00 ώρα Ελλάδας], η αστυνομία ενημερώθηκε ότι ένα drone είχε διεισδύσει στη ζώνη απαγόρευσης υπέρπτησης του αεροδρομίου του Όσλο», εξήγησε η Λόκε.

«Όταν αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, βρήκαν έναν άνδρα περίπου 50 ετών που χειριζόταν το drone», είπε, προσθέτοντας πως η αστυνομία το έκανε να προσγειωθεί και το κατέσχεσε.

Αυτό το επεισόδιο σημειώθηκε αφού τις τελευταίες μέρες η αστυνομία βρίσκεται σε ιδιαίτερη επιφυλακή με την εμφάνιση drones αφού αυτά επηρέασαν την εναέρια κυκλοφορία σε δανικά αεροδρόμια, κυρίως στην Κοπεγχάγη, καθώς και στο αεροδρόμιο του Όσλο, αυτή την εβδομάδα.

«Προς το παρόν δεν βλέπουμε διασύνδεση μεταξύ των δύο συμβάντων», είπε η Λόκε.

Υπενθυμίζεται ότι τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, η αεροπορική κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Όσλο ανεστάλη για περίπου τρεις ώρες έπειτα από ειδοποίηση για ενδεχόμενη παρουσία ενός drone.

Η Λόκε διευκρίνισε σήμερα πως επρόκειτο για φώτα που παρατηρήθηκαν στον αέρα και πως επαληθεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστεί αν επρόκειτο πράγματι για drone.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Καβγάς Τουρκίας – Fox News για τη μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν, ενόψει του κρίσιμου τετ α τετ με Τραμπ
Η τουρκική προεδρία κατηγόρησε το Fox News για «παρερμηνεία» στα λεγόμενα Ερντογάν για την επιτυχία Τραμπ να σταματήσει τους πολέμους - Άμεση η αντίδραση του αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο - «Επιμένουμε στην πιστότητα της μετάφρασής μας» απαντά το μέσο
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Καταρρίφθηκε ρωσικό μαχητικό στην Ζαπορίζια - Βίντεο από την καταστροφή δύο An-26 στην Κριμαία
Οι ειδικές δυνάμεις της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR), έβαλαν φωτιά στα αεροσκάφη και κατέστρεψαν ένα ρωσικό σύστημα ραντάρ επιτήρησης επιφάνειας μαζί με τον παράκτιο σταθμό ραντάρ MR-10M1 Mys M1
Ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις
1
«Big brother» στη Γαλλία: Προσλαμβάνουν ντέτεκτιβ για να παρακολουθούν υπαλλήλους που παίρνουν αδικαιολόγητες αναρρωτικές άδειες
Οι αναρρωτικές άδειες κοστίζουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, ένα ποσό το οποίο επιβαρύνει σημαντικά την οικονομία της Γαλλίας
Υπάλληλοι σε γραφείο 1
Newsit logo
Newsit logo