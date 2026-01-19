Κόσμος

Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 11 νεκρά παιδιά σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο

Κι' άλλοι μαθητές έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση
σχολικό
Το σχολικό λεωφορείο

Τουλάχιστον 11 μαθητές σκοτώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (19/1/2026), όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε μια πόλη νότια του Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με το Reuters.

Πέντε άλλοι μαθητές υπέστησαν «κρίσιμα τραύματα» στο ατύχημα που συνέβη στην βιομηχανική πόλη Vanderbijlpark στην Νότια Αφρική και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για επείγουσα ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεοπτική εταιρεία South African Broadcasting Corporation.

Η Νότια Αφρική έχει ένα πολύ κακό ιστορικό οδικής ασφάλειας, το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει.

Πέρυσι, η χώρα κατέγραψε 11.418 θανάτους από τροχαία ατυχήματα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, περίπου 6% λιγότερους από τον αριθμό του 2024.

Το υπουργείο μεταφορών αναφέρει ότι η απερίσκεπτη οδήγηση, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής ταχύτητας και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, είναι από τις κύριες αιτίες των θανάτων από τροχαία ατυχήματα.

